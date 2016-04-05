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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 37943795379637973798>
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 11:57

Schmit ,


Ну якщо без них ефективність 50%, то з ними буде однозначно краще, тому це робити варто.
Ну якщо на вашу думку варто бездіяти, то питань нема.


Без яких них? Про яку бездіяльність мова???
Я кажу про найефективніше використання обмеженого наявного ресурсу. А ви про «а давайте ще стільки ж створимо і розмістимо під містом ». З чого його створити?? А якщо і є така можливість створити, то я вам показав, що нинішня тактика використання обмеженого ресурса дає %% збиття вищий, ніж запропонована вами. І якщо є можливість залучення додаткового ресурсу, то чи не краще його використовувати так само, але щільніше?

  vitaliian написав:
Ночью РФ запустила по Украине 16 «Шахидов».

ПВО сбила 11 из 16 беспилотников, сообщают Воздушные силы Украины.

По их данным, беспилотники запускались со стороны Азовского моря и Брянской области РФ.

Дякую, Вітальян. Прорвав інформаційний вакуум. Будемо знати тепер.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 18 бер, 2023 12:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Ну якщо без них ефективність 50%, то з ними буде однозначно краще, тому це робити варто.
Якщо на вашу думку варто бездіяти, то питань нема.

А ви не припускаєте, що ці 1000 кулеметів набагато більш потрібні в Бахмуті? Або під Кремінною?
1000 кулеметів буде достатньо для укомплектування УСІХ(!!!) бригад ТРО кулеметами по штату(а некомлект кулеметів і мінометів там дуже серйозний).
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 18 бер, 2023 12:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 12:03

  Hotab написав:Schmit ,


Ну якщо без них ефективність 50%, то з ними буде однозначно краще, тому це робити варто.
Ну якщо на вашу думку варто бездіяти, то питань нема.


Без яких них? Про яку бездіяльність мова???
Я кажу про найефективніше використання обмеженого наявного ресурсу. А ви про «а давайте ще стільки ж створимо і розмістимо під містом ». З чого його створити?? А якщо і є така можливість створити, то я вам показав, що нинішня тактика використання обмеженого ресурса дає %% збиття вищий, ніж запропонована вами. І якщо є можливість залучення додаткового ресурсу, то чи не краще його використовувати так само, але щільніше?

Обмежений ресурс це що пікапи і кулемети типу ПК?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 12:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Обмежений ресурс це що пікапи і кулемети типу ПК?

Поговоріть з будь-яким піхотинцем з передку, якщо є знайомі, скільки в них в роті кулеметів. Після того не писатимете таких дивних постів.
І як на "Жигулях" біля передка їздять...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 18 бер, 2023 12:07, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 12:06

Schmit ,

Обмежений ресурс це що пікапи і кулемети типу ПК?



Ні, ну якщо 1000 позашляховиків пікап і 1000 ПКТ то дрібниці для вас, а як з рлс бути? Чи хоча б тнпловізорами або ОНБ. Ми ж про ніч в першу чергу? Теж копійки?
А головне ефективність… Прийде 10 на Хмельницький, з яких 5 прорве.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 12:07

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Обмежений ресурс це що пікапи і кулемети типу ПК?

Поговоріть з будь-яким піхотинцем з передку, якщо є знайомі, скільки в них вроті кулеметів.

Це просто чиєсь недопрацювання. Кулеметів на складах у наших партнерів достатньо.

  Hotab написав:Ні, ну якщо 1000 позашляховиків пікап і 1000 ПКТ то дрібниці для вас

Це мізер для країни. Навіть волонтери спроможні на це зібрати кошти, не те, що держава з допомогою партнерів.
  Hotab написав:А головне ефективність… Прийде 10 на Хмельницький, з яких 5 прорве.
А без цього - всі 10.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 18 бер, 2023 12:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 12:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Це просто чиєсь недопрацювання. Кулеметів на складах у наших партнерів достатньо.

Ну то може б вам зїздити в США і привезти сотню-другу.
Он ПЖ на міномети вже три місяці збирає ( https://savelife.in.ua/tro-333/ ).
До речі, там МЗС недавно конкурс на послів оголошував, може б вам взяти участь?
P.S. Ще в партнерів тисячі танків, БМП, БТР, літаків. Але в нас їх нема. В нас бракує тупо всього.
P.P.S. Але ви б могли організувати це в себе в місті - зібрати гроші на пару десятків пікапів та кулеметів. Потім звернутися до місцевої військово-цивільної адміністрації з проханням організувати мобільні групи. Звернутися до ПЖ, щоб допомогли купити кулемети, ліцензія в них є - і Ваше місто буде захищене від "Шахедів".
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 12:16

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Це просто чиєсь недопрацювання. Кулеметів на складах у наших партнерів достатньо.

Ну то може б вам зїздити в США і привезти сотню-другу.
Он ПЖ на міномети вже три місяці збирає ( https://savelife.in.ua/tro-333/ ).
До речі, там МЗС недавно конкурс на послів оголошував, може б вам взяти участь?
P.S. Ще в партнерів тисячі танків, БМП, БТР, літаків. Але в нас їх нема. В нас бракує тупо всього.

А знаєте чому бракує?
В Україні вперше оголосили відкритий конкурс на посади послів
В Україні сотні професійних дипломатів, але не годяться, бо критикували владу. Порохоботи очевидно.
Тому призначають послиць.
Результат: Швейцарія утилізує робочі системи ППО, які могла б використовувати Україна
Хто там у нас послиця у Швейцарії? Напевно дуже добре володіє "швейцарською" мовою :lol:
Так отож.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 18 бер, 2023 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 12:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Такі автомобілі трішки ефективні вдень. А вночі треба спеціалізовані рлс (бо на таких висотах, да ще й в складках рельєфу місцевості, не всяка рлс побачить) . І перекривати цими рлс треба всю величезну країну. (сподіваюсь вам відомо, що низьколетячі цілі можна побачити тільки дуже близько від рлс, заважають кути перекриття бачити далеко, тобто ці рлс мають стояти на відстані кількість км один від одного , що вже дуже багато треба). А кожному бандеромобілю старлінк, щоб він онлайн бачив де поряд летить шахід, з якого напрямку його зустрічати.

Часто чую винищувачі над Черкасами, коли щось літає вороже. Не знаю, чому Захід не передав нам хоча б десяток сучвсних літаків, хай і без права воювати на фронті, ще півроку назад, вони ж набагато ефективніші за тачанки?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 12:32

  lapay написав:
  Hotab написав:Такі автомобілі трішки ефективні вдень. А вночі треба спеціалізовані рлс (бо на таких висотах, да ще й в складках рельєфу місцевості, не всяка рлс побачить) . І перекривати цими рлс треба всю величезну країну. (сподіваюсь вам відомо, що низьколетячі цілі можна побачити тільки дуже близько від рлс, заважають кути перекриття бачити далеко, тобто ці рлс мають стояти на відстані кількість км один від одного , що вже дуже багато треба). А кожному бандеромобілю старлінк, щоб він онлайн бачив де поряд летить шахід, з якого напрямку його зустрічати.

Часто чую винищувачі над Черкасами, коли щось літає вороже. Не знаю, чому Захід не передав нам хоча б десяток сучвсних літаків, хай і без права воювати на фронті, ще півроку назад, вони ж набагато ефективніші за тачанки?

Колись мова була про цивільні гвинтокрильні літаки. Бразильські.
Їх перевага у швидкості, яка дорівнює шахедовій.
Зараз не чути.
detroytred
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