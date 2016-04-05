Камикадзе написав:detroytred В чем противоречие? 1) Женщин не мобилизуют без их согласия 2) Когда женщина дала согласие на мобилизацию и стала военнослужащей (военной медсестрой), она должна выполнять свои обязанности как военнослужащая. Командировка в зону боевых действий военнослужащего (военной медсестры) это не мобилизация и согласия военнослужащего не требует. Зона боевых действий - это не только передний край. Или она дала согласия только деньги получать как военнослужащая во Львове?
Протиріччя у заяві Маляр реаліям. Ще раз: не у незаконності відправлення всл жінки-медика на передній край (тут все законніше нікуди), а у невідповідності заяви заступника МО (" ... навіть медиків. І не направляють без їхньої згоди на передній край.") реаліям - медсестра-всл отримала покарання за незгоду з відправкою у зону бд.
До речі, дивне покарання. За непокору під час військового стану с.402 ККУ від 5 до 10 років. Обвинувачена визнала провину і ... отримала штраф.
Хто там (Соскін чи Чаплига) запевнювали, що не буде продовжено.
Утверждения о продлении зерновой сделки более чем на 60 дней являются «преднамеренной манипуляцией». Об этом 18 марта заявил заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Поляновский в соцсетях, передает РБК.
Также он приложил письмо постпреда России при ООН Василия Небензи с условиями по дальнейшему продлению зерновой сделки.
Переподключение «Россельхозбанка» к SWIFT;
снятие запрета на поставки в Россию сельхозтехники;
снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей;
возобновление работы аммиачного трубопровода Тольятти — Одесса;
разблокировка счетов российских компаний по производству удобрений. О продлении зерновой сделки на 60 дней Россия объявила 14 марта. Недавно украинская сторона заявила, что сделки продлили на 120 дней. На эти слова отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова: продлена сделка только на 60 дней. На заседании Совбеза ООН Небензя говорил, что дальнейшая судьба соглашения будет зависеть от решения проблем с экспортом российских удобрений и сельхозпродукции.
ВАШИНГТОН, 18 марта (Рейтер) - США должны продолжать поддерживать Украину, заявили в субботу бывший вице-президент Майк Пенс и губернатор штата Нью-Гэмпшир Крис Сунуну, что ставит их в противоречие с двумя главными претендентами на выдвижение в президенты от республиканцев.
Внешняя политика стала главной идеологической трещиной внутри Республиканской партии по мере того, как разгорается борьба за выдвижение кандидатов в 2024 году. ....... И Пенс, и Сунуну и раньше защищали Украину, но их субботние комментарии были особенно резкими и прозвучали на фоне усиления внешнеполитической вражды между республиканцами. ......... Выступая в Айове, Пенс, который, как ожидается, также будет баллотироваться, нанес удар по губернатору Флориды.
«Должен сказать вам, что война на Украине — это не территориальный спор. Это вторжение России», — сказал он группе республиканцев недалеко от Де-Мойна.
«Я искренне верю, что это момент испытания свободного мира для обеспечения мира в Восточной Европе». ........ В колонке мнений Washington Post Сунуну, губернатор Нью-Гэмпшира, напрямую преследовал Трампа и ДеСантиса.
«Некоторые в Республиканской партии потеряли моральный ориентир во внешней политике, о чем свидетельствует бывший президент Дональд Трамп, который однажды назвал путинское вторжение «гениальным» и «сообразительным», — написал Сунуну.
19 марта (Рейтер) — На следующий день после того, как Международный уголовный суд обвинил его в военных преступлениях , президент Владимир Путин неожиданно посетил оккупированный Россией украинский город Мариуполь, где произошли одни из самых страшных разрушений за годы его вторжения годичной давности. .
Государственное телевидение показало расширенные кадры, на которых Путин гуляет по городу в субботу вечером, встречается с переселенцами и информируется о ходе восстановительных работ вице-премьером Маратом Хуснуллиным. ........ Визит Путина был похож на жест неповиновения после того, как в пятницу Международный уголовный суд выдал ордер на его арест, обвинив его в военном преступлении, связанном с депортацией сотен детей из Украины. ...... Туда Путин прилетел на вертолете после визита в Крым на девятую годовщину его аннексии Россией со стороны Украины.
Из Мариуполя он отправился в Ростов на юге России, где в воскресенье государственное телевидение показало его встречу с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, командующим военными действиями России на Украине.
vitaliian написав:Какая может быть истина про 20.03, которое еще не наступило, вы точно ничего к моим постам не додумываете? Любые прогнозы это моделирование возможного развития событий.
Ну так провидцы и экстрасенсы говорят "вот это будет, я вижу". Кто поумнее начинают вилять, рассказывать то что можно истолковать по разному. Вот Вы похожи на первых. Мне интересно, если будет не по Вашему, будете изворачиваться? Или все таки признаете свою неправоту?
detroytred написав:а у невідповідності заяви заступника МО (" ... навіть медиків. І не направляють без їхньої згоди на передній край.") реаліям - медсестра-всл отримала покарання за незгоду з відправкою у зону бд.
Медиків малось на увазі гражданських. Військовий медик найперше це військовий, а не медик.
До речі, дивне покарання. За непокору під час військового стану с.402 ККУ від 5 до 10 років. Обвинувачена визнала провину і ... отримала штраф.
Ну треба думати перед тим як рубати з плеча. Вам дуже хочеться саджати людей? А не подумали про резонанс в суспільстві?
По итогам прошлого года Россия заняла десятое место среди крупнейших экспортеров мира, следует из расчетов. Так, в 2022 году ей удалось нарастить экспорт товаров до 591,5 миллиарда долларов, что позволило ей подняться в списке на две позиции. Крупнейшим товарным экспортером остался Китай (3,6 триллиона долларов), следом идут США (2,1 триллиона) и Германия (1,7 триллиона долларов). Нидерланды, которые поставили на мировые рынки продукции на 760,6 миллиарда долларов, поднялись с пятого на четвертое место, сместив Японию, поставки которой оцениваются в 747,6 миллиарда.
19 марта (Рейтер) — На следующий день после того, как Международный уголовный суд обвинил его в военных преступлениях , президент xуйло неожиданно посетил оккупированный Россией украинский город Мариуполь
otg написав:не интересно, если будет не по Вашему, будете изворачиваться? Или все таки признаете свою неправоту?
тю признаю, какие проблемы? я не позиционирую себя как экстрасенс-провидец и вообще никак себя не позиционирую, если хотите я - буковки на вашем экране.. Ни на что большее не претендую.. Напоминаю, я пишу что хочу и как хочу, если вы с чем то не согласны - пишите свою версию событий.
Намагання Європи виробляти більше боєприпасів для України гальмується дефіцитом вибухових речовин, який, як побоюються інсайдери галузі, може затримати зусилля з нарощування виробництва снарядів на три роки.
Про це пише Financial Times, повідомляє "Європейська правда".
За словами чиновників і виробників, дефіцит пороху, пластичних вибухових речовин і тротилу призвів до того, що промисловість не в змозі швидко виконати очікувані замовлення ЄС для України, незалежно від того, скільки грошей буде виділено на вирішення цієї проблеми.
"Дуже важко збільшити виробництво артилерійських боєприпасів, особливо важких, великокаліберних, за короткий час. Побудувати новий артилерійський завод дуже просто, але як виробляти більше артилерійських снарядів без сировини", - сказав Їржі Гінек, голова Асоціації оборонної і безпекової промисловості Чеської Республіки.
Представники оборонної промисловості кажуть, що Європа має обмежені запаси вибухових речовин, таких як порох, тротил і нітроцелюлоза, необхідних для виробництва снарядів.
"Неможливо за короткий час збільшити виробництво нітроцелюлози…В Європі немає важливих виробників сировини, яка нам потрібна. Якщо я хочу збільшити виробництво пороху, мені потрібно, мабуть, три роки ", - сказав Гінек
Fábrica Municiones de Granada (FMG), один з двох іспанських виробників 155-мм артилерії, працює на повну потужність з жовтня минулого року, виробляючи снаряди для торгової компанії, яка продає їх Україні. Але генеральний директор FMG Антоніо Каро сказав, що розширення виробництва зайняло чотири-п'ять місяців через труднощі з отриманням основних матеріалів і компонентів.
Вартість основних матеріалів "подвоїлася, а в деяких випадках потроїлася", сказав Каро. Таке зростання і сплеск попиту призвели до підвищення цін на боєприпаси, хоча це зростання було менш помітним. За його словами, типовий снаряд сьогодні коштує 850 євро, що приблизно на 20 відсотків більше, ніж до російського вторгнення.