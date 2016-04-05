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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 бер, 2023 17:23
pesikot написав:
...
Даю намёк - менеджер черниговской укрпочты. Это как пример
Который бывший военный, ныкался вокруг Чернигова и пытался сбивать всё, что летает
Там и другие были варианты
Почему не означить кратко:
Стингеры, джавилины, украинские ПТУРы, немецкие, шведские Карл Густав, британские реплики,.... - что на Херсонском направлении были даже захвачены орками.
- Что были отданы в полном комплекте в войска, буквально перед полномаштабым вторжением.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 17:27
Schmit написав:
Отже по вашому зенітні кулемети проти шахедів зовсім не ефективні? Добре.
Тоді ті військові, що створювали такі групи на Миколаївщині, Київщині... "явно абсолютно не разбираются, вместо того, чтобы прислушаться к более знающим людям".
Може їх потрібно розформувати і кулемети "эффективнее использовать" десь в іншому місці?
Скажіть прямо, ви це пропонуєте?
Проблема саме в тому, що Шахед важко з кулемета збити вночі. З іншого боку мобільні групи саме і змусили використовувати Шахеди в нічний час, що теж зменшує ефективність Шахедам, бо якась ціль, виявлена в день до ночі може і переміститися. Як і особовий склад, навіть якщо є місце де він є вдень, то вночі всі можуть розосередитися по місцях відпочинку.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 17:29
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
,
Если можно рассказывать, за счёт чего избежали господства росавиации в воздухе? Тоже был приятно удивлён
Більшість авіації вночі перемістилась. Можливо навіть переміщувались щоночі і до цього дня, я не все знаю , але цієї ночі точно.
Мобільне ппо теж зміщувалось. Стаціонарні рлс та пункти наведення авіації , разом з КДП та РЛС аеродромів, їх складами БК та ПММ звичайно лупили в перший ранок. Це дало можливість оркам закрити очі нашій авіації та ппо в перші кілька днів. А бортові РЛС у наших літаків, нагадаю, дуже дохлі. Саме це викликало найбільша втрати машин і екіпажів саме у березні 22 року (зараз, у першій половині березня чи не щодня відмічаються річниці втрачених пілотів) . Пізніше в повітря повисли авакси партнерів, розгорнули резервні рлс, контроль над повітряним простором відновили.
Спасибо.
Но, получается, в первые недели (месяц?) господство в воздухе всё же было?
не спец, але щось пам'ятається, що старі добрі Stinger - чи що там надалі разом з Javelin.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 17:32
ЛАД написав: Hotab написав:ЛАД
,
Если можно рассказывать, за счёт чего избежали господства росавиации в воздухе? Тоже был приятно удивлён
Більшість авіації вночі перемістилась. Можливо навіть переміщувались щоночі і до цього дня, я не все знаю , але цієї ночі точно.
Мобільне ппо теж зміщувалось. Стаціонарні рлс та пункти наведення авіації , разом з КДП та РЛС аеродромів, їх складами БК та ПММ звичайно лупили в перший ранок. Це дало можливість оркам закрити очі нашій авіації та ппо в перші кілька днів. А бортові РЛС у наших літаків, нагадаю, дуже дохлі. Саме це викликало найбільша втрати машин і екіпажів саме у березні 22 року (зараз, у першій половині березня чи не щодня відмічаються річниці втрачених пілотів) . Пізніше в повітря повисли авакси партнерів, розгорнули резервні рлс, контроль над повітряним простором відновили.
Спасибо.
Но, получается, в первые недели (месяц?) господство в воздухе всё же было?
Не скажу за всю Украину, но в Чернигове, в первый месяц, рашисты летали как у себя дома
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Додано: Суб 18 бер, 2023 17:33
Denik написав: Schmit написав:
Отже по вашому зенітні кулемети проти шахедів зовсім не ефективні? Добре.
Тоді ті військові, що створювали такі групи на Миколаївщині, Київщині... "явно абсолютно не разбираются, вместо того, чтобы прислушаться к более знающим людям".
Може їх потрібно розформувати і кулемети "эффективнее использовать" десь в іншому місці?
Скажіть прямо, ви це пропонуєте?
Проблема саме в тому, що Шахед важко з кулемета збити вночі. З іншого боку мобільні групи саме і змусили використовувати Шахеди в нічний час, що теж зменшує ефективність Шахедам, бо якась ціль, виявлена в день до ночі може і переміститися. Як і особовий склад, навіть якщо є місце де він є вдень, то вночі всі можуть розосередитися по місцях відпочинку.
Добре. Якщо мобільних груп буде більше на порядки, вони будуть формувати периметри і будуть обладнані приладами нічного бачення та потужними прожекторами, це збільшить відсоток збиття чи все марно?
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Додано: Суб 18 бер, 2023 17:34
prodigy написав:
Російські окупанти застосовують до українських полонених різноманітні види тортур, які називають "сесією з денацифікації". Про це йдеться в доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні при ООН.
У документі зазначено, що тортури і жорстоке поводження з громадянами України, затриманими на окупованій території російськими силовиками, носять повсюдний і систематичний характер.
"У районах, які перейшли під їх контроль, російська влада здійснювала умисні вбивства цивільних осіб або осіб, які не брали участі в бойових діях", – йдеться у звіті.
Комісія встановила, що окупанти достатньо "широко практикують" незаконне тримання під вартою "широких категорій чоловіків, жінок та дітей" на окупованій території. При цьому до діючих або колишніх військовослужбовців України загарбники застосовують особливо вигадливі тортури.
Під час допитів жертвам зав'язували руки або надягали кайданки, зв'язували ноги, закривали очі капюшоном або зав'язували стрічкою, надягали мішки або одяг на голову. Такі допити супроводжувалися жорстокими побиттями, які самі окупанти називають "сесією з денацифікації".
Полонених били прикладами і кийками, застосовували до них електрошокери, застосовували сексуальне насильство, на тривалий час залишали на холоді. У деяких випадках "тортури супроводжувалися стратами".
"Одним із таких методів [катувань] було ураження електричним струмом військовим телефоном, відомим як "тапік", підключеним до електричного кабелю із затискачами на ногах, пальцях або статевих органах чоловіків. Окупанти називали це "дзвінком Леніна" або "дзвінком Путіна", – йдеться в доповіді.
хто ще вірить про існування "хороших руських"?
Нууу ... есть тут у нас такие ...
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Додано: Суб 18 бер, 2023 17:35
Schmit написав:
.........
Отже по вашому зенітні кулемети проти шахедів зовсім не ефективні?
Ну ок.
Тоді ті військові, що створювали такі групи на Миколаївщині, Київщині... "явно абсолютно не разбираются, вместо того, чтобы прислушаться к более знающим людям".
Може їх потрібно розформувати і кулемети "эффективнее использовать" десь в іншому місці?
Скажіть прямо, ви це пропонуєте?
1. Вы, вроде, пишете даже не о зенитных, а об обычных пулемётах.
Не "зовсім не ефективні", но очень слабо эффективны. Случайно можно и из дробовика сбить.
2. Не знаю, кто "створював такі групи на Миколаївщині, Київщині". И, тем более, не имею никаких данных об их эффективности.
Хочу только заметить, что люди достаточно часто делают что-то просто для того, чтобы показать, что что-то делается. Эффект чисто психологический. Успокаивает.
3. Если речь идёт не о зенитных, а об обычных пулемётах, то я "це пропоную".
Но вообще предлагаю дать возможность решать вопросы людям, которые в них разбираются. Остальные могут задавать вопросы и просить объяснения. Но не выдвигать сходу обвинения, ничего не зная и не разобравшись.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 17:36
Schmit написав:
обре. Якщо мобільних груп буде більше на порядки, вони будуть формувати периметри і будуть обладнані приладами нічного бачення та потужними прожекторами, це збільшить відсоток збиття чи все марно?
Звісно що збільшить. Питання тільки в тому, на скільки збільшить. І скільки на це доведеться витратити.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 17:43
На жаль, китайські боєприпаси вже в Україні.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 17:52
ЛАД написав: Schmit написав:
.........
Отже по вашому зенітні кулемети проти шахедів зовсім не ефективні?
Ну ок.
Тоді ті військові, що створювали такі групи на Миколаївщині, Київщині... "явно абсолютно не разбираются, вместо того, чтобы прислушаться к более знающим людям".
Може їх потрібно розформувати і кулемети "эффективнее использовать" десь в іншому місці?
Скажіть прямо, ви це пропонуєте?
1. Вы, вроде, пишете даже не о зенитных, а об обычных пулемётах.
Не "зовсім не ефективні", но очень слабо эффективны. Случайно можно и из дробовика сбить.
ЛАД написав:
3. Если речь идёт не о зенитных, а об обычных пулемётах, то я "це пропоную".
Но вообще предлагаю дать возможность решать вопросы людям, которые в них разбираются. Остальные могут задавать вопросы и просить объяснения. Но не выдвигать сходу обвинения, ничего не зная и не разобравшись.
Чим відрізняється "обычный" кулемет від зенітного?
ЛАД написав:
2. Не знаю, кто "створював такі групи на Миколаївщині, Київщині". И, тем более, не имею никаких данных об их эффективности.
Хочу только заметить, что люди достаточно часто делают что-то просто для того, чтобы показать, что что-то делается. Эффект чисто психологический. Успокаивает.
Отже групи створені з метою "чисто психологической" лише для самозаспокоєня. Позиція зрозуміла.
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