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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3803380438053806
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 20:18

Только что, пролетел клин гусей-лебедей.
..................
Хреновая примета, с 14го года видеть осенний клин.
Может этой весной повезёт?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 20:23

  Hotab написав:ЛАД ,

Спасибо.
Но, получается, в первые недели (месяц?) господство в воздухе всё же было?



Скажемо так: була важка боротьба за небо над нашою країною. Тоді рашисти ще дозволяли собі залітати на неокуповану територію. І були важкі повітряні бої з важкими втратами. Не скажу, що авіація самостійно відстояла небо, скоріше вона дала час оговтатись системі ппо.
На сьогоднішній день рашисти мають перевагу в винищувальній авіації, в першу чергу якісну. Бо мають дальні ракети П-П , яких нема у нас.

Дякую.
ЛАД
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