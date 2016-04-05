«Америка прежде всего» не означает «Только Америка». Это значит ставить наши интересы на первое место — и именно это и делает противодействие России в Украине.



Российское вторжение в Украину — это не « территориальный спор », как назвал его в этом месяце губернатор Флориды Рон ДеСантис. Россия ведет войну против ни в чем не повинных людей, и она должна быть осуждена. Соединенные Штаты Америки — величайшая страна на Земле, и мы должны вместе с нашими союзниками по всему миру бороться с агрессивными и опасными режимами, которые угрожают свободе, где бы они ни находились.

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История научила нас, что самодовольство и умиротворение приносят гораздо больше пользы нашим врагам, чем Соединенным Штатам. Некоторые члены Республиканской партии утратили моральный ориентир во внешней политике, о чем свидетельствует бывший президент Дональд Трамп, однажды назвавший путинское вторжение «гениальным» и «сообразительным».

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Когда речь идет о государственном финансировании, никогда не должно быть пустых чеков, и все налоговые доллары должны расходоваться и учитываться с умом. Тем не менее цена, которую Соединенные Штаты платят сегодня на Украине, намного меньше той цены, с которой мы столкнемся, если Путин продолжит свой марш на запад, угрожая суверенитету и безопасности НАТО.

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Если бы мы отказались от Украины, Соединенные Штаты послали бы безошибочный сигнал диктаторам, что Соединенные Штаты не поддерживают ни своих союзников, ни расширение свободы. Союзным странам, таким как Япония и Австралия, придется задаться вопросом, потерпят ли Соединенные Штаты китайскую агрессию в Тихом океане.



Решимость США проверяется, и Си Цзиньпин наблюдает за этим. Что будет дальше, легко увидеть: Россия и Китай становятся сильнее; Соединенные Штаты становятся слабее. Осмелев Китай, он видит лазейку на Тайване, каскады конфликтов, а Соединенные Штаты сталкиваются с угрозой существованию.