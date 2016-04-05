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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 18 бер, 2023 20:18
Только что, пролетел клин гусей-лебедей.
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Хреновая примета, с 14го года видеть осенний клин.
Может этой весной повезёт?
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Kudrjavuy
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Додано: Суб 18 бер, 2023 20:23
Hotab написав:ЛАД
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Спасибо.
Но, получается, в первые недели (месяц?) господство в воздухе всё же было?
Скажемо так: була важка боротьба за небо над нашою країною. Тоді рашисти ще дозволяли собі залітати на неокуповану територію. І були важкі повітряні бої з важкими втратами. Не скажу, що авіація самостійно відстояла небо, скоріше вона дала час оговтатись системі ппо.
На сьогоднішній день рашисти мають перевагу в винищувальній авіації, в першу чергу якісну. Бо мають дальні ракети П-П , яких нема у нас.
Дякую.
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ЛАД
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