detroytred написав:.......... Так Шміт і пропонує владі організацію цільового збору фінансів. Виходячи з того, що на збільшення захисту конкретно свого трансформатору піпл скинеться грошима більше. Тобто навіть ті, хто не донатить.
Вийде чи не вийде - це вже інше питання. На яке відповість тільки спроба реалізації ідеї.
Для прикрытия объекта ("свого трансформатору") не нужны бандеромобили. Нужны просто зенитные установки. Зенитная артиллерия/пулемёты это оружие очень давнее. Даже во 2 мировую зенитные установки не обеспечивали надёжную защиту от бомбёжек. Обнаружить и сбить дрон, думаю, сложнее, чем самолёт периода 2 мировой.
Кроме того, думаю, 1000 зенитных установок на всю Украину весьма скромная оценка. Реально потребуется гораздо больше - Хмельницкий не самый большой город. Где взять столько зенитных установок? Думаю, у нас их просто нет (такого количества). И купить их сегодня вряд ли легко - слишком "устаревшее" оружие.
Зенітних установок дійсно нема де взяти в необхідній кількості, щоб наситити периметри навколо міст і критичних об'єктів. А от закупити тисячу-дві кулеметів 7.62/12,7 (якщо на складах їх дійсно вже нема) і 1к пікапів (можна вилучити джипи у крутеликів, військовий стан дозволяє) для держави не проблема зовсім, це 0,0000001% від великого будівництва. Було б бажання. Тому краще 30 бандермобілів зі спарками ПК/ДШК ніж одна зенітна установка на ціле місто.
На мою думку , загрозу від допомоги заходу путлєр в розрахунок не брав, бо вважав що захід зі своєю бюрократією не встигне з допомогою. « Перший місяць нічого суттєвого не дадуть, а далі не буде кому давати». Та і в схемі, яку бачили вони і багато хто (я нажаль теж) повинно було бути повне господарювання в повітрі, з можливістю нищення жд станцій, ешелонів , конвоїв, складів. Цього не сталось, і це дуже поламало всі пасочки хуйлуші.
Россия готова к предложениям западных государств и Украины по дипломатическому урегулированию конфликта, но добиться решения конфликта можно, лишь сняв все санкции и иски в международных инстанциях с России, заявила представитель МИДа Мария Захарова, передает «Интерфакс».
А як же три кити - демілітарізація, денацифікація і десатанізація?
После успешного захвата амеровского БПЛА в Чёрном море орки получили... 1. Международный ордер на арест Пуйла. 2. Перед визитом Си. - интересно, каков будет теперь статус общения и принятых решений? 3. В головах, и чёрных ртах, что отрабатывали свои 30 серебряников складывается кака? Или истерия?: https://t.me/Ukraine_365News/48558 ....................................................................... Теперь орки по аналогу Иранцев постараются в течении полу года нарастить производство клонов этих БПЛА. Нам это хорошего ничего не принесёт.
Пока пропаганда стонет про кризис с БК у орков - по факту заваливают в необъятном масштабе тех, кого даже раньше не доставали. Штурмами продавливают фронт, не прорывами, а именно "продавливают".
На юге под видом гражданских(переодетые по гражданке) уже просочились в прифронтовые города - и там воюют...
Schmit написав:......... Зенітних установок дійсно нема де взяти в необхідній кількості, щоб наситити периметри навколо міст і критичних об'єктів. А от закупити тисячу-дві кулеметів 7.62/12,7 (якщо на складах їх дійсно вже нема) і 1к пікапів (можна вилучити джипи у крутеликів, військовий стан дозволяє) для держави не проблема зовсім, це 0,0000001% від великого будівництва. Було б бажання. Тому краще 30 бандермобілів зі спарками ПК/ДШК ніж одна зенітна установка на ціле місто.
Лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным. Я отвечал detroytred на тему обороны объектов - для этого бандермобили не нужны. А сбивать дроны можно чем угодно. Помню, рассказывали даже о цветочных горшках (или банках с консервацией?). Вопрос в том, где эффективнее использовать "тисячу-дві кулеметів 7.62/12,7". На фронте, где их вроде как не хватает, или на бандероавтомобилях для ПВО городов (с весьма призрачной эффективностью). Не понимаю, почему Вы с упорством, заслуживающим лучшего применения, защищаете весьма сомнительные идеи в области, в которой Вы явно абсолютно не разбираетесь, вместо того, чтобы прислушаться к более знающим людям. Надеюсь, Вы не сомневаетесь, что, например, Hotab знает о ПВО немного ( ) больше Вас?