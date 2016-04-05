https://haqqin.az/oldage/277966 .... Гонсалес на допросах сдал всю агентуру российского Главного разведывательного управления. И польским контрразведчикам после этого осталось просто пройти по тем нитям, которые они получили в ходе допросов. И заново пересмотреть досье, в которых содержались лишь намеки на российских агентов, а также сверить их с базой данных американского ЦРУ, чтобы получить впечатляющий результат.
Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский уже заявил, что разгром российской резидентуры – это только начало масштабной операции польских спецслужб по ликвидации российской разведывательной сети. По всей видимости, он нисколько не боится вспугнуть российскую агентуру, что может означать только одно – каждый из ее сотрудников уже «на карандаше» польских спецслужб и «под колпаком» наружного наблюдения.
А значит, впереди – новые аресты и новые разоблачения, которые, судя по всему, будут носить сенсационный характер. Поскольку Польша намерена ликвидировать не просто российские агентуры – она намерена полностью ликвидировать российскую сеть влияния в Польше. Тем самым взяв реванш за свои провалы в прошлом.
Дождёмся ли мы такого в Украине?
у нас серед людей 70+ на сході і півдні більше 20% "резедентів" коли чекають на руське
ліквідувати їх неможливо, доки вони самі не зникнуть з часом
Василь-Рівне написав:Schmit в чомусь таки правий, але американці його ідею значно удосконалили і зробили амеробандеромобіль Шкода, що їх мало і для його рідного Хмельницького вони не призначені
Українські сили протиповітряної оборони посилили самохідними зенітно-ракетними комплексами AN/TWQ-1 Avenger.Загалом Україна мала отримати від Сполучених Штатів 12 таких зенітно-ракетних комплексів Комплекс призначений для ураження повітряних цілей на висотах 0,5-3,8 км та дальностях 0,5-5,5 км.
Нужны средства для борьбы с низколетящими целями на высотах от 0,5 МЕТРА, а не только 0,5 км. Из-за рельефа местности эффективно обнаруживать такие цели с земли не возможно. Оптимальным решением является использование для обнаружения низколетящих целей разведывательных или разведовательно-ударных дронов, которые с высоты контролируют значительный участок местности и передают параметры целей наземным стационарным или мобильным зрк либо самостоятельно уничтожают такие цели. Идея создания таких комплексов обсуждается в экспертной среде минимум 15 лет, но воз и ныне там.
Hotab написав:З.І. На андроїді можна виділити частину тексту, нажати «цитата» і буде процитовано , зберігаючи авторство. На яблуці виділення не дає нічого, цитується все повідомлення. Це можна якось перемогти?
Ця можливість працює тільки у версія для ПК, у мобільній версії це не працює. Якщо на "яблоці" це не працює або треба дозволити java script, або використовувати інший браузер.
Вчора Портніков навів цікаву аналогію - коли він спілкувався з сербами, на початку розпаду югославії, то про словенців вони говорили більш-менш нормально, про хорватів вже нервово, а про Косово їм зносило дах. Косово - колиска сербської державності, вони досі не визнали Косово. Нічого не нагадує? Ще він дав чіткий прогноз, що путін показово приїде на форум в Таджикістан, підписанта Римського статуту.
lapay написав:Вчора Портніков навів цікаву аналогію - коли він спілкувався з сербами, на початку розпаду югославії, то про словенців вони говорили більш-менш нормально, про хорватів вже нервово, а про Косово їм зносило дах. Косово - колиска сербської державності, вони досі не визнали Косово. Нічого не нагадує? Ще він дав чіткий прогноз, що путін показово приїде на форум в Таджикістан, підписанта Римського статуту.
спільні легенди стосовно Косівського поля-це така сама легенда як Куликівська битва, Льодове побоїще(де було 15 чоловік загиблих)
Таджикістан не наважиться звісно(їх армія менше одної дивізії)
І: "Личаківський районний суд Львова оштрафував на 102 тисячі гривень військову медсестру зі Львова, яка відмовилась виконати наказ начальника та не поїхала у службове відрядження у зону бойових дій. Про це пише zaxid.net." https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-zasu ... 62249.html
Ну ціла ж заступник міністра оборони... "Маляр пояснила, навіщо пропаганда РФ поширює фейки про мобілізацію жінок в Україні".
Гірше й не вигадаєш. Ніж отакими заявами боротися з роспрогандою, краще б боролася або з виданнями, які ці "фейки" в нас публікують (якщо це дійсно фейк), або з тими посадовцями вч та суддею, які цей "фейк" реалізують під носом.
detroytred В чем противоречие? 1) Женщин не мобилизуют без их согласия 2) Когда женщина дала согласие на мобилизацию и стала военнослужащей (военной медсестрой), она должна выполнять свои обязанности как военнослужащая. Командировка в зону боевых действий военнослужащего (военной медсестры) это не мобилизация и согласия военнослужащего не требует. Зона боевых действий - это не только передний край. Или она дала согласия только деньги получать как военнослужащая во Львове?
otg написав:Хотите что б Вас адекватно воспринимали? Делайте приписку. Вот тот эксперт считает так. Другой вот так.
а у нотариуса приписку заверять не надо? у меня ~160 источников, мне надо запоминать кто что когда то писал, и я с ним согласился/не согласился, чтобы вы здесь были удовлетворены. Я перестал давать ссылку на источник, потому что они не всем нравятся и это лишний повод для срача.
Интегрально мне пофиг как меня воспринимают люди, с кем я не знаком лично и которые не являются кругом моего общения. Слишком большая роскошь позволить кому угодно мной манипулировать. Но каждый неадекват (которого я читаю) "в благодарность" получит подробное описание своей неадекватности.
otg написав:Да нет не запрещаю. Только Вы как то это все подаете как истинна в последней инстанции.
Какая может быть истина про 20.03, которое еще не наступило, вы точно ничего к моим постам не додумываете? Любые прогнозы это моделирование возможного развития событий.
Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 19 бер, 2023 11:32, всього редагувалось 1 раз.