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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3804380538063807>
Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 20:18

Только что, пролетел клин гусей-лебедей.
..................
Хреновая примета, с 14го года видеть осенний клин.
Может этой весной повезёт?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 20:23

  Hotab написав:ЛАД ,

Спасибо.
Но, получается, в первые недели (месяц?) господство в воздухе всё же было?



Скажемо так: була важка боротьба за небо над нашою країною. Тоді рашисти ще дозволяли собі залітати на неокуповану територію. І були важкі повітряні бої з важкими втратами. Не скажу, що авіація самостійно відстояла небо, скоріше вона дала час оговтатись системі ппо.
На сьогоднішній день рашисти мають перевагу в винищувальній авіації, в першу чергу якісну. Бо мають дальні ракети П-П , яких нема у нас.

Дякую.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 20:51

  freeze написав:Сегодня странный день тут у нас, ни одного обстрела, ни орковская арта не работала, ни наша арта.
Прямо шаббат какой-то.
Тишина перед бурей ? Прямо застоялись. Немного скучно как по мне. За год службы мы шесть районов поменяли. В Херсонской уже скоро три месяца находимся. Не пора ли взбодриться.

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Ну таки шаббат. :)
Рад Вас слышать.

Можно 2 вопроса?
В каких Вы войсках?
И второй вопрос. Интересно Вше мнение по поводу интервью Купола.
Не о правомерности интервью.
Он говорит, что
Найціннішого ресурсу – військових з бойовим досвідом – стає все менше, каже він.
"Солдатів з бойовим досвідом одиниці…На жаль, усі вони вже загинули або поранені", – цитує слова "Купола" видання.

Цитирую не по оригиналу, а отсюда - https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cmlzengdej2o
Так ли это?
По идее должно быть наоборот - в начале войны большинство было без боевого опыта, а сейчас уже практически все с таким опытом. Новобранцы приходят - есть у кого учиться и относительно быстро такой опыт приобретают.
Почему и спросил, в каких Вы войсках.
Купол говорит:
Український комбат також озвучив втрати свого батальйону за рік війни. За його словами, з приблизно 500 солдатів близько 100 були вбиті в бою та ще 400 поранені.

Купол - десантник. Возможно, их используют в особенно тяжёлых местах, отсюда такие потери и такое мнение?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 21:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:Можно 2 вопроса?


Моя сфера ответственности минирование и разминирование, на данном этапе в основном разминирование, потому что орки загадили Херсонскую область плотно, не только мины, но и много неразорвавшихся боеприпасов.
Основные дороги прошли, полевые дороги заканчиваем, остались поля, фермеры просят поля проверить, пора технику выводить. Но это сложно, большой объем. Плюс заградительное и сигнальное минирование десантно опасных позиций по Днепру.
По поводу интервью Купола. Мы не штурмовики и не десант, у нас таких потерь нет. 200-х немного, 300-е да много, в основном контузии от обстрелов и подрывы на минах.
Проблема некомплекта личного состава есть. И другие разные проблемы есть. Развивать тему не буду.


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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 21:38

freeze
Спасибо. Понятно.
Ну а проблемы... Без них не бывает.
Здоровья Вам.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 21:47

  freeze написав:фермеры просят поля проверить

Можливо поля такою технікою пройдуть
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 21:54

  vitaliian написав:otg типа вы мне запрещаете моделировать развитие ситуации? я выражаю свое мнение, для этого создан форум. Официоз и протоколы ищите на правительственных сайтах, и прошу не попрекать что у меня для вас их нет. Ваша неадекватность уже надоела. Вы как будто на заседании МИДа от меня как от посла, чего то хотите.
Да нет не запрещаю. Только Вы как то это все подаете как истинна в последней инстанции. Хотите что б Вас адекватно воспринимали? Делайте приписку. Вот тот эксперт считает так. Другой вот так.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 21:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://haqqin.az/oldage/277966
....
Гонсалес на допросах сдал всю агентуру российского Главного разведывательного управления. И польским контрразведчикам после этого осталось просто пройти по тем нитям, которые они получили в ходе допросов. И заново пересмотреть досье, в которых содержались лишь намеки на российских агентов, а также сверить их с базой данных американского ЦРУ, чтобы получить впечатляющий результат.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский уже заявил, что разгром российской резидентуры – это только начало масштабной операции польских спецслужб по ликвидации российской разведывательной сети. По всей видимости, он нисколько не боится вспугнуть российскую агентуру, что может означать только одно – каждый из ее сотрудников уже «на карандаше» польских спецслужб и «под колпаком» наружного наблюдения.

А значит, впереди – новые аресты и новые разоблачения, которые, судя по всему, будут носить сенсационный характер. Поскольку Польша намерена ликвидировать не просто российские агентуры – она намерена полностью ликвидировать российскую сеть влияния в Польше. Тем самым взяв реванш за свои провалы в прошлом.

Дождёмся ли мы такого в Украине?
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 18 бер, 2023 22:06

  Hotab написав:

Oskosh M-ATV.



Супер машинка. Швидкість по шосе 100+ (при її то вазі) , саме для проникнення в прорвану оборону і швидких охоплень з перерізанням комунікацій.


Ваша позиція - нічого не потрібно робити з пошуком причин



Не видумайте. Просто ресурси не безмежні. А цілі про які кажете ви - важливі, але не першочергові. Не забувайте, що ще є склади боєприпасів (не в обласних центрах), стоянки техніки, парки, бази зберігання ппм і продовольства. Є аеродроми і вузли зв’язку. Є стаціонарні РЛС для ППО великого радіусу. Є залізничні станції (вузли, але не в обласному центрі) , куди приходять ешелони з технікою. Є полігони з особовим складом. Є невеликі ремонтні заводи в інтересах впк (часто в невеликих містечках) , де побиту техніку шаманять.. Є газотранспортна система та нафтопереробка (зараз в основному міні, але ж чимало власного бензину в мережі) . 92-й є всюди, і це вітчизняний. )
Дійсно так, але мабуть треба дбати про приоритетність, а не концетрувати все на одному напрямку. Я трохи корректую свою думку відносно пересувних груп, отримавши деяки заперечення, не тут на форумі. Але, моя думка все ж не змінилась. Недопрацьовують люди, ті хто відповідають за ПВО, так як і недопрацьовують органи контррозвідки та СБУ.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 08:02

Schmit в чомусь таки правий, але американці його ідею значно удосконалили і зробили амеробандеромобіль :wink: Шкода, що їх мало і для його рідного Хмельницького вони не призначені :(

Українські сили протиповітряної оборони посилили самохідними зенітно-ракетними комплексами AN/TWQ-1 Avenger.Загалом Україна мала отримати від Сполучених Штатів 12 таких зенітно-ракетних комплексів
Комплекс призначений для ураження повітряних цілей на висотах 0,5-3,8 км та дальностях 0,5-5,5 км.
Американський самохідний зенітно-ракетний комплекс ближньої дії, встановлений на шасі армійського позашляховика HMMWV.
На ЗРК встановлено два контейнери по 4 ракети FIM-92 Stinger, зенітний кулемет Browning M2 калібру 12,7 мм та оптико-електронну станцію.
У комплект поставки входить пульт дистанційного керування. Система виявлення всепогодна і забезпечує виявлення цілей за будь-яких умов видимості завдяки вбудованому тепловізору.
За рахунок високоманеврених ракет, що здатні самостійно наводитись на ціль, великокаліберному зенітному кулемету та високому рівню автоматизації, цей комплекс має стати ефективним та дешевим засобом протиповітряної оборони України.
Застосування у зенітному комплексі відносно дешевих та розповсюджених ракет від переносного зенітного ракетного комплексу FIM-92 Stinger, які масово постачаються в Україну західними країнами-партнерами, дозволяє йому швидко інтегруватись в українську логістику та стати на бойове чергування.
Цей зенітно-ракетний комплекс також може посилити протиповітряну оборону підрозділів сухопутних військ на передовій, захищаючи їх від ворожої армійської авіації та безпілотних літальних апаратів. Також новий ЗРК може працювати під час руху в колоні техніки: захищати і себе, й інші бойові машини. Це суттєва перевага над звичайним піхотним розрахунком із переносним зенітним комплексом. Також Avenger може однаково якісно працювати за будь-яких погодних умов та у будь-який час доби. А негода та сутінки – це слабке місце піхотних розрахунків ПЗРК.

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Василь-Рівне
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