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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 бер, 2023 18:49
Shaman написав: Schmit написав: ЛАД написав:
Интересно, откуда?
Я как-то задавал Вам вопросы. Насколько понял из Вашего ответа, к армии Вы никакого отношения не имели. И к промпроизводству тоже.
До армії - ні, а до промвиробництва - так.
Так чим же відрізняється зенітний кулемет від "обычного"?
ви у нас викладач?
чи може опер?
бо так самовпевнено питання задаєте
а відношення до промвиробництва - це скільки брухту можна отримати з тієї чи іншої лінії?
Ну десь так, приблизно, майже. Але ні.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 18:56
prodigy написав:
Російські окупанти застосовують до українських полонених різноманітні види тортур, які називають "сесією з денацифікації". Про це йдеться в доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні при ООН.
У документі зазначено, що тортури і жорстоке поводження з громадянами України, затриманими на окупованій території російськими силовиками, носять повсюдний і систематичний характер.
"У районах, які перейшли під їх контроль, російська влада здійснювала умисні вбивства цивільних осіб або осіб, які не брали участі в бойових діях", – йдеться у звіті.
Комісія встановила, що окупанти достатньо "широко практикують" незаконне тримання під вартою "широких категорій чоловіків, жінок та дітей" на окупованій території. При цьому до діючих або колишніх військовослужбовців України загарбники застосовують особливо вигадливі тортури.
Під час допитів жертвам зав'язували руки або надягали кайданки, зв'язували ноги, закривали очі капюшоном або зав'язували стрічкою, надягали мішки або одяг на голову. Такі допити супроводжувалися жорстокими побиттями, які самі окупанти називають "сесією з денацифікації".
Полонених били прикладами і кийками, застосовували до них електрошокери, застосовували сексуальне насильство, на тривалий час залишали на холоді. У деяких випадках "тортури супроводжувалися стратами".
"Одним із таких методів [катувань] було ураження електричним струмом військовим телефоном, відомим як "тапік", підключеним до електричного кабелю із затискачами на ногах, пальцях або статевих органах чоловіків. Окупанти називали це "дзвінком Леніна" або "дзвінком Путіна", – йдеться в доповіді.
хто ще вірить про існування "хороших руських"?
ЛАД например
"не все так однозначно"
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Додано: Суб 18 бер, 2023 18:58
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Додано: Суб 18 бер, 2023 19:11
ЛАД
,
Спасибо.
Но, получается, в первые недели (месяц?) господство в воздухе всё же было?
Скажемо так: була важка боротьба за небо над нашою країною. Тоді рашисти ще дозволяли собі залітати на неокуповану територію. І були важкі повітряні бої з важкими втратами. Не скажу, що авіація самостійно відстояла небо, скоріше вона дала час оговтатись системі ппо.
На сьогоднішній день рашисти мають перевагу в винищувальній авіації, в першу чергу якісну. Бо мають дальні ракети П-П , яких нема у нас.
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