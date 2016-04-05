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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 37993800380138023803>
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 16:03

  ЛАД написав:
  detroytred написав:..........
Так Шміт і пропонує владі організацію цільового збору фінансів.
Виходячи з того, що на збільшення захисту конкретно свого трансформатору піпл скинеться грошима більше.
Тобто навіть ті, хто не донатить.

Вийде чи не вийде - це вже інше питання. На яке відповість тільки спроба реалізації ідеї.

Для прикрытия объекта ("свого трансформатору") не нужны бандеромобили. Нужны просто зенитные установки.
Зенитная артиллерия/пулемёты это оружие очень давнее.
Даже во 2 мировую зенитные установки не обеспечивали надёжную защиту от бомбёжек. Обнаружить и сбить дрон, думаю, сложнее, чем самолёт периода 2 мировой.

Кроме того, думаю, 1000 зенитных установок на всю Украину весьма скромная оценка. Реально потребуется гораздо больше - Хмельницкий не самый большой город. Где взять столько зенитных установок? Думаю, у нас их просто нет (такого количества). И купить их сегодня вряд ли легко - слишком "устаревшее" оружие.


Зенітних установок дійсно нема де взяти в необхідній кількості, щоб наситити периметри навколо міст і критичних об'єктів. А от закупити тисячу-дві кулеметів 7.62/12,7 (якщо на складах їх дійсно вже нема) і 1к пікапів (можна вилучити джипи у крутеликів, військовий стан дозволяє) для держави не проблема зовсім, це 0,0000001% від великого будівництва. Було б бажання.
Тому краще 30 бандермобілів зі спарками ПК/ДШК ніж одна зенітна установка на ціле місто.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 16:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Тоді логічно виникає питання --- а чому ж тоді Захід не спромігся показати та запевнити зарання, що буде така підтримка?

Припускаю, що Захід теж не розраховував що надасть такий рівень підтримки. Не розраховував на такий рівень опору з боку України, так і на жорстку лажу з боку Росії.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 16:13

На мою думку , загрозу від допомоги заходу путлєр в розрахунок не брав, бо вважав що захід зі своєю бюрократією не встигне з допомогою. « Перший місяць нічого суттєвого не дадуть, а далі не буде кому давати».
Та і в схемі, яку бачили вони і багато хто (я нажаль теж) повинно було бути повне господарювання в повітрі, з можливістю нищення жд станцій, ешелонів , конвоїв, складів.
Цього не сталось, і це дуже поламало всі пасочки хуйлуші.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 16:29

Міністерка освіти та досліджень Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінгер наступного тижня відвідає з дводенним візитом Тайвань, що стане першою поїздкою німецького міністра федерального уряду на острів за останні 26 років.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3683797-ministr-federalnogo-uradu-nimeccini-vperse-za-26-rokiv-vidvidae-tajvan.html

Сі обідиться.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 16:31

  sashaqbl написав:
Міністерка освіти та досліджень Німеччини Беттіна Штарк-Ватцінгер наступного тижня відвідає з дводенним візитом Тайвань, що стане першою поїздкою німецького міністра федерального уряду на острів за останні 26 років.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3683797-ministr-federalnogo-uradu-nimeccini-vperse-za-26-rokiv-vidvidae-tajvan.html

Сі обідиться.

На обиженнных воду возят ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 16:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:На обиженнных воду возят ...

Німеччина йде на конфронтацію з Китаєм. Це і добре і погано.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 16:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Россия готова к предложениям западных государств и Украины по дипломатическому урегулированию конфликта, но добиться решения конфликта можно, лишь сняв все санкции и иски в международных инстанциях с России, заявила представитель МИДа Мария Захарова, передает «Интерфакс».

А як же три кити - демілітарізація, денацифікація і десатанізація?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 16:42

Интересно сейчас на международной арене.

После успешного захвата амеровского БПЛА в Чёрном море орки получили...
1. Международный ордер на арест Пуйла.
2. Перед визитом Си. - интересно, каков будет теперь статус общения и принятых решений?
3. В головах, и чёрных ртах, что отрабатывали свои 30 серебряников складывается кака? Или истерия?: https://t.me/Ukraine_365News/48558
.......................................................................
Теперь орки по аналогу Иранцев постараются в течении полу года нарастить производство клонов этих БПЛА.
Нам это хорошего ничего не принесёт. :?

Пока пропаганда стонет про кризис с БК у орков - по факту заваливают в необъятном масштабе тех, кого даже раньше не доставали.
Штурмами продавливают фронт, не прорывами, а именно "продавливают".

На юге под видом гражданских(переодетые по гражданке) уже просочились в прифронтовые города - и там воюют...
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 16:48

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:На обиженнных воду возят ...

Німеччина йде на конфронтацію з Китаєм. Це і добре і погано.

Си активно растягивают на шпагат
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 16:53

  Schmit написав:.........
Зенітних установок дійсно нема де взяти в необхідній кількості, щоб наситити периметри навколо міст і критичних об'єктів. А от закупити тисячу-дві кулеметів 7.62/12,7 (якщо на складах їх дійсно вже нема) і 1к пікапів (можна вилучити джипи у крутеликів, військовий стан дозволяє) для держави не проблема зовсім, це 0,0000001% від великого будівництва. Було б бажання.
Тому краще 30 бандермобілів зі спарками ПК/ДШК ніж одна зенітна установка на ціле місто.

Лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным. :)
Я отвечал detroytred на тему обороны объектов - для этого бандермобили не нужны.
А сбивать дроны можно чем угодно. Помню, рассказывали даже о цветочных горшках (или банках с консервацией?).
Вопрос в том, где эффективнее использовать "тисячу-дві кулеметів 7.62/12,7". На фронте, где их вроде как не хватает, или на бандероавтомобилях для ПВО городов (с весьма призрачной эффективностью).
Не понимаю, почему Вы с упорством, заслуживающим лучшего применения, защищаете весьма сомнительные идеи в области, в которой Вы явно абсолютно не разбираетесь, вместо того, чтобы прислушаться к более знающим людям. Надеюсь, Вы не сомневаетесь, что, например, Hotab знает о ПВО немного ( :) ) больше Вас?
ЛАД
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  #<1 ... 37993800380138023803>
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