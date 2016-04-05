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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3798379938003801>
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 14:53

  sashaqbl написав:
  Denik написав:Оце виглядає +- реалістично якщо Шилки розставити, які мають радіолокатор.
Хтось уявляє як із ДШК стріляти вночі по малорозмірній цілі на дальності кілометр і більше.
Шмідт писав, що ДШК - то забагато, там ПК вистачить.
ПК- не має розривних куль , а поцілити в ціль яка рухається з швидкістю 50м/сек ,вночі на висоті 10-50 метрів на відстані в 0-700 метрів - практично не реально
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 14:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:ПК- не має розривних куль , а поцілити в ціль яка рухається з швидкістю 50м/сек ,вночі на висоті 10-50 метрів на відстані в 0-700 метрів - практично не реально

То Шмідту треба розказуцвати, не мені.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 15:05

Мабуть саме ефективне рішення проблеми Шахедів - це удари у відповідь по рашці такими ж БПЛА.

Інакше вони постійно будуть удосконалювати напад, а ми захист.
За умов, що відсотків 10 їхніх долетить.

Що розгром рашоармії в Україні повинен змусити рфію зупинити агресію, забратися з території та не дошкуляти ударами.
Що наше ураження по їх об'єктах має таку ж мету.
Пришвидчити їх зупинитися з агресією.

Ризик застосування їми ядерки?
Імхо -- він при обох сценаріях однаковий. Що з масованими ударами по їх територіям, що без них.

Не розумію, кого вся ця дипломатія з обмеженням партнерами надання далекобійної зброї намагається дурачити?
Реальне обмеження є тільки одне -- ядерна зброя.
Усе інше від лукавого.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 15:21

  Hotab написав:Schmit ,
могли б у тривогу виїхати за місто організовано, утворюючи захисні периметри. Головне, щоб були оті бандермобілі,


Не болтайте єрундою.
Такі автомобілі трішки ефективні вдень. А вночі треба спеціалізовані рлс (бо на таких висотах, да ще й в складках рельєфу місцевості, не всяка рлс побачить) . І перекривати цими рлс треба всю величезну країну. (сподіваюсь вам відомо, що низьколетячі цілі можна побачити тільки дуже близько від рлс, заважають кути перекриття бачити далеко, тобто ці рлс мають стояти на відстані кількість км один від одного , що вже дуже багато треба). А кожному бандеромобілю старлінк, щоб він онлайн бачив де поряд летить шахід, з якого напрямку його зустрічати.
Ідеально - ЗСУ гепард німецький. Але їх же не тисячі у нас.

В намаганях критикувати зеленського, не треба втрачати береги і писати відверту дурь.

Проще всего судить о том, в чём абсолютно не разбираешься. :)
Особенно, если очень хочется найти, за что "покритиковать и заклеймить".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 15:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Що розгром рашоармії в Україні повинен змусити рфію зупинити агресію, забратися з території та не дошкуляти ударами.
Що наше ураження по їх об'єктах має таку ж мету.
Пришвидчити їх зупинитися з агресією.

Абсолютно згоден. Чим більше сил ми витрачаємо на захист від російських ударів, тим більше ми віддаємо їм ініціативи, збільшуючи шанси на їхню перемогу. Ціль застосування ресурсів має бути максимально ефективне знищення російських військ.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 15:30

  ЛАД написав:Проще всего судить о том, в чём абсолютно не разбираешься. :)
Особенно, если очень хочется найти, за что "покритиковать и заклеймить".

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:ПК- не має розривних куль , а поцілити в ціль яка рухається з швидкістю 50м/сек ,вночі на висоті 10-50 метрів на відстані в 0-700 метрів - практично не реально

То Шмідту треба розказуцвати, не мені.

Вони також не розбираються? Які там у них кулемети?
Розкажіть і їм, як то має бути.
Schmit
 
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flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 15:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Вони також не розбираються? Які там у них кулемети?
Розкажіть і їм, як то має бути.

Зверніть увагу - вони знімають кулемети зі знищеної техніки.
Таким чином в Миколаєві зробили 6 груп. Не 35, а 6. Боюсь, у вас в Хмельницькій області влада не має такого джерела ресурсів, як "знищена бронетехніка".
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 15:39

От дуже часто зустрічається думка, що пуйло не очікував отакого рівня підтримки України Заходом ... і тому наважився на повномасштабний напад.
Тоді логічно виникає питання --- а чому ж тоді Захід не спромігся показати та запевнити зарання, що буде така підтримка?

От тому Борис Джонсон і каже:
"Якби нам вистачило сміливості і послідовності у питанні вступу України в НАТО, якби ми дійсно мали на увазі те, що говорили, то цієї катастрофи можна було б уникнути.

І все ж реальність така, що НАТО не зробило нічого, щоб захистити Україну і сприяти її членству в НАТО.

Путін не напав би на Україну, бо боявся б її членства в НАТО. Він завжди знав, що це майже нереальна перспектива. Він напав, бо не без причини був переконаний, що Україну ніхто не захистить. Він напав, бо хотів відродити радянську імперію і був упевнений, що переможе.

Якби нам вистачило сміливості і послідовності у питанні вступу України в НАТО, якби ми дійсно мали на увазі те, що говорили, то цієї катастрофи можна було б уникнути.

Я знаю, що багатьом європейським столицям таку тезу важко прийняти, але її неможливо заперечити."
https://forbes.ua/svit/pokinchiti-iz-po ... 2023-11411

І його абсолютно правильний висновок:
*Українцям необхідно дати все, що їм потрібно для того, щоб якомога швидше закінчити цю війну; а ми повинні почати процес прийняття України в НАТО і почати вже зараз.

І неважливо що там говоритиме Москва. Вона вже достатньо говорила і її слухали з повагою. Вона втратила право на заперечення після перших запущених Путіним бомб і ракет.*
___________________________________
Дати все, що потрібно...
Хоч Томагавки.
Раз по Україні б'ють Калібрами, Кінджалами.

Обмеження лише одне - ядерна зброя.

Інакше - це шпектакль...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 15:45

  detroytred написав:..........
Так Шміт і пропонує владі організацію цільового збору фінансів.
Виходячи з того, що на збільшення захисту конкретно свого трансформатору піпл скинеться грошима більше.
Тобто навіть ті, хто не донатить.

Вийде чи не вийде - це вже інше питання. На яке відповість тільки спроба реалізації ідеї.

Для прикрытия объекта ("свого трансформатору") не нужны бандеромобили. Нужны просто зенитные установки.
Зенитная артиллерия/пулемёты это оружие очень давнее.
Даже во 2 мировую зенитные установки не обеспечивали надёжную защиту от бомбёжек. Обнаружить и сбить дрон, думаю, сложнее, чем самолёт периода 2 мировой.

Кроме того, думаю, 1000 зенитных установок на всю Украину весьма скромная оценка. Реально потребуется гораздо больше - Хмельницкий не самый большой город. Где взять столько зенитных установок? Думаю, у нас их просто нет (такого количества). И купить их сегодня вряд ли легко - слишком "устаревшее" оружие.
ЛАД
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