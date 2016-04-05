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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3804380538063807
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 08:30

  Kudrjavuy написав:
https://haqqin.az/oldage/277966
....
Гонсалес на допросах сдал всю агентуру российского Главного разведывательного управления. И польским контрразведчикам после этого осталось просто пройти по тем нитям, которые они получили в ходе допросов. И заново пересмотреть досье, в которых содержались лишь намеки на российских агентов, а также сверить их с базой данных американского ЦРУ, чтобы получить впечатляющий результат.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский уже заявил, что разгром российской резидентуры – это только начало масштабной операции польских спецслужб по ликвидации российской разведывательной сети. По всей видимости, он нисколько не боится вспугнуть российскую агентуру, что может означать только одно – каждый из ее сотрудников уже «на карандаше» польских спецслужб и «под колпаком» наружного наблюдения.



А значит, впереди – новые аресты и новые разоблачения, которые, судя по всему, будут носить сенсационный характер. Поскольку Польша намерена ликвидировать не просто российские агентуры – она намерена полностью ликвидировать российскую сеть влияния в Польше. Тем самым взяв реванш за свои провалы в прошлом.

Дождёмся ли мы такого в Украине?



у нас серед людей 70+ на сході і півдні більше 20% "резедентів"
коли чекають на руське

ліквідувати їх неможливо, доки вони самі не зникнуть з часом

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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 09:08

  Василь-Рівне написав:Schmit в чомусь таки правий, але американці його ідею значно удосконалили і зробили амеробандеромобіль :wink: Шкода, що їх мало і для його рідного Хмельницького вони не призначені :(

Українські сили протиповітряної оборони посилили самохідними зенітно-ракетними комплексами AN/TWQ-1 Avenger.Загалом Україна мала отримати від Сполучених Штатів 12 таких зенітно-ракетних комплексів
Комплекс призначений для ураження повітряних цілей на висотах 0,5-3,8 км та дальностях 0,5-5,5 км.


Нужны средства для борьбы с низколетящими целями на высотах от 0,5 МЕТРА, а не только 0,5 км. Из-за рельефа местности эффективно обнаруживать такие цели с земли не возможно.
Оптимальным решением является использование для обнаружения низколетящих целей разведывательных или разведовательно-ударных дронов, которые с высоты контролируют значительный участок местности и передают параметры целей наземным стационарным или мобильным зрк либо самостоятельно уничтожают такие цели.
Идея создания таких комплексов обсуждается в экспертной среде минимум 15 лет, но воз и ныне там.
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