ВАШИНГТОН, 18 марта (Рейтер) - США должны продолжать поддерживать Украину, заявили в субботу бывший вице-президент Майк Пенс и губернатор штата Нью-Гэмпшир Крис Сунуну, что ставит их в противоречие с двумя главными претендентами на выдвижение в президенты от республиканцев.



Внешняя политика стала главной идеологической трещиной внутри Республиканской партии по мере того, как разгорается борьба за выдвижение кандидатов в 2024 году.

.......

И Пенс, и Сунуну и раньше защищали Украину, но их субботние комментарии были особенно резкими и прозвучали на фоне усиления внешнеполитической вражды между республиканцами.

.........

Выступая в Айове, Пенс, который, как ожидается, также будет баллотироваться, нанес удар по губернатору Флориды.



«Должен сказать вам, что война на Украине — это не территориальный спор. Это вторжение России», — сказал он группе республиканцев недалеко от Де-Мойна.



«Я искренне верю, что это момент испытания свободного мира для обеспечения мира в Восточной Европе».

........

В колонке мнений Washington Post Сунуну, губернатор Нью-Гэмпшира, напрямую преследовал Трампа и ДеСантиса.



«Некоторые в Республиканской партии потеряли моральный ориентир во внешней политике, о чем свидетельствует бывший президент Дональд Трамп, который однажды назвал путинское вторжение «гениальным» и «сообразительным», — написал Сунуну.