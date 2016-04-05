sashaqbl написав:Schmit а з заходу не треба? Хіба шахеди тільки по прямій літають? 20 обласних центрів по 35 екіпажів - це 700 екіпажів виходить. Додайте ще західну сторону, накиньте 5-10 екіпажів на урахування особливостей рельєфу - і отримаєте ту ж 1000, про яку я писав вище. Але лишається питання, про яке я писав вище: яка ефективність такої системи? ЯКа ймовірність збиття шахеду який летить над постом? В 700 метрах від поста вдень? вночі? Якщо їх 6 - чи зібють хоча б три? Я розумію, що статистику по мобільних групах до завершення війни публікувати не будуть, але мені здається, що якщо їх не формують більше, то є певні причини. Я бачу три можливих причини(або будь-які їх комбінації): 1) недостатня ефективність цих груп 2) брак кулеметів 3) брак людей.
sashaqbl написав:otg Для деяких обєктів є війська ППО. Шмідт говорить про те, що комусь в хату прилетів дрон і тепер треба обласні центри захищати. Є система ППО з радарами, з ракетами, та зенітними танками, яка прикриває територію України. В цю ж систему мабуть входять уже сформовані мобільні групи з ПЗРК та кулеметами. Є керівництво, штаби, які на підставі розвідданих та аналізу попередніх атак планують розмішення радарів і пускових, щоб максимально ефективно знищити цілі і захистити обєкти, які потребують захисту. З іншого боку також є штаби які планують атаки цілей. Які аналізують попередні атаки і розвіддані, на основі чого прокладають маршрути дронів та ракет, щоб максимально ефективно обійти наше ППО та уразити цілі. І тут зявляєься Шмідт, який каже, що просто треба видати поліцейським ПК, посадити на піками і вони будуть відстрілювати дронів.
Як що я Вам розповідаю про об'єкти, то мабуть щось знаю. Ви рахуєте об'єкти не можуть бути знаходитись в обласних центрах? Було болячи дивитись коли атакують обласний центр, дуже важливий обласний центр, а ПВО мовчить. А Ви розповідаєте про планування та інше. Я розумію що на всіх не хватає, але мабуть щось не доробляють в цьому плані теж.
sashaqbl написав:В мене немає інформації. І навряд цю інформацію опублікують до кінця війни. Припускаю, ефективність не відповідає затраченим ресурсам, якщо цю програму не розширюють.
Ефективність висока. Не знаю чи завдяки цим групам, чи концетрації всього ПВО, але ефективність не погана.
otg написав:Як що я Вам розповідаю про об'єкти, то мабуть щось знаю. Ви рахуєте об'єкти не можуть бути знаходитись в обласних центрах? Було болячи дивитись коли атакують обласний центр, дуже важливий обласний центр, а ПВО мовчить. А Ви розповідаєте про планування та інше. Я розумію що на всіх не хватає, але мабуть щось не доробляють в цьому плані теж.
Ніхто не каже, що ППО працює ідеально. Але легкі, прості і очевидні рішення складних задач, як правило, неправильні. Якщо програму мобільних груп з кулеметами не розширюють, то, мабуть, для цього є якісь причини. Ви згодні?
otg написав:Ефективність висока. Не знаю чи завдяки цим групам, чи концетрації всього ПВО, але ефективність не погана.
Скоріш завдяки концентрації ППО. Все таки, в Києві ефективність ППО була вища й на початку війни. І формування мобільних груп принципово нічого не змінило. Тому без статистики власне мобільних груп - нема про що говорити.
ничего вы 20го не увидите, на пресс конференции оба диктатора скажут что они за мир и готовы к переговорам о прекращении огня с кем угодно в любом формате. В секретном протоколе условием переговоров будет передача рф Запорожской и Херсонской области, согл. их конституции. А так да все за мир, на условиях Си-Пуйла. Как будто когда то было иначе. Пуйло год не заявляет цели СВО, чтобы его не называли агрессором, а тут заявит.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 18 бер, 2023 13:20, всього редагувалось 3 разів.
ничего вы 20го не увидите, на пресс конференции оба диктатора скажут что они за мир и готовы к переговорам о прекращении огня с кем угодно в любом формате. В секретном протоколе услоием переговоров будут передача рф Запорожской и Херсонской области, согл. Конституции. А так да все за мир, на условиях Си-Пуйла.