otg написав:По итогам прошлого года Россия заняла десятое место среди крупнейших экспортеров мира, следует из расчетов. Так, в 2022 году ей удалось нарастить экспорт товаров до 591,5 миллиарда долларов, что позволило ей подняться в списке на две позиции. Крупнейшим товарным экспортером остался Китай (3,6 триллиона долларов), следом идут США (2,1 триллиона) и Германия (1,7 триллиона долларов). Нидерланды, которые поставили на мировые рынки продукции на 760,6 миллиарда долларов, поднялись с пятого на четвертое место, сместив Японию, поставки которой оцениваются в 747,6 миллиарда.
Де ж посилання на ці кацапські фантазії? Офіційної інформації за 2022 рік ще немає, але певні висновки можна зробити з даних за 2021 рік. Наприклад, за даними Всесвітньої Організації Торгівлі (див.стор.48 і далі) https://www.wto.org/english/res_e/books ... 2022_e.pdf можна побачити, що лідерство Китаю досягнуто ним завдяки беспрецедентному експорту "барахла" (текстиль, одяг та ін.позиції). За позиціями високотехнологічного експорту Китай скромно посідає 7-8 позиції після ЄС, США, Британії, Сингапуру тощо, а кацапія лише інколи в десятку потрапляє. Нарешті, за позиціями експорту фінансових послуг та туризму Китай також значно відірваний від ЄС, США, Британії. За іншими позиціями Китай десь більш-менш на рівні США та ЄС.
antey1969 написав:baraka Я бы сильно на репарации не рассчитывал Не припомню, чтобы страна, не создавшая угроз врагу в его логове, получила репарации.
Вы просто не знаете историю.
Вы просто не знаете историю. Помню в 90-хх наши евреи получали репарации от немцев за работу в лагерях в 1941-1945 годах. И єто еше немці нормальніе люди и прошло 50 лет. Что можно говорить про касапов?
И не только евреи , украинцы тоже , моему деду выплатили 600 марок за почти ПЯТЬ лет работы в шахте...
vitaliian написав:Пока что просматривается относительно стабильная линия оккупации и вероятный Минск 3, либо бесконечная позиционная война с истощением ресурсов, что вряд ли интересно западу, его задача - остановить русню.
Ты ошибаешься. Задача Запада не просто остановить русню, а загнать русню обратно Если этого не сделать, то русня будет продолжать лезть
vitaliian написав:Крч вангую репараций ноль и снижение Западной помощи в 2024 году.
fler написав:Де ж посилання на ці кацапські фантазії?
Вам треба посилання на їх стат, чи Ви хотіли побачити ворожу статтю? Я читав блумберг, де риторика прблизно та ж. Россіяни за рахунок високих цін на нафту вивезли 22 рік ліпше 21-го. Не дивлячись на парадні реляції, санкції почали приносити якийсь результат тільки зараз. Й то падіння січня починає сповільнюватися за рахунок тіньового флоту. Не хочу Вам шукати ссилку в блумберг, захочете самі найдете. Поки дефицит бюджету перекривається за рахунок ФНБ. Побачимо що буде даль. Я тут не провидець в відмінності від деяких.
fler написав:Де ж посилання на ці кацапські фантазії?
Вам треба посилання на їх стат, чи Ви хотіли побачити ворожу статтю? Я читав блумберг, де риторика прблизно та ж. Россіяни за рахунок високих цін на нафту вивезли 22 рік ліпше 21-го. Не дивлячись на парадні реляції, санкції почали приносити якийсь результат тільки зараз. Й то падіння січня починає сповільнюватися за рахунок тіньового флоту. Не хочу Вам шукати ссилку в блумберг, захочете самі найдете. Поки дефицит бюджету перекривається за рахунок ФНБ. Побачимо що буде даль. Я тут не провидець в відмінності від деяких.
Вот также и кацапы говорят Делают вброс, а потом, вам надо - вы и ищите Нет уж, набросил - давай факты, а не в кусты