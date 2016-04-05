....Гонсалес на допросах сдал всю агентуру российского Главного разведывательного управления. И польским контрразведчикам после этого осталось просто пройти по тем нитям, которые они получили в ходе допросов. И заново пересмотреть досье, в которых содержались лишь намеки на российских агентов, а также сверить их с базой данных американского ЦРУ, чтобы получить впечатляющий результат.По всей видимости, он нисколько не боится вспугнуть российскую агентуру, что может означать только одно – каждый из ее сотрудников уже «на карандаше» польских спецслужб и «под колпаком» наружного наблюдения.А значит, впереди – новые аресты и новые разоблачения, которые, судя по всему, будут носить сенсационный характер. Поскольку Польша намерена ликвидировать не просто российские агентуры – она намерена полностью ликвидировать российскую сеть влияния в Польше. Тем самым взяв реванш за свои провалы в прошлом.