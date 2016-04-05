Василь-Рівне написав:detroytred - збити шахед як два пальці об асфальт, взяв кулемет серед ночі - спитав у мокшан точний час та маршрут прольоту над своїю хібарою, відчинив вікно, вимостився зручно на дивані і тра та та - нема шахеду, а тупоголові ЗСУ ні фіга не можуть і не знають як то робиться, тому і пропускають їх, вірно?
Я повністю згоден, що задача не проста; а також з тим, що армійцям краще відомо, що і як треба робити.
Але яким чином це може заперечити факт, що Шміт не критикував ЗСУ, а звернення було до вибраних посадовців (до влади)? Можливо в нього помилкове бачення про те, хто повинен і організовує, приймає рішення про створення цих груп на бандеромобілях. Можливо ці групи неефективні або нема можливості їх створення, може занадто дорого, або ще щось. На це йому б і вказали. Дискутували. Може армійці й бажають, але не мають ресурсу, а влада (наприклад, на місцях) не йде на зустріч - не бажає додаткової мороки для себе по організації, забезпеченню. Хз.
Але до чого тут "критикувати нашу армію"? Я про це запитав.
могли б у тривогу виїхати за місто організовано, утворюючи захисні периметри. Головне, щоб були оті бандермобілі,
Не болтайте єрундою. Такі автомобілі трішки ефективні вдень. А вночі треба спеціалізовані рлс (бо на таких висотах, да ще й в складках рельєфу місцевості, не всяка рлс побачить) . І перекривати цими рлс треба всю величезну країну. А кожному бандеромобілю старлінк, щоб він онлайн бачив де поряд летить шахід, з якого напрямку його зустрічати. Ідеально - ЗСУ гепард німецький. Але їх же не тисячі у нас. В намаганях критикувати зеленського, не треба втрачати береги і писати відверту дурь.
Захищати потрібно не "усю" країну, а міста і критичні об'єкти. Тому важливе значення має щільність периметрів саме там (кількість бандермобілів). Для ловлі шахедів у ночі у оператора для початку є вуха, а надалі - хороший прожектор чи прилад нічного бачення. От на Хмельницький (для прикладу) для повного периметру через кожні 2-3 км я нарахував на гуглекарті потрібно близько 30 бандермобілів. Можливо повний периметр і не потрібен. Це що багато для такого міста?
Schmit написав:Захищати потрібно не "усю" країну, а міста і критичні об'єкти. Тому важливе значення має щільність периметрів саме там (кількість бандермобілів). Для ловлі шахедів у ночі у оператора для початку є вуха, а надалі - хороший прожектор чи прилад нічного бачення.
А периметр "міст і критичних обєктів" сильно менший за периметр країни? Якфі саме міста треба захивати? Від 10 тис. населення? 100 тис.? мільйона? Чому села не треба захищати? От недавно уламки крилата ракета на Львівщині залетіла в село. Наслідок - 3 хати і 7 загиблих. Чи то не такі люди, як у містах? Яка ефективність цих мобільних груп? Крім політичної для Кіма?
Захищати потрібно не "усю" країну, а міста і критичні об'єкти.
Коли покриття точкове, і зазвичай відоме для противника, то прорив йде за рахунок кількості. Група з 3-4 бпла йде на невеликому інтервалі, обходячи зони прикриття. Далі заходять разом на прикритий об‘єкт. Поки кулеметник шукає свою ціль в темноті і можливо збиває її, інші 2 проходять і вражають ціль. На таких висотах польоту і швидкості 200 ціль в полі зору оператора менше хвилини. За цей час неможливо збити все, що прориває. Лише 1-2. Тому я і кажу про якщо не суцільне поле, то принаймні ешелоноване. А це вже великі ресурси. Яких нема. Як би там не було, насичення йде постійно по мірі сил. Робиться все виходячи з наявного ресурсу. Критика недоречна, допоможіть фінансово
Захищати потрібно не "усю" країну, а міста і критичні об'єкти.
Коли покриття точкове, і зазвичай відоме для противника, то прорив йде за рахунок кількості. Група з 3-4 бпла йде на невеликому інтервалі, обходячи зони прикриття. Далі заходять разом на прикритий об‘єкт. Поки кулеметник шукає свою ціль в темноті і можливо збиває її, інші 2 проходять і вражають ціль. На таких висотах польоту і швидкості 200 ціль в полі зору оператора менше хвилини. За цей час неможливо збити все, що прориває. Лише 1-2. Тому я і кажу про якщо не суцільне поле, то принаймні ешелоноване. А це вже великі ресурси. Яких нема. Як би там не було, насичення йде постійно по мірі сил. Робиться все виходячи з наявного ресурсу. Критика недоречна, допоможіть фінансово
Так Шміт і пропонує владі організацію цільового збору фінансів. Виходячи з того, що на збільшення захисту конкретно свого трансформатору піпл скинеться грошима більше. Тобто навіть ті, хто не донатить.
Вийде чи не вийде - це вже інше питання. На яке відповість тільки спроба реалізації ідеї.
Захищати потрібно не "усю" країну, а міста і критичні об'єкти.
Коли покриття точкове, і зазвичай відоме для противника, то прорив йде за рахунок кількості. Група з 3-4 бпла йде на невеликому інтервалі, обходячи зони прикриття. Далі заходять разом на прикритий об‘єкт. Поки кулеметник шукає свою ціль в темноті і можливо збиває її, інші 2 проходять і вражають ціль. На таких висотах польоту і швидкості 200 ціль в полі зору оператора менше хвилини. За цей час неможливо збити все, що прориває. Лише 1-2. Тому я і кажу про якщо не суцільне поле, то принаймні ешелоноване. А це вже великі ресурси. Яких нема. Як би там не було, насичення йде постійно по мірі сил. Робиться все виходячи з наявного ресурсу. Критика недоречна, допоможіть фінансово
Ну от так приблизно прикрити кожне місто бандермобілями - не варіант? Для Хмельницького получилось 30-35 екіпажів - це що багато для такого міста?
Schmit а з заходу не треба? Хіба шахеди тільки по прямій літають? 20 обласних центрів по 35 екіпажів - це 700 екіпажів виходить. Додайте ще західну сторону, накиньте 5-10 екіпажів на урахування особливостей рельєфу - і отримаєте ту ж 1000, про яку я писав вище. Але лишається питання, про яке я писав вище: яка ефективність такої системи? ЯКа ймовірність збиття шахеду який летить над постом? В 700 метрах від поста вдень? вночі? Якщо їх 6 - чи зібють хоча б три? Я розумію, що статистику по мобільних групах до завершення війни публікувати не будуть, але мені здається, що якщо їх не формують більше, то є певні причини. Я бачу три можливих причини(або будь-які їх комбінації): 1) недостатня ефективність цих груп 2) брак кулеметів 3) брак людей.
Для замикання кільця добавляйте ще 15-20. На кількість в маштабах країни множте самі. Але…. Ви думаєте оці дві нитки дають 100%, або 80% непрориву? Група з 6-10 - і 50% прорвуть. Група з 20 штук на одне місто - і прорве 80% (16 штук), поки кулеметники будуть гратись з 4 і встигнуть їх збити. Ви високо оціните ефективність ппо , якщо 50% шахедів будуть досягати цілі?? А 80%? Зараз тактика дещо інша: зустрічають на маршрутах найбільш вірогідного прольоту. Тобто русла рік, низини, яри. (сам бачив з повітря) . Можливо є розвіддані про вірогідні маршрути через своїх людей ТАМ. Тобто розміщують там, де загальна система ппо дальньої дії не бачить. І не збиває. І, як бачите, %% збиття набагато вище 50%
Війна - це майже завжди гра в кошкі-мишки, хто перехитрить. Ми в долини, вони обходять долини, ми на пагорби, вони по руслам))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 18 бер, 2023 11:53, всього редагувалось 2 разів.
sashaqbl написав:Schmit а з заходу не треба? Хіба шахеди тільки по прямій літають? 20 обласних центрів по 35 екіпажів - це 700 екіпажів виходить. Додайте ще західну сторону, накиньте 5-10 екіпажів на урахування особливостей рельєфу - і отримаєте ту ж 1000, про яку я писав вище. Але лишається питання, про яке я писав вище: яка ефективність такої системи? ЯКа ймовірність збиття шахеду який летить над постом? В 700 метрах від поста вдень? вночі? Якщо їх 6 - чи зібють хоча б три?
1000 екіпажів для всієї країни (по 35-40 на таке місто, як Хмельницький) - це мізерні вкладення. Люди зберуть кошти самі, потрібна тільки організація від влади.
Hotab написав:Зараз тактика дещо інша: зустрічають на маршрутах найбільш вірогідного прольоту. Тобто русла рік, низини, яри. (сам бачив з повітря) . Можливо є розвіддані через своїх людей ТАМ. Тобто розміщують там, де загальна система ппо дальньої дії не бачить. І не збиває. І, як бачите, %% збиття набагато вище 50%
Ну якщо без них ефективність 50%, то з ними буде однозначно краще, тому це робити варто. Якщо на вашу думку варто бездіяти, то питань нема.