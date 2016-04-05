ПК- не має розривних куль , а поцілити в ціль яка рухається з швидкістю 50м/сек ,вночі на висоті 10-50 метрів на відстані в 0-700 метрів - практично не реально
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Додано: Суб 18 бер, 2023 14:53
ПК- не має розривних куль , а поцілити в ціль яка рухається з швидкістю 50м/сек ,вночі на висоті 10-50 метрів на відстані в 0-700 метрів - практично не реально
Додано: Суб 18 бер, 2023 14:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 18 бер, 2023 15:05
Мабуть саме ефективне рішення проблеми Шахедів - це удари у відповідь по рашці такими ж БПЛА.
Інакше вони постійно будуть удосконалювати напад, а ми захист.
За умов, що відсотків 10 їхніх долетить.
Що розгром рашоармії в Україні повинен змусити рфію зупинити агресію, забратися з території та не дошкуляти ударами.
Що наше ураження по їх об'єктах має таку ж мету.
Пришвидчити їх зупинитися з агресією.
Ризик застосування їми ядерки?
Імхо -- він при обох сценаріях однаковий. Що з масованими ударами по їх територіям, що без них.
Не розумію, кого вся ця дипломатія з обмеженням партнерами надання далекобійної зброї намагається дурачити?
Реальне обмеження є тільки одне -- ядерна зброя.
Усе інше від лукавого.
Додано: Суб 18 бер, 2023 15:21
Проще всего судить о том, в чём абсолютно не разбираешься.
Особенно, если очень хочется найти, за что "покритиковать и заклеймить".
Додано: Суб 18 бер, 2023 15:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Абсолютно згоден. Чим більше сил ми витрачаємо на захист від російських ударів, тим більше ми віддаємо їм ініціативи, збільшуючи шанси на їхню перемогу. Ціль застосування ресурсів має бути максимально ефективне знищення російських військ.
Додано: Суб 18 бер, 2023 15:30
Вони також не розбираються? Які там у них кулемети?
Розкажіть і їм, як то має бути.
Додано: Суб 18 бер, 2023 15:36
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Зверніть увагу - вони знімають кулемети зі знищеної техніки.
Таким чином в Миколаєві зробили 6 груп. Не 35, а 6. Боюсь, у вас в Хмельницькій області влада не має такого джерела ресурсів, як "знищена бронетехніка".
Додано: Суб 18 бер, 2023 15:39
От дуже часто зустрічається думка, що пуйло не очікував отакого рівня підтримки України Заходом ... і тому наважився на повномасштабний напад.
Тоді логічно виникає питання --- а чому ж тоді Захід не спромігся показати та запевнити зарання, що буде така підтримка?
От тому Борис Джонсон і каже:
"Якби нам вистачило сміливості і послідовності у питанні вступу України в НАТО, якби ми дійсно мали на увазі те, що говорили, то цієї катастрофи можна було б уникнути.
І все ж реальність така, що НАТО не зробило нічого, щоб захистити Україну і сприяти її членству в НАТО.
Путін не напав би на Україну, бо боявся б її членства в НАТО. Він завжди знав, що це майже нереальна перспектива. Він напав, бо не без причини був переконаний, що Україну ніхто не захистить. Він напав, бо хотів відродити радянську імперію і був упевнений, що переможе.
Якби нам вистачило сміливості і послідовності у питанні вступу України в НАТО, якби ми дійсно мали на увазі те, що говорили, то цієї катастрофи можна було б уникнути.
Я знаю, що багатьом європейським столицям таку тезу важко прийняти, але її неможливо заперечити."
І його абсолютно правильний висновок:
*Українцям необхідно дати все, що їм потрібно для того, щоб якомога швидше закінчити цю війну; а ми повинні почати процес прийняття України в НАТО і почати вже зараз.
І неважливо що там говоритиме Москва. Вона вже достатньо говорила і її слухали з повагою. Вона втратила право на заперечення після перших запущених Путіним бомб і ракет.*
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Дати все, що потрібно...
Хоч Томагавки.
Раз по Україні б'ють Калібрами, Кінджалами.
Обмеження лише одне - ядерна зброя.
Інакше - це шпектакль...
Додано: Суб 18 бер, 2023 15:45
Для прикрытия объекта ("свого трансформатору") не нужны бандеромобили. Нужны просто зенитные установки.
Зенитная артиллерия/пулемёты это оружие очень давнее.
Даже во 2 мировую зенитные установки не обеспечивали надёжную защиту от бомбёжек. Обнаружить и сбить дрон, думаю, сложнее, чем самолёт периода 2 мировой.
Кроме того, думаю, 1000 зенитных установок на всю Украину весьма скромная оценка. Реально потребуется гораздо больше - Хмельницкий не самый большой город. Где взять столько зенитных установок? Думаю, у нас их просто нет (такого количества). И купить их сегодня вряд ли легко - слишком "устаревшее" оружие.
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