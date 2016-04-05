Только что, пролетел клин гусей-лебедей.
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Хреновая примета, с 14го года видеть осенний клин.
Может этой весной повезёт?
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Додано: Суб 18 бер, 2023 20:18
Только что, пролетел клин гусей-лебедей.
..................
Хреновая примета, с 14го года видеть осенний клин.
Может этой весной повезёт?
Додано: Суб 18 бер, 2023 20:23
Дякую.
Додано: Суб 18 бер, 2023 20:51
Ну таки шаббат.
Рад Вас слышать.
Можно 2 вопроса?
В каких Вы войсках?
И второй вопрос. Интересно Вше мнение по поводу интервью Купола.
Не о правомерности интервью.
Он говорит, что
Цитирую не по оригиналу, а отсюда -
Так ли это?
По идее должно быть наоборот - в начале войны большинство было без боевого опыта, а сейчас уже практически все с таким опытом. Новобранцы приходят - есть у кого учиться и относительно быстро такой опыт приобретают.
Почему и спросил, в каких Вы войсках.
Купол говорит:
Купол - десантник. Возможно, их используют в особенно тяжёлых местах, отсюда такие потери и такое мнение?
Додано: Суб 18 бер, 2023 21:30
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Моя сфера ответственности минирование и разминирование, на данном этапе в основном разминирование, потому что орки загадили Херсонскую область плотно, не только мины, но и много неразорвавшихся боеприпасов.
Основные дороги прошли, полевые дороги заканчиваем, остались поля, фермеры просят поля проверить, пора технику выводить. Но это сложно, большой объем. Плюс заградительное и сигнальное минирование десантно опасных позиций по Днепру.
По поводу интервью Купола. Мы не штурмовики и не десант, у нас таких потерь нет. 200-х немного, 300-е да много, в основном контузии от обстрелов и подрывы на минах.
Проблема некомплекта личного состава есть. И другие разные проблемы есть. Развивать тему не буду.
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Додано: Суб 18 бер, 2023 21:38
freeze
Спасибо. Понятно.
Ну а проблемы... Без них не бывает.
Здоровья Вам.
Додано: Суб 18 бер, 2023 21:47
Додано: Суб 18 бер, 2023 21:54
Да нет не запрещаю. Только Вы как то это все подаете как истинна в последней инстанции. Хотите что б Вас адекватно воспринимали? Делайте приписку. Вот тот эксперт считает так. Другой вот так.
Додано: Суб 18 бер, 2023 21:57
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дождёмся ли мы такого в Украине?
Додано: Суб 18 бер, 2023 22:06
Дійсно так, але мабуть треба дбати про приоритетність, а не концетрувати все на одному напрямку. Я трохи корректую свою думку відносно пересувних груп, отримавши деяки заперечення, не тут на форумі. Але, моя думка все ж не змінилась. Недопрацьовують люди, ті хто відповідають за ПВО, так як і недопрацьовують органи контррозвідки та СБУ.
Додано: Нед 19 бер, 2023 08:02
Schmit в чомусь таки правий, але американці його ідею значно удосконалили і зробили амеробандеромобіль Шкода, що їх мало і для його рідного Хмельницького вони не призначені
Українські сили протиповітряної оборони посилили самохідними зенітно-ракетними комплексами AN/TWQ-1 Avenger.Загалом Україна мала отримати від Сполучених Штатів 12 таких зенітно-ракетних комплексів
Комплекс призначений для ураження повітряних цілей на висотах 0,5-3,8 км та дальностях 0,5-5,5 км.
Американський самохідний зенітно-ракетний комплекс ближньої дії, встановлений на шасі армійського позашляховика HMMWV.
На ЗРК встановлено два контейнери по 4 ракети FIM-92 Stinger, зенітний кулемет Browning M2 калібру 12,7 мм та оптико-електронну станцію.
У комплект поставки входить пульт дистанційного керування. Система виявлення всепогодна і забезпечує виявлення цілей за будь-яких умов видимості завдяки вбудованому тепловізору.
За рахунок високоманеврених ракет, що здатні самостійно наводитись на ціль, великокаліберному зенітному кулемету та високому рівню автоматизації, цей комплекс має стати ефективним та дешевим засобом протиповітряної оборони України.
Застосування у зенітному комплексі відносно дешевих та розповсюджених ракет від переносного зенітного ракетного комплексу FIM-92 Stinger, які масово постачаються в Україну західними країнами-партнерами, дозволяє йому швидко інтегруватись в українську логістику та стати на бойове чергування.
Цей зенітно-ракетний комплекс також може посилити протиповітряну оборону підрозділів сухопутних військ на передовій, захищаючи їх від ворожої армійської авіації та безпілотних літальних апаратів. Також новий ЗРК може працювати під час руху в колоні техніки: захищати і себе, й інші бойові машини. Це суттєва перевага над звичайним піхотним розрахунком із переносним зенітним комплексом. Також Avenger може однаково якісно працювати за будь-яких погодних умов та у будь-який час доби. А негода та сутінки – це слабке місце піхотних розрахунків ПЗРК.
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