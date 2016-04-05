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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 бер, 2023 16:55
Kudrjavuy
,
На юге под видом гражданских(переодетые по гражданке) уже просочились в прифронтовые города - и там воюют
Це які «города»?
Достовірність така сама, як на початку зими «бої біля дачі в Плавні» , що північніше Камянського?
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Hotab
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Додано: Суб 18 бер, 2023 16:58
Hotab написав:
На мою думку , загрозу від допомоги заходу путлєр в розрахунок не брав, бо вважав що захід зі своєю бюрократією не встигне з допомогою. « Перший місяць нічого суттєвого не дадуть, а далі не буде кому давати».
Та і в схемі, яку бачили вони і багато хто (я нажаль теж) повинно було бути повне господарювання в повітрі, з можливістю нищення жд станцій, ешелонів , конвоїв, складів.
Цього не сталось, і це дуже поламало всі пасочки хуйлуші.
Абсолютно верно.
Многие уже забыли о том, как развивались события в начале войны.
Если можно рассказывать, за счёт чего избежали господства росавиации в воздухе? Тоже был приятно удивлён.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 17:03
Hotab написав:Kudrjavuy
,
На юге под видом гражданских(переодетые по гражданке) уже просочились в прифронтовые города - и там воюют
Це які «города»?
Достовірність така сама, як на початку зими «бої біля дачі в Плавні», що північніше Камянського?
Можливо, ще нижче.
Нагнетание паники. Рассказы о пятой колонне, которой реально так и не было.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 17:03
Schmit написав:
А от закупити тисячу-дві кулеметів 7.62/12,7 (якщо на складах їх дійсно вже нема) і 1к пікапів (можна вилучити джипи у крутеликів, військовий стан дозволяє) для держави не проблема зовсім
1000 пікаіпів - це 1-1.5 мільярда гривень.
0.1% військового бюджету. + кулемети. + люди, яких недоотримають в інших підрозділах. + зарплата для цих людей. Мені здається, ці гроші можна використати куди ефективніше.
Зрештою, ви так і не відповіли - що заважає вам організувати збір на десяток пікапів та кулеметів, після чого звернутися до віськово-цивільної адміністрації вашої області з проханням організувати такі групи? Скоріш за все, вам підуть на зустріч...
Ви маєте перевагу, бо, на відміну від держави, ви можете закупити б/в техніку.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 17:12
ЛАД написав: Hotab написав:
На мою думку , загрозу від допомоги заходу путлєр в розрахунок не брав, бо вважав що захід зі своєю бюрократією не встигне з допомогою. « Перший місяць нічого суттєвого не дадуть, а далі не буде кому давати».
Та і в схемі, яку бачили вони і багато хто (я нажаль теж) повинно було бути повне господарювання в повітрі, з можливістю нищення жд станцій, ешелонів , конвоїв, складів.
Цього не сталось, і це дуже поламало всі пасочки хуйлуші.
Абсолютно верно.
Многие уже забыли о том, как развивались события в начале войны.
Забыли те, по кому или не фигачили в начале войны, или кого не было в тех местах, где фигачили
Я не забыл
ЛАД написав:
Если можно рассказывать, за счёт чего избежали господства росавиации в воздухе? Тоже был приятно удивлён.
Я тоже могу рассказать.
Даю намёк - менеджер черниговской укрпочты. Это как пример
Который бывший военный, ныкался вокруг Чернигова и пытался сбивать всё, что летает
Там и другие были варианты
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Додано: Суб 18 бер, 2023 17:17
ЛАД
,
Если можно рассказывать, за счёт чего избежали господства росавиации в воздухе? Тоже был приятно удивлён
Більшість авіації вночі перемістилась. Можливо навіть переміщувались щоночі і до цього дня, я не все знаю , але цієї ночі точно.
Мобільне ппо теж зміщувалось. Стаціонарні рлс та пункти наведення авіації , разом з КДП та РЛС аеродромів, їх складами БК та ПММ звичайно лупили в перший ранок. Це дало можливість оркам закрити очі нашій авіації та ппо в перші кілька днів. А бортові РЛС у наших літаків, нагадаю, дуже дохлі. Саме це викликало найбільша втрати машин і екіпажів саме у березні 22 року (зараз, у першій половині березня чи не щодня відмічаються річниці втрачених пілотів) . Пізніше в повітря повисли авакси партнерів, розгорнули резервні рлс, контроль над повітряним простором відновили.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 17:17
ЛАД написав: Schmit написав:
.........
Зенітних установок дійсно нема де взяти в необхідній кількості, щоб наситити периметри навколо міст і критичних об'єктів. А от закупити тисячу-дві кулеметів 7.62/12,7 (якщо на складах їх дійсно вже нема) і 1к пікапів (можна вилучити джипи у крутеликів, військовий стан дозволяє) для держави не проблема зовсім, це 0,0000001% від великого будівництва. Було б бажання.
Тому краще 30 бандермобілів зі спарками ПК/ДШК ніж одна зенітна установка на ціле місто.
Лучше быть богатым, но здоровым, чем бедным, но больным.
Я отвечал detroytred
на тему обороны объектов
- для этого бандермобили не нужны.
А сбивать дроны можно чем угодно. Помню, рассказывали даже о цветочных горшках (или банках с консервацией?).
Вопрос в том, где эффективнее использовать "тисячу-дві кулеметів 7.62/12,7". На фронте, где их вроде как не хватает, или на бандероавтомобилях для ПВО городов (с весьма призрачной эффективностью).
Не понимаю, почему Вы с упорством, заслуживающим лучшего применения, защищаете весьма сомнительные идеи в области, в которой Вы явно абсолютно не разбираетесь, вместо того, чтобы прислушаться к более знающим людям. Надеюсь, Вы не сомневаетесь, что, например, Hotab
знает о ПВО немного (
) больше Вас?
Отже по вашому зенітні кулемети проти шахедів зовсім не ефективні?
Ну ок.
Тоді ті військові, що створювали такі групи на Миколаївщині, Київщині... "явно абсолютно не разбираются, вместо того, чтобы прислушаться к более знающим людям".
Може їх потрібно розформувати і кулемети "эффективнее использовать" десь в іншому місці?
Скажіть прямо, ви це пропонуєте?
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Додано: Суб 18 бер, 2023 17:19
Schmit написав:
Отже по вашому зенітні кулемети проти шахедів зовсім не ефективні? Добре.
Тоді ті військові, що створювали такі групи на Миколаївщині, Київщині... "явно абсолютно не разбираются, вместо того, чтобы прислушаться к более знающим людям".
Шмід, цього ніхто не знає, крім тих, хто приймає рішення про формування/розформування таких груп. І до кінця війни вам цього ніхто не скаже. Якщо не формують - значить є якісь причини.
Займіться формуванням таких груп в Хмельницькому, і тоді розкажете нам про результат...
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Додано: Суб 18 бер, 2023 17:20
Російські окупанти застосовують до українських полонених різноманітні види тортур, які називають "сесією з денацифікації". Про це йдеться в доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні при ООН.
У документі зазначено, що тортури і жорстоке поводження з громадянами України, затриманими на окупованій території російськими силовиками, носять повсюдний і систематичний характер.
"У районах, які перейшли під їх контроль, російська влада здійснювала умисні вбивства цивільних осіб або осіб, які не брали участі в бойових діях", – йдеться у звіті.
Комісія встановила, що окупанти достатньо "широко практикують" незаконне тримання під вартою "широких категорій чоловіків, жінок та дітей" на окупованій території. При цьому до діючих або колишніх військовослужбовців України загарбники застосовують особливо вигадливі тортури.
Під час допитів жертвам зав'язували руки або надягали кайданки, зв'язували ноги, закривали очі капюшоном або зав'язували стрічкою, надягали мішки або одяг на голову. Такі допити супроводжувалися жорстокими побиттями, які самі окупанти називають "сесією з денацифікації".
Полонених били прикладами і кийками, застосовували до них електрошокери, застосовували сексуальне насильство, на тривалий час залишали на холоді. У деяких випадках "тортури супроводжувалися стратами".
"Одним із таких методів [катувань] було ураження електричним струмом військовим телефоном, відомим як "тапік", підключеним до електричного кабелю із затискачами на ногах, пальцях або статевих органах чоловіків. Окупанти називали це "дзвінком Леніна" або "дзвінком Путіна", – йдеться в доповіді.
хто ще вірить про існування "хороших руських"?
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Додано: Суб 18 бер, 2023 17:22
Hotab написав:ЛАД
,
Если можно рассказывать, за счёт чего избежали господства росавиации в воздухе? Тоже был приятно удивлён
Більшість авіації вночі перемістилась. Можливо навіть переміщувались щоночі і до цього дня, я не все знаю , але цієї ночі точно.
Мобільне ппо теж зміщувалось. Стаціонарні рлс та пункти наведення авіації , разом з КДП та РЛС аеродромів, їх складами БК та ПММ звичайно лупили в перший ранок. Це дало можливість оркам закрити очі нашій авіації та ппо в перші кілька днів. А бортові РЛС у наших літаків, нагадаю, дуже дохлі. Саме це викликало найбільша втрати машин і екіпажів саме у березні 22 року (зараз, у першій половині березня чи не щодня відмічаються річниці втрачених пілотів) . Пізніше в повітря повисли авакси партнерів, розгорнули резервні рлс, контроль над повітряним простором відновили.
Спасибо.
Но, получается, в первые недели (месяц?) господство в воздухе всё же было?
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