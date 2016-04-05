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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3806380738083809
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 13:53

  otg написав:
  detroytred написав:а у невідповідності заяви заступника МО (" ... навіть медиків. І не направляють без їхньої згоди на передній край.") реаліям - медсестра-всл отримала покарання за незгоду з відправкою у зону бд.

Медиків малось на увазі гражданських. Військовий медик найперше це військовий, а не медик.
До речі, дивне покарання.
За непокору під час військового стану с.402 ККУ від 5 до 10 років.
Обвинувачена визнала провину і ... отримала штраф.
Ну треба думати перед тим як рубати з плеча. Вам дуже хочеться саджати людей? А не подумали про резонанс в суспільстві?

Навіть не знаю, як Вам думка, що малось на увазі про цивільних медиків, могла прийти.
Однозначно - мова про військових медиків.

До чого тут рубати чи не рубати з плеча, резонанс чи не резонанс?
Тоді треба іншу статтю пред'являти.
Інакше повністю нівелюються значення мінімального рівня покарання для злочину, який визначений статтею.

Навіщо тоді нещодавно збільшували терміни, якщо можна з причини доцільності - навіть просто штраф?
Як суддя схоче. Цар і Бог.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 13:59

  lapay написав:.................
Наразі FMG, який належить словацькій групі MSM, не планує збільшувати потужності. "Сподіваюся, війна скоро закінчиться", - сказав Каро.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 9/7158258/

Возможно, это основная причина.
Не хотят увеличивать объёмы из опасений, что это окажется невостребованным.
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 14:06

Чуть подробнее о мнении Криса Сунуну.
«Америка прежде всего» не означает «Только Америка». Это значит ставить наши интересы на первое место — и именно это и делает противодействие России в Украине.

Российское вторжение в Украину — это не « территориальный спор », как назвал его в этом месяце губернатор Флориды Рон ДеСантис. Россия ведет войну против ни в чем не повинных людей, и она должна быть осуждена. Соединенные Штаты Америки — величайшая страна на Земле, и мы должны вместе с нашими союзниками по всему миру бороться с агрессивными и опасными режимами, которые угрожают свободе, где бы они ни находились.
..........
История научила нас, что самодовольство и умиротворение приносят гораздо больше пользы нашим врагам, чем Соединенным Штатам. Некоторые члены Республиканской партии утратили моральный ориентир во внешней политике, о чем свидетельствует бывший президент Дональд Трамп, однажды назвавший путинское вторжение «гениальным» и «сообразительным».
........
Когда речь идет о государственном финансировании, никогда не должно быть пустых чеков, и все налоговые доллары должны расходоваться и учитываться с умом. Тем не менее цена, которую Соединенные Штаты платят сегодня на Украине, намного меньше той цены, с которой мы столкнемся, если Путин продолжит свой марш на запад, угрожая суверенитету и безопасности НАТО.
........
Если бы мы отказались от Украины, Соединенные Штаты послали бы безошибочный сигнал диктаторам, что Соединенные Штаты не поддерживают ни своих союзников, ни расширение свободы. Союзным странам, таким как Япония и Австралия, придется задаться вопросом, потерпят ли Соединенные Штаты китайскую агрессию в Тихом океане.

Решимость США проверяется, и Си Цзиньпин наблюдает за этим. Что будет дальше, легко увидеть: Россия и Китай становятся сильнее; Соединенные Штаты становятся слабее. Осмелев Китай, он видит лазейку на Тайване, каскады конфликтов, а Соединенные Штаты сталкиваются с угрозой существованию.

https://www.washingtonpost.com/opinions/2023/03/18/chris-sununu-ukraine-republican-party/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 14:13

думаю питання підтримки України серед респів буде ключовим в праймеріз.
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 14:49

пуйло на авто приехал в Мариуполь...спасибо деду за победу, мы живем в раю (в Мариуполе)-такими словами встречали хуйла "местные" жители

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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 14:52

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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 14:58

кто хочет на недельку в Европу? или на год...2...5...25

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  #<1 ... 3806380738083809
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