RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 3803380438053806>
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:49

  Shaman написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:Интересно, откуда? :)
Я как-то задавал Вам вопросы. Насколько понял из Вашего ответа, к армии Вы никакого отношения не имели. И к промпроизводству тоже.

До армії - ні, а до промвиробництва - так.
Так чим же відрізняється зенітний кулемет від "обычного"?

ви у нас викладач? :) чи може опер? :D

бо так самовпевнено питання задаєте :lol:

а відношення до промвиробництва - це скільки брухту можна отримати з тієї чи іншої лінії? :mrgreen:

Ну десь так, приблизно, майже. Але ні.
Schmit
 
Повідомлень: 3528
З нами з: 08.09.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:56

  prodigy написав:
Російські окупанти застосовують до українських полонених різноманітні види тортур, які називають "сесією з денацифікації". Про це йдеться в доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні при ООН.

У документі зазначено, що тортури і жорстоке поводження з громадянами України, затриманими на окупованій території російськими силовиками, носять повсюдний і систематичний характер.

"У районах, які перейшли під їх контроль, російська влада здійснювала умисні вбивства цивільних осіб або осіб, які не брали участі в бойових діях", – йдеться у звіті.


Комісія встановила, що окупанти достатньо "широко практикують" незаконне тримання під вартою "широких категорій чоловіків, жінок та дітей" на окупованій території. При цьому до діючих або колишніх військовослужбовців України загарбники застосовують особливо вигадливі тортури.

Під час допитів жертвам зав'язували руки або надягали кайданки, зв'язували ноги, закривали очі капюшоном або зав'язували стрічкою, надягали мішки або одяг на голову. Такі допити супроводжувалися жорстокими побиттями, які самі окупанти називають "сесією з денацифікації".

Полонених били прикладами і кийками, застосовували до них електрошокери, застосовували сексуальне насильство, на тривалий час залишали на холоді. У деяких випадках "тортури супроводжувалися стратами".

"Одним із таких методів [катувань] було ураження електричним струмом військовим телефоном, відомим як "тапік", підключеним до електричного кабелю із затискачами на ногах, пальцях або статевих органах чоловіків. Окупанти називали це "дзвінком Леніна" або "дзвінком Путіна", – йдеться в доповіді.


хто ще вірить про існування "хороших руських"?

ЛАД например
"не все так однозначно"
Прохожий
 
Повідомлень: 13011
З нами з: 05.06.13
Подякував: 893 раз.
Подякували: 1414 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 18:58

Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10655
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:11

ЛАД ,

Спасибо.
Но, получается, в первые недели (месяц?) господство в воздухе всё же было?



Скажемо так: була важка боротьба за небо над нашою країною. Тоді рашисти ще дозволяли собі залітати на неокуповану територію. І були важкі повітряні бої з важкими втратами. Не скажу, що авіація самостійно відстояла небо, скоріше вона дала час оговтатись системі ппо.
На сьогоднішній день рашисти мають перевагу в винищувальній авіації, в першу чергу якісну. Бо мають дальні ракети П-П , яких нема у нас.
Hotab
 
Повідомлень: 8729
З нами з: 15.02.09
Подякував: 557 раз.
Подякували: 1936 раз.
 
Профіль
1
2
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сегодня странный день тут у нас, ни одного обстрела, ни орковская арта не работала, ни наша арта.
Прямо шаббат какой-то.
Тишина перед бурей ? Прямо застоялись. Немного скучно как по мне. За год службы мы шесть районов поменяли. В Херсонской уже скоро три месяца находимся. Не пора ли взбодриться.

Отправлено с моего M2003J15SC через Tapatalk
freeze
4
Форумчанин року
 
Повідомлень: 20068
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4789 раз.
Подякували: 7705 раз.
 
Профіль
8
23
5
1
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:48

В разгар войны главарь "ДНР" Пушилин купил участок земли у живописной лагуны​

У главаря формирования "ДНР" Дениса Пушилина нашли земельный участок на 550 кв.м в Бразилии.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/269928_1678993124

И гастролируют по украинским загран паспортам. :shock:
Во всём мире принимают - главное, что бы деньги платили.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10655
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:49

Неочікувано

Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що очікує на арешт у вівторок у справі про виплату грошей за мовчання колишній порнозірці.
Трамп на своїй платформі Truth Social закликав своїх прихильників протестувати проти такого кроку.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-6498 ... 5Bisapi%5D
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3664
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1106 раз.
Подякували: 1247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:51

  freeze написав:Прямо шаббат какой-то.

:lol:
За сегодня, ... всё, что стреляет и всё, что летает.
Вчера и позавчера, ранее было ещё круче.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10655
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 19:53

  fler написав:Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що очікує на арешт у вівторок у справі про виплату грошей за мовчання колишній порнозірці.
Трамп на своїй платформі Truth Social закликав своїх прихильників протестувати проти такого кроку.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-6498 ... 5Bisapi%5D

- Это намёк "двум товарищам", что Правосудие неизбежно - даже для "своих".
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10655
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 20:11


flysoulfly
 
Повідомлень: 1777
З нами з: 13.01.09
Подякував: 724 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3803380438053806>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1489 114183
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 20:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 483809
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 5014
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (606)
18.03.2023 19:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.