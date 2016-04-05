RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 379337943795379637973798>
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:12

  Василь-Рівне написав:detroytred - збити шахед як два пальці об асфальт, взяв кулемет серед ночі - спитав у мокшан точний час та маршрут прольоту над своїю хібарою, відчинив вікно, вимостився зручно на дивані і тра та та - нема шахеду, а тупоголові ЗСУ ні фіга не можуть і не знають як то робиться, тому і пропускають їх, вірно? :twisted:

Я повністю згоден, що задача не проста; а також з тим, що армійцям краще відомо, що і як треба робити.

Але яким чином це може заперечити факт, що Шміт не критикував ЗСУ, а звернення було до вибраних посадовців (до влади)?
Можливо в нього помилкове бачення про те, хто повинен і організовує, приймає рішення про створення цих груп на бандеромобілях.
Можливо ці групи неефективні або нема можливості їх створення, може занадто дорого, або ще щось.
На це йому б і вказали.
Дискутували.
Може армійці й бажають, але не мають ресурсу, а влада (наприклад, на місцях) не йде на зустріч - не бажає додаткової мороки для себе по організації, забезпеченню. Хз.

Але до чого тут "критикувати нашу армію"?
Я про це запитав.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26298
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:16

  Hotab написав:Schmit ,
могли б у тривогу виїхати за місто організовано, утворюючи захисні периметри. Головне, щоб були оті бандермобілі,


Не болтайте єрундою.
Такі автомобілі трішки ефективні вдень. А вночі треба спеціалізовані рлс (бо на таких висотах, да ще й в складках рельєфу місцевості, не всяка рлс побачить) . І перекривати цими рлс треба всю величезну країну. А кожному бандеромобілю старлінк, щоб він онлайн бачив де поряд летить шахід, з якого напрямку його зустрічати.
Ідеально - ЗСУ гепард німецький. Але їх же не тисячі у нас.

В намаганях критикувати зеленського, не треба втрачати береги і писати відверту дурь.

Захищати потрібно не "усю" країну, а міста і критичні об'єкти. Тому важливе значення має щільність периметрів саме там (кількість бандермобілів). Для ловлі шахедів у ночі у оператора для початку є вуха, а надалі - хороший прожектор чи прилад нічного бачення.
От на Хмельницький (для прикладу) для повного периметру через кожні 2-3 км я нарахував на гуглекарті потрібно близько 30 бандермобілів. Можливо повний периметр і не потрібен. Це що багато для такого міста?
Schmit
 
Повідомлень: 3516
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Захищати потрібно не "усю" країну, а міста і критичні об'єкти. Тому важливе значення має щільність периметрів саме там (кількість бандермобілів). Для ловлі шахедів у ночі у оператора для початку є вуха, а надалі - хороший прожектор чи прилад нічного бачення.

А периметр "міст і критичних обєктів" сильно менший за периметр країни? Якфі саме міста треба захивати? Від 10 тис. населення? 100 тис.? мільйона? Чому села не треба захищати? От недавно уламки крилата ракета на Львівщині залетіла в село. Наслідок - 3 хати і 7 загиблих. Чи то не такі люди, як у містах?
Яка ефективність цих мобільних груп? Крім політичної для Кіма?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1116
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:22

Schmit ,

Захищати потрібно не "усю" країну, а міста і критичні об'єкти.


Коли покриття точкове, і зазвичай відоме для противника, то прорив йде за рахунок кількості. Група з 3-4 бпла йде на невеликому інтервалі, обходячи зони прикриття. Далі заходять разом на прикритий об‘єкт. Поки кулеметник шукає свою ціль в темноті і можливо збиває її, інші 2 проходять і вражають ціль. На таких висотах польоту і швидкості 200 ціль в полі зору оператора менше хвилини. За цей час неможливо збити все, що прориває. Лише 1-2. Тому я і кажу про якщо не суцільне поле, то принаймні ешелоноване. А це вже великі ресурси. Яких нема. Як би там не було, насичення йде постійно по мірі сил. Робиться все виходячи з наявного ресурсу. Критика недоречна, допоможіть фінансово :D
Hotab
 
Повідомлень: 8720
З нами з: 15.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1933 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:30

  Hotab написав:Schmit ,

Захищати потрібно не "усю" країну, а міста і критичні об'єкти.


Коли покриття точкове, і зазвичай відоме для противника, то прорив йде за рахунок кількості. Група з 3-4 бпла йде на невеликому інтервалі, обходячи зони прикриття. Далі заходять разом на прикритий об‘єкт. Поки кулеметник шукає свою ціль в темноті і можливо збиває її, інші 2 проходять і вражають ціль. На таких висотах польоту і швидкості 200 ціль в полі зору оператора менше хвилини. За цей час неможливо збити все, що прориває. Лише 1-2. Тому я і кажу про якщо не суцільне поле, то принаймні ешелоноване. А це вже великі ресурси. Яких нема. Як би там не було, насичення йде постійно по мірі сил. Робиться все виходячи з наявного ресурсу. Критика недоречна, допоможіть фінансово :D

Так Шміт і пропонує владі організацію цільового збору фінансів.
Виходячи з того, що на збільшення захисту конкретно свого трансформатору піпл скинеться грошима більше.
Тобто навіть ті, хто не донатить.

Вийде чи не вийде - це вже інше питання. На яке відповість тільки спроба реалізації ідеї.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26298
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:34

  Hotab написав:Schmit ,

Захищати потрібно не "усю" країну, а міста і критичні об'єкти.


Коли покриття точкове, і зазвичай відоме для противника, то прорив йде за рахунок кількості. Група з 3-4 бпла йде на невеликому інтервалі, обходячи зони прикриття. Далі заходять разом на прикритий об‘єкт. Поки кулеметник шукає свою ціль в темноті і можливо збиває її, інші 2 проходять і вражають ціль. На таких висотах польоту і швидкості 200 ціль в полі зору оператора менше хвилини. За цей час неможливо збити все, що прориває. Лише 1-2. Тому я і кажу про якщо не суцільне поле, то принаймні ешелоноване. А це вже великі ресурси. Яких нема. Як би там не було, насичення йде постійно по мірі сил. Робиться все виходячи з наявного ресурсу. Критика недоречна, допоможіть фінансово :D

Ну от так приблизно прикрити кожне місто бандермобілями - не варіант? Для Хмельницького получилось 30-35 екіпажів - це що багато для такого міста?
Зображення
Schmit
 
Повідомлень: 3516
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:38

Schmit а з заходу не треба? Хіба шахеди тільки по прямій літають?
20 обласних центрів по 35 екіпажів - це 700 екіпажів виходить. Додайте ще західну сторону, накиньте 5-10 екіпажів на урахування особливостей рельєфу - і отримаєте ту ж 1000, про яку я писав вище.
Але лишається питання, про яке я писав вище: яка ефективність такої системи? ЯКа ймовірність збиття шахеду який летить над постом? В 700 метрах від поста вдень? вночі? Якщо їх 6 - чи зібють хоча б три?
Я розумію, що статистику по мобільних групах до завершення війни публікувати не будуть, але мені здається, що якщо їх не формують більше, то є певні причини.
Я бачу три можливих причини(або будь-які їх комбінації):
1) недостатня ефективність цих груп
2) брак кулеметів
3) брак людей.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1116
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:45

Для замикання кільця добавляйте ще 15-20.
На кількість в маштабах країни множте самі. Але….
Ви думаєте оці дві нитки дають 100%, або 80% непрориву?
Група з 6-10 - і 50% прорвуть. Група з 20 штук на одне місто - і прорве 80% (16 штук), поки кулеметники будуть гратись з 4 і встигнуть їх збити.
Ви високо оціните ефективність ппо , якщо 50% шахедів будуть досягати цілі??
А 80%?
Зараз тактика дещо інша: зустрічають на маршрутах найбільш вірогідного прольоту. Тобто русла рік, низини, яри. (сам бачив з повітря) . Можливо є розвіддані про вірогідні маршрути через своїх людей ТАМ.
Тобто розміщують там, де загальна система ппо дальньої дії не бачить. І не збиває. І, як бачите, %% збиття набагато вище 50%

Війна - це майже завжди гра в кошкі-мишки, хто перехитрить. Ми в долини, вони обходять долини, ми на пагорби, вони по руслам))
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 18 бер, 2023 11:53, всього редагувалось 2 разів.
Hotab
 
Повідомлень: 8720
З нами з: 15.02.09
Подякував: 556 раз.
Подякували: 1933 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:49

  sashaqbl написав:Schmit а з заходу не треба? Хіба шахеди тільки по прямій літають?
20 обласних центрів по 35 екіпажів - це 700 екіпажів виходить. Додайте ще західну сторону, накиньте 5-10 екіпажів на урахування особливостей рельєфу - і отримаєте ту ж 1000, про яку я писав вище.
Але лишається питання, про яке я писав вище: яка ефективність такої системи? ЯКа ймовірність збиття шахеду який летить над постом? В 700 метрах від поста вдень? вночі? Якщо їх 6 - чи зібють хоча б три?

1000 екіпажів для всієї країни (по 35-40 на таке місто, як Хмельницький) - це мізерні вкладення. Люди зберуть кошти самі, потрібна тільки організація від влади.
  Hotab написав:Зараз тактика дещо інша: зустрічають на маршрутах найбільш вірогідного прольоту. Тобто русла рік, низини, яри. (сам бачив з повітря) . Можливо є розвіддані через своїх людей ТАМ.
Тобто розміщують там, де загальна система ппо дальньої дії не бачить. І не збиває. І, як бачите, %% збиття набагато вище 50%

Ну якщо без них ефективність 50%, то з ними буде однозначно краще, тому це робити варто.
Якщо на вашу думку варто бездіяти, то питань нема.
Schmit
 
Повідомлень: 3516
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:55

Ночью РФ запустила по Украине 16 «Шахидов».

ПВО сбила 11 из 16 беспилотников, сообщают Воздушные силы Украины.

По их данным, беспилотники запускались со стороны Азовского моря и Брянской области РФ.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17236
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2118 раз.
Подякували: 3013 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 379337943795379637973798>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: otg, sashaqbl і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114173
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 483800
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 5014
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.