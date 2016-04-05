|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 19 бер, 2023 16:32
fler написав:
Де ж посилання на ці кацапські фантазії?
Вам треба посилання на їх стат, чи Ви хотіли побачити ворожу статтю? Я читав блумберг, де риторика прблизно та ж. Россіяни за рахунок високих цін на нафту вивезли 22 рік ліпше 21-го. Не дивлячись на парадні реляції, санкції почали приносити якийсь результат тільки зараз. Й то падіння січня починає сповільнюватися за рахунок тіньового флоту. Не хочу Вам шукати ссилку в блумберг, захочете самі найдете. Поки дефицит бюджету перекривається за рахунок ФНБ. Побачимо що буде даль. Я тут не провидець в відмінності від деяких.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 3437
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 бер, 2023 16:38
otg написав: fler написав:
Де ж посилання на ці кацапські фантазії?
Вам треба посилання на їх стат, чи Ви хотіли побачити ворожу статтю? Я читав блумберг, де риторика прблизно та ж. Россіяни за рахунок високих цін на нафту вивезли 22 рік ліпше 21-го. Не дивлячись на парадні реляції, санкції почали приносити якийсь результат тільки зараз. Й то падіння січня починає сповільнюватися за рахунок тіньового флоту. Не хочу Вам шукати ссилку в блумберг, захочете самі найдете
. Поки дефицит бюджету перекривається за рахунок ФНБ. Побачимо що буде даль. Я тут не провидець в відмінності від деяких.
Вот также и кацапы говорят
Делают вброс, а потом, вам надо - вы и ищите
Нет уж, набросил - давай факты, а не в кусты
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 7806
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 1235 раз.
-
- Профіль
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|114203
|
|
|6076
|483820
|
|
|1
|5014
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|