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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 38093810381138123813>
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 14:52

flysoulfly
 
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кто хочет на недельку в Европу? или на год...2...5...25

prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 15:33

  otg написав:По итогам прошлого года Россия заняла десятое место среди крупнейших экспортеров мира, следует из расчетов. Так, в 2022 году ей удалось нарастить экспорт товаров до 591,5 миллиарда долларов, что позволило ей подняться в списке на две позиции. Крупнейшим товарным экспортером остался Китай (3,6 триллиона долларов), следом идут США (2,1 триллиона) и Германия (1,7 триллиона долларов). Нидерланды, которые поставили на мировые рынки продукции на 760,6 миллиарда долларов, поднялись с пятого на четвертое место, сместив Японию, поставки которой оцениваются в 747,6 миллиарда.

Де ж посилання на ці кацапські фантазії? :mrgreen:
Офіційної інформації за 2022 рік ще немає, але певні висновки можна зробити з даних за 2021 рік. Наприклад, за даними Всесвітньої Організації Торгівлі (див.стор.48 і далі)
https://www.wto.org/english/res_e/books ... 2022_e.pdf
можна побачити, що лідерство Китаю досягнуто ним завдяки беспрецедентному експорту "барахла" (текстиль, одяг та ін.позиції). За позиціями високотехнологічного експорту Китай скромно посідає 7-8 позиції після ЄС, США, Британії, Сингапуру тощо, а кацапія лише інколи в десятку потрапляє. Нарешті, за позиціями експорту фінансових послуг та туризму Китай також значно відірваний від ЄС, США, Британії. За іншими позиціями Китай десь більш-менш на рівні США та ЄС.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 15:36

  Voistov написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:baraka
Я бы сильно на репарации не рассчитывал
Не припомню, чтобы страна, не создавшая угроз врагу в его логове, получила репарации.

Вы просто не знаете историю.


Я вот тоже не знаю таких случаев.
Не просвятите нас не знающих?

Тоже хотел бы примеры из истории т.к. войны происходят каждый день во всех уголках планеты, но примера кроме Германии, после поражения во второй мировой - не знаю. Просвятите убогого.
Востаннє редагувалось Richi в Нед 19 бер, 2023 17:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 15:57

  fler написав:Де ж посилання на ці кацапські фантазії?
  otg написав:Делайте приписку. Вот тот эксперт считает так. Другой вот так.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 16:15

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  antey1969 написав:baraka
Я бы сильно на репарации не рассчитывал
Не припомню, чтобы страна, не создавшая угроз врагу в его логове, получила репарации.

Вы просто не знаете историю.

Вы просто не знаете историю. Помню в 90-хх наши евреи получали репарации от немцев за работу в лагерях в 1941-1945 годах. И єто еше немці нормальніе люди и прошло 50 лет. Что можно говорить про касапов?

И не только евреи , украинцы тоже , моему деду выплатили 600 марок за почти ПЯТЬ лет работы в шахте...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 16:20

  vitaliian написав:Пока что просматривается относительно стабильная линия оккупации и вероятный Минск 3, либо бесконечная позиционная война с истощением ресурсов, что вряд ли интересно западу, его задача - остановить русню.

Ты ошибаешься.
Задача Запада не просто остановить русню, а загнать русню обратно
Если этого не сделать, то русня будет продолжать лезть
  vitaliian написав:Крч вангую репараций ноль и снижение Западной помощи в 2024 году.

Ванга из тебя так себе
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 16:23

  detroytred написав:Навіть не знаю, як Вам думка, що малось на увазі про цивільних медиків, могла прийти.
То бішь Ви вирішила що Маляр казала що військові медики зможуть по бажанню. Хочу їду, хочу не їду....
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 16:32

  fler написав:Де ж посилання на ці кацапські фантазії? :mrgreen:
Вам треба посилання на їх стат, чи Ви хотіли побачити ворожу статтю? Я читав блумберг, де риторика прблизно та ж. Россіяни за рахунок високих цін на нафту вивезли 22 рік ліпше 21-го. Не дивлячись на парадні реляції, санкції почали приносити якийсь результат тільки зараз. Й то падіння січня починає сповільнюватися за рахунок тіньового флоту. Не хочу Вам шукати ссилку в блумберг, захочете самі найдете. Поки дефицит бюджету перекривається за рахунок ФНБ. Побачимо що буде даль. Я тут не провидець в відмінності від деяких.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 16:38

  otg написав:
  fler написав:Де ж посилання на ці кацапські фантазії? :mrgreen:
Вам треба посилання на їх стат, чи Ви хотіли побачити ворожу статтю? Я читав блумберг, де риторика прблизно та ж. Россіяни за рахунок високих цін на нафту вивезли 22 рік ліпше 21-го. Не дивлячись на парадні реляції, санкції почали приносити якийсь результат тільки зараз. Й то падіння січня починає сповільнюватися за рахунок тіньового флоту. Не хочу Вам шукати ссилку в блумберг, захочете самі найдете. Поки дефицит бюджету перекривається за рахунок ФНБ. Побачимо що буде даль. Я тут не провидець в відмінності від деяких.

Вот также и кацапы говорят
Делают вброс, а потом, вам надо - вы и ищите
Нет уж, набросил - давай факты, а не в кусты
pesikot
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  #<1 ... 38093810381138123813>
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