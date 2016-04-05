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Додано: Суб 18 бер, 2023 13:21
otg типа вы мне запрещаете моделировать развитие ситуации? я выражаю свое мнение, для этого создан форум. Официоз и протоколы ищите на правительственных сайтах, и прошу не попрекать что у меня для вас их нет. Ваша неадекватность уже надоела. Вы как будто на заседании МИДа от меня как от посла, чего то хотите.
Додано: Суб 18 бер, 2023 13:55
Та навіть спарки Максимів. Ходили чутки, що їх були тисячі на складах в Соледарі.
Бажання потрібно щось робити, а не чекати манни небесної від "Заходу".
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 18 бер, 2023 14:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 бер, 2023 13:56
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 18 бер, 2023 14:02
Додано: Суб 18 бер, 2023 14:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Чутки бувають різного ступеня достовірності. Часом з відеопідтвердженнями. Он сьогодні на одному з каналів бачив відео з колоною, в якій були Oskosh M-ATV.
Це достовірні чутки. Від друзів, які на фронті інформація про їх ділянки фронту - це достовірні чутки.
Хотаб поширює достовірні чутки.
А все, що пишуть всікі тіліграмблогери, без адекватних фото/відео підтверджень - це недостовірні чутки.
Якщо наприклад проаналізувати ваші чутки з тисячами максимів: їх зняли з виробництва в 45 році. Відповідно, найновішому зразку - 77 років. Тому логічно, що могли зберегтися окремі екземпляри в робочому стані, але аж ніяк не десятки тисяч.
Додано: Суб 18 бер, 2023 14:22
Ось що ворог каже - 20к максимів. Вірити йому не можни звичайно, бо ворог, тому інфо йде як "чутки".
Та це все не суть.
Суть в тому, що моя позиція - потрібно щось робити для захисту від дронів - все, що можемо для підняття % збиття з пошуком можливостей.
Ваша позиція - нічого не потрібно робити з пошуком причин.
От і все.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 18 бер, 2023 14:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 бер, 2023 14:24
Супер машинка. Швидкість по шосе 100+ (при її то вазі) , саме для проникнення в прорвану оборону і швидких охоплень з перерізанням комунікацій.
Не видумайте. Просто ресурси не безмежні. А цілі про які кажете ви - важливі, але не першочергові. Не забувайте, що ще є склади боєприпасів (не в обласних центрах), стоянки техніки, парки, бази зберігання ппм і продовольства. Є аеродроми і вузли зв’язку. Є стаціонарні РЛС для ППО великого радіусу. Є залізничні станції (вузли, але не в обласному центрі) , куди приходять ешелони з технікою. Є полігони з особовим складом. Є невеликі ремонтні заводи в інтересах впк (часто в невеликих містечках) , де побиту техніку шаманять.. Є газотранспортна система та нафтопереробка (зараз в основному міні, але ж чимало власного бензину в мережі) . 92-й є всюди, і це вітчизняний. )
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 18 бер, 2023 14:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 18 бер, 2023 14:33
А що, саме Шмідт має тим всім займатися? А тисячі людей, котрі сидять в адміністраціях та інших відповідальних установах для чогось іншого дуже потрібні а на таке нема часу?
Викажу своє бачення вирішення, хочаб часткового, цієї проблеми: в кожній області є сотні мисливців у віці 55-65 років, які до повноцінної служби мало придатні, але мають великий досвід та навички у стрільбі по повітряним цілям (птахам) і чимало б з них не відмовилися почергувати позмінно біля кулемета. Особисто знаю людей, котрі за кілька секунд, поки ціль перебуває в полі зору, втигають зробити 2-4 постріли і збити 2-3 а інколи і 4 цілі! Ну і організувати їх та забезпечити потрібною зброєю мають все ж таки не Шмідти.
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