lapay написав:Часто чую винищувачі над Черкасами, коли щось літає вороже. Не знаю, чому Захід не передав нам хоча б десяток сучвсних літаків, хай і без права воювати на фронті, ще півроку назад, вони ж набагато ефективніші за тачанки?
Думаю, що причин багато. Брак якісної наземної інфраструктури, брак нормальних аеродромів, брак спеціалістів з обслуговування, боязнь ескалації(вона все таки є, хоча дедалі менша), боязнь, що зброя погано проявить себе(це великий мінус для ВПК країни, яка поставить цю зброю), і, думаю, одне з ключових питань - хто оплачуватиме цей бенкет. Найближчі сусіди раші допомагають без огляду на фінансові питання, а для тих хто далі, питання, хто платитиме - чи не найважливіше. Показова історія з полськими і словацькими МІГами. Спочатку вони хотіли отримати від США F-16 на заміну. Ще й схему передачу пропонували доволі дивну - пони переганяють МІГи на Рамштайн, отримують компенсацію, а Україна вже з Рамштайна забирає літаки(тобто формально можна було б сказати, що передали б США, а не Польша). Потім вже хотіли фінансову компенсацію. Зараз вже на все забили і просто передали. Думаю, з часом ми таки отримаємо західні літаки, але до того нам ще чимало часу зливатимуть стару радянську техніку, яку ще зможуть знайти.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 18 бер, 2023 12:43, всього редагувалось 2 разів.
Schmit, рука-обличчя, почитайте хоч що-небудь про причини "нейтралітету" Швейцарії. І взагалі, підвищуйте культуру "інфохарчування" - більше читайте рейтингових ЗМІ, менше дивіться лайна-відосів. Ваша постійна істерична критика уряду заснована здебільшого на необізнаності з реальним станом справ та можливостей.
‼️Перед приездом Си Цзиньпина в Россию Китай передал Москве заверения, что его лидер готов публично поддержать нашу страну и СВО. Но это будет сделано только при выполнении нескольких условий.
Китай, среди прочего, может приложить серьезные усилия к продвижению идеи прекращения огня без возвращения Украине территорий, которые та считает оккупированными (значительная часть Донбасса, Запорожской, Херсонской областей, Крым). Наш источник в МИДе, знакомый с переданными из Пекина предложениями, утверждает, что есть несколько условий, которые выдвигают китайские партнеры.
Во-первых, Си Цзиньпин будет говорить о скидках на российские газ и нефть. Минимальная скидка, которую хочет Китай – 10%, но обсуждать будут для начала цифру 15-20%.
Во-вторых, китайцы хотят расширения гарантий для их соотечественников, которые живут в России. Будет предложено сделать китайский язык официальным в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока, кроме того, есть идея ввести квоты для этнических китайцев на госпредприятиях этих регионов. Владимиру Путину предложат законодательно принять решение о том, что 20% руководящих постов (как минимум, в приграничных с Китаем районах) должны занимать этнические китайцы.
В-третьих, Китай опасается американских санкций и не хочет поставлять России летальное оружие. При этом Пекин готов значительно расширить поставки товаров двойного назначения, которые могут быть использованы для ведения войны, а также серьезно помочь нам с получением подсанкционных товаров.
В-четвертых, Китай призывает Россию провести новую демаркацию государственной границы, в результате чего часть приграничных районов Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев и Алтая могут перейти под контроль Пекина.
«Требования сложные, но нам очень нужна поддержка Китая. Поэтому нам поручили рассмотреть все эти требования на предмет реалистичности выполнения. Если услышите во время визита Си решительные слова поддержки, а не традиционные китайские хитрости, значит, минимум на часть требований мы согласились», - сказал дипломат.
По моему ИПСО, припорошенная реальными желаниями Китая. Не надо спешить. 20-е уже не за горами. Все увидим. Хотя на Китай может быть похоже. Не дать ни чего, пообещав что то, при этом взять макс.
Schmit написав:У Києві, кажуть, Кличко підсуєтився з цим. Так що роль місцевої влади у цьому питанні вирішальна. Якщо недостатньо коштів на пікапи - оголосити збір і місцеві з радістю скинуться на антидронний захист рідних міст.
Ну кажуть в Вінниці сформували подібні загони. Але це на мою думку має все робитись централізовано.
sashaqbl написав:А периметр "міст і критичних обєктів" сильно менший за периметр країни? Якфі саме міста треба захивати? Від 10 тис. населення? 100 тис.? мільйона? Чому села не треба захищати? От недавно уламки крилата ракета на Львівщині залетіла в село. Наслідок - 3 хати і 7 загиблих. Чи то не такі люди, як у містах? Яка ефективність цих мобільних груп? Крім політичної для Кіма?
Ви чогось не розумієте. При чому тут села? ПВО збиває ракети не в селах, а в полі. Крилата ракета на Львівщині не летіла на село. Вона летіла на об'єкт.
Schmit написав:Коли покриття точкове, і зазвичай відоме для противника, то прорив йде за рахунок кількості. Група з 3-4 бпла йде на невеликому інтервалі, обходячи зони прикриття. Далі заходять разом на прикритий об‘єкт. Поки кулеметник шукає свою ціль в темноті і можливо збиває її, інші 2 проходять і вражають ціль. На таких висотах польоту і швидкості 200 ціль в полі зору оператора менше хвилини. За цей час неможливо збити все, що прориває. Лише 1-2. Тому я і кажу про якщо не суцільне поле, то принаймні ешелоноване. А це вже великі ресурси. Яких нема. Як би там не було, насичення йде постійно по мірі сил. Робиться все виходячи з наявного ресурсу. Критика недоречна, допоможіть фінансово Ну от так приблизно прикрити кожне місто бандермобілями - не варіант? Для Хмельницького получилось 30-35 екіпажів - це що багато для такого міста?
Оце виглядає +- реалістично якщо Шилки розставити, які мають радіолокатор. Хтось уявляє як із ДШК стріляти вночі по малорозмірній цілі на дальності кілометр і більше.
Захищати потрібно не "усю" країну, а міста і критичні об'єкти.
Коли покриття точкове, і зазвичай відоме для противника, то прорив йде за рахунок кількості. Група з 3-4 бпла йде на невеликому інтервалі, обходячи зони прикриття. Далі заходять разом на прикритий об‘єкт. Поки кулеметник шукає свою ціль в темноті і можливо збиває її, інші 2 проходять і вражають ціль. На таких висотах польоту і швидкості 200 ціль в полі зору оператора менше хвилини. За цей час неможливо збити все, що прориває. Лише 1-2. Тому я і кажу про якщо не суцільне поле, то принаймні ешелоноване. А це вже великі ресурси. Яких нема. Як би там не було, насичення йде постійно по мірі сил. Робиться все виходячи з наявного ресурсу. Критика недоречна, допоможіть фінансово
Не завжди. До прикладу я знаю про один прильот по об'єкту похвилинно. Спочатку зайшли з різнице декілька хвилин 2 шт, а через 40 ще один. Загинули люди, я вже не кажу про другі втрати. Як би було кому збивати цього б можливо не сталося.
otg Для деяких обєктів є війська ППО. Шмідт говорить про те, що комусь в хату прилетів дрон і тепер треба обласні центри захищати. Є система ППО з радарами, з ракетами, та зенітними танками, яка прикриває територію України. В цю ж систему мабуть входять уже сформовані мобільні групи з ПЗРК та кулеметами. Є керівництво, штаби, які на підставі розвідданих та аналізу попередніх атак планують розмішення радарів і пускових, щоб максимально ефективно знищити цілі і захистити обєкти, які потребують захисту. З іншого боку також є штаби які планують атаки цілей. Які аналізують попередні атаки і розвіддані, на основі чого прокладають маршрути дронів та ракет, щоб максимально ефективно обійти наше ППО та уразити цілі. І тут зявляєься Шмідт, який каже, що просто треба видати поліцейським ПК, посадити на піками і вони будуть відстрілювати дронів.
sashaqbl написав:Зараз вже на все забили і просто передали. Думаю, з часом ми таки отримаємо західні літаки, але до того нам ще чимало часу зливатимуть стару радянську техніку, яку ще зможуть знайти.
Літаки могли дати по лендлізу, з поверненням після війни, старі моделі можуть злітати і з наших летовищ, два десятка американськіх добровольців-ветеранів, пілотів і механіків, теж знайти цілком реально. Витрати на обслуговування і боєприпаси не захмарна цифра, все впирається, в політичну волю, імхо.