Камикадзе написав:detroytred
В чем противоречие?
1) Женщин не мобилизуют без их согласия
2) Когда женщина дала согласие на мобилизацию и стала военнослужащей (военной медсестрой), она должна выполнять свои обязанности как военнослужащая. Командировка в зону боевых действий военнослужащего (военной медсестры) это не мобилизация и согласия военнослужащего не требует. Зона боевых действий - это не только передний край.
Или она дала согласия только деньги получать как военнослужащая во Львове?
Протиріччя у заяві Маляр реаліям.
Ще раз: не у незаконності відправлення всл жінки-медика на передній край (тут все законніше нікуди), а у невідповідності заяви заступника МО (" ... навіть медиків. І не направляють без їхньої згоди на передній край.") реаліям - медсестра-всл отримала покарання за незгоду з відправкою у зону бд.
До речі, дивне покарання.
За непокору під час військового стану с.402 ККУ від 5 до 10 років.
Обвинувачена визнала провину і ... отримала штраф.