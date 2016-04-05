Додано: Нед 19 бер, 2023 11:20

otg написав: Хотите что б Вас адекватно воспринимали? Делайте приписку. Вот тот эксперт считает так. Другой вот так. Хотите что б Вас адекватно воспринимали? Делайте приписку. Вот тот эксперт считает так. Другой вот так.

otg написав: Да нет не запрещаю. Только Вы как то это все подаете как истинна в последней инстанции. Да нет не запрещаю. Только Вы как то это все подаете как истинна в последней инстанции.

а у нотариуса приписку заверять не надо? у меня ~160 источников, мне надо запоминать кто что когда то писал, и я с ним согласился/не согласился, чтобы вы здесь были удовлетворены. Я перестал давать ссылку на источник, потому что они не всем нравятся и это лишний повод для срача.Интегрально мне пофиг как меня воспринимают люди, с кем я не знаком лично и которые не являются кругом моего общения. Слишком большая роскошь позволить кому угодно мной манипулировать. Но каждый неадекват (которого я читаю) "в благодарность" получит подробное описание своей неадекватности.Какая может быть истина про 20.03,, вы точно ничего к моим постам не додумываете? Любые прогнозы это моделированиеразвития событий.