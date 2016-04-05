sashaqbl написав:Schmit а з заходу не треба? Хіба шахеди тільки по прямій літають? 20 обласних центрів по 35 екіпажів - це 700 екіпажів виходить. Додайте ще західну сторону, накиньте 5-10 екіпажів на урахування особливостей рельєфу - і отримаєте ту ж 1000, про яку я писав вище. Але лишається питання, про яке я писав вище: яка ефективність такої системи? ЯКа ймовірність збиття шахеду який летить над постом? В 700 метрах від поста вдень? вночі? Якщо їх 6 - чи зібють хоча б три? Я розумію, що статистику по мобільних групах до завершення війни публікувати не будуть, але мені здається, що якщо їх не формують більше, то є певні причини. Я бачу три можливих причини(або будь-які їх комбінації): 1) недостатня ефективність цих груп 2) брак кулеметів 3) брак людей.