Додано: Суб 18 бер, 2023 15:39

От дуже часто зустрічається думка, що пуйло не очікував отакого рівня підтримки України Заходом ... і тому наважився на повномасштабний напад.Тоді логічно виникає питання --- а чому ж тоді Захід не спромігся показати та запевнити зарання, що буде така підтримка?От тому Борис Джонсон і каже:"Якби нам вистачило сміливості і послідовності у питанні вступу України в НАТО, якби ми дійсно мали на увазі те, що говорили, то цієї катастрофи можна було б уникнути.І все ж реальність така, що НАТО не зробило нічого, щоб захистити Україну і сприяти її членству в НАТО.Путін не напав би на Україну, бо боявся б її членства в НАТО. Він завжди знав, що це майже нереальна перспектива. Він напав, бо не без причини був переконаний, що Україну ніхто не захистить. Він напав, бо хотів відродити радянську імперію і був упевнений, що переможе.Якби нам вистачило сміливості і послідовності у питанні вступу України в НАТО, якби ми дійсно мали на увазі те, що говорили, то цієї катастрофи можна було б уникнути.Я знаю, що багатьом європейським столицям таку тезу важко прийняти, але її неможливо заперечити."І його абсолютно правильний висновок:*Українцям необхідно дати все, що їм потрібно для того, щоб якомога швидше закінчити цю війну; а ми повинні почати процес прийняття України в НАТО і почати вже зараз.І неважливо що там говоритиме Москва. Вона вже достатньо говорила і її слухали з повагою. Вона втратила право на заперечення після перших запущених Путіним бомб і ракет.*___________________________________Дати все, що потрібно...Хоч Томагавки.Раз по Україні б'ють Калібрами, Кінджалами.Обмеження лише одне - ядерна зброя.Інакше - це шпектакль...