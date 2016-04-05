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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3795379637973798
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 12:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Оце виглядає +- реалістично якщо Шилки розставити, які мають радіолокатор.
Хтось уявляє як із ДШК стріляти вночі по малорозмірній цілі на дальності кілометр і більше.

Шмідт писав, що ДШК - то забагато, там ПК вистачить.
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 18 бер, 2023 13:07, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 12:59

  sashaqbl написав:Schmit а з заходу не треба? Хіба шахеди тільки по прямій літають?
20 обласних центрів по 35 екіпажів - це 700 екіпажів виходить. Додайте ще західну сторону, накиньте 5-10 екіпажів на урахування особливостей рельєфу - і отримаєте ту ж 1000, про яку я писав вище.
Але лишається питання, про яке я писав вище: яка ефективність такої системи? ЯКа ймовірність збиття шахеду який летить над постом? В 700 метрах від поста вдень? вночі? Якщо їх 6 - чи зібють хоча б три?
Я розумію, що статистику по мобільних групах до завершення війни публікувати не будуть, але мені здається, що якщо їх не формують більше, то є певні причини.
Я бачу три можливих причини(або будь-які їх комбінації):
1) недостатня ефективність цих груп
2) брак кулеметів
3) брак людей.
В Київський обл ефективні?
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 13:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  otg написав:В Київський обл ефективні?

В мене немає інформації. І навряд цю інформацію опублікують до кінця війни. Припускаю, ефективність не відповідає затраченим ресурсам, якщо цю програму не розширюють.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 13:08

  Denik написав:Хтось уявляє як із ДШК стріляти вночі по малорозмірній цілі на дальності кілометр і більше.

https://www.youtube.com/shorts/Ni7RdWkWIVI
Schmit
 
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