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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3802380338043805>
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 17:57

  Schmit написав:........
Добре. Якщо мобільних груп буде більше на порядки, вони будуть формувати периметри і будуть обладнані приладами нічного бачення та потужними прожекторами, це збільшить відсоток збиття чи все марно?

Збільшить. Якщо це будуть саме зенітні кулемети. Піхотні теж збільшать, але це вже зовсім не раціонально - від них на фронті користі точно буде значно більше.
Взагалі, Вам вже багато разів відповіли -
1. у нас даже близко нет нужного количества установок;
2. не уверен, что их легко найти и закупить. Оружие устаревшее и, вполне вероятно, "утилизованное", как делают это швейцарцы (сегодня писали).
3. "більше на порядки", конечно, увеличит количество сбитых дронов, но не сведёт к 0. Зенитная артиллерия вообще не очень эффективна, поэтому и перешли на ракеты. А затраты будут весьма приличные. Вполне допускаю, что эти средства можно использовать лучше, чем на бандеромобили.
4. Не очень понимаю, почему Вы настаиваете именно на "мобільних групах"? При Вашей схеме не вижу их существенного преимущества перед обычными точками.

Чим відрізняється "обычный" кулемет від зенітного?

Погуглите. Лень писать.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 18 бер, 2023 18:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 17:59

pesikot
"На обиженнных воду возят ..."

В деяких місцях навіть ... обиженнных в ...у ...т ... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:03

  Schmit написав:..........
  ЛАД написав:2. Не знаю, кто "створював такі групи на Миколаївщині, Київщині". И, тем более, не имею никаких данных об их эффективности.
Хочу только заметить, что люди достаточно часто делают что-то просто для того, чтобы показать, что что-то делается. Эффект чисто психологический. Успокаивает.

Отже групи створені з метою "чисто психологической" лише для самозаспокоєня. Позиція зрозуміла.

"Часто" это не "всегда".
В данном случае, допускаю, что так. Но данных не имею, голову на отсечение давать не буду.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 18 бер, 2023 18:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:05

  ЛАД написав:
  Schmit написав:Чим відрізняється "обычный" кулемет від зенітного?

Погуглите. Лень писать.

Я то знаю і без гугла. Цікаво, чи знаєте ви.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:08

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:Чим відрізняється "обычный" кулемет від зенітного?

Погуглите. Лень писать.

Я то знаю і без гугла. Цікаво, чи знаєте ви.

Интересно, откуда? :)
Я как-то задавал Вам вопросы. Насколько понял из Вашего ответа, к армии Вы никакого отношения не имели. И к промпроизводству тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:22

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:Погуглите. Лень писать.

Я то знаю і без гугла. Цікаво, чи знаєте ви.

Интересно, откуда? :)
Я как-то задавал Вам вопросы. Насколько понял из Вашего ответа, к армии Вы никакого отношения не имели. И к промпроизводству тоже.

До армії - ні, а до промвиробництва - так.
Так чим же відрізняється зенітний кулемет від "обычного"?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:23

  sashaqbl написав:На жаль, китайські боєприпаси вже в Україні.
The United States has confirmed that rounds of Chinese ammunition have been used in battlefields in Ukraine and suspects they were fired by Russian forces, government sources said Friday.
https://english.kyodonews.net/news/2023/03/48412a76107a-urgent-use-of-chinese-ammunition-in-ukraine-confirmed-by-us-sources.html

Если пользоваться только нашими СМИ, то их путь был из Северной Кореи.
И снаряды с китайской маркировкой были захвачены у орков в Харьковской области.
- Видео я выставлял.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рынок - рынком, но где-то должны существовать границы.
Кто может прокомментировать? :
https://t.me/NazarPrykhodkoPlus/22095
И в статье: https://bastion.tv/ministerstvo-rezniko ... uta_n53414
Обратите внимание на скрин.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:27

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:Я то знаю і без гугла. Цікаво, чи знаєте ви.

Интересно, откуда? :)
Я как-то задавал Вам вопросы. Насколько понял из Вашего ответа, к армии Вы никакого отношения не имели. И к промпроизводству тоже.

До армії - ні, а до промвиробництва - так.
Так чим же відрізняється зенітний кулемет від "обычного"?

ви у нас викладач? :) чи може опер? :D

бо так самовпевнено питання задаєте :lol:

а відношення до промвиробництва - це скільки брухту можна отримати з тієї чи іншої лінії? :mrgreen:
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я, так понимаю, что оружие на руках у населения требует наличие "Правового общества", ибо Люди будут вынуждены сами Вершить Правосудие а поскольку в Украине никогда не существовало "Права" по определению, то нехер и расслаблять булки.
https://censor.net/ru/news/3406427/voen ... _nad_synom
Гопота во власти побеспокоиться, ибо "калядныкам" палево за житие своё:

Влада хоче обмежити право на доступ до судових рішень

https://bastion.tv/vlada-hoche-obmezhit ... hen_n53408
Проєкт закону №7033д пропонує цілу низку сумнівних нововведень як на період воєнного стану, так і у мирний час.

По-перше, передбачається суттєве розширення переліку відомостей, що не можуть бути розголошені в текстах судових рішень. Зокрема, йдеться про найменування та розташування об’єктів критичної інфраструктури. Проблема в тому, що перелік таких об’єктів нестабільний і неповний, а відомості щодо більшості об’єктів й так доступні у відкритих джерелах (наприклад, про органи пенсійного фонду, соціального захисту населення, органи місцевого самоврядування і, врешті, про суди). Немає жодного сенсу ховати інформацію “від ворога”, яка й так роками йому відома і доступна. Зате таке приховування значним чином ускладнить моніторинг судових рішень для громадськості.

По-друге, на час дії воєнного стану та рік після його закінчення пропонується обмежити доступ до судових рішень у справах, які становлять особливий суспільний інтерес (зокрема, про злочини проти основ нацбезпеки, охорону держтаємниці, недоторканості держкордонів, призову і мобілізації, а також порядку несення військової служби). Таке обмеження є непропорційним та не відповідає запиту суспільства. Адже журналісти, адвокати, науковці, громадські активісти не зможуть дізнатися про обставини справи та призначене судом покарання державним зрадникам, колаборантам, посібникам окупантів тощо. Приховування судових рішень однозначно підвищить напругу і недовіру до влади в українському суспільстві.

По-третє, планується надати суддям право довільно вилучати із судового реєстру інформацію з рішень у справах, розглянутих у відкритому засіданні, що суперечить загальному принципу гласності судового процесу і несе корупційні ризики.
Kudrjavuy
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