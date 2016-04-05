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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3807380838093810
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 16:32

  fler написав:Де ж посилання на ці кацапські фантазії? :mrgreen:
Вам треба посилання на їх стат, чи Ви хотіли побачити ворожу статтю? Я читав блумберг, де риторика прблизно та ж. Россіяни за рахунок високих цін на нафту вивезли 22 рік ліпше 21-го. Не дивлячись на парадні реляції, санкції почали приносити якийсь результат тільки зараз. Й то падіння січня починає сповільнюватися за рахунок тіньового флоту. Не хочу Вам шукати ссилку в блумберг, захочете самі найдете. Поки дефицит бюджету перекривається за рахунок ФНБ. Побачимо що буде даль. Я тут не провидець в відмінності від деяких.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 16:38

  otg написав:
  fler написав:Де ж посилання на ці кацапські фантазії? :mrgreen:
Вам треба посилання на їх стат, чи Ви хотіли побачити ворожу статтю? Я читав блумберг, де риторика прблизно та ж. Россіяни за рахунок високих цін на нафту вивезли 22 рік ліпше 21-го. Не дивлячись на парадні реляції, санкції почали приносити якийсь результат тільки зараз. Й то падіння січня починає сповільнюватися за рахунок тіньового флоту. Не хочу Вам шукати ссилку в блумберг, захочете самі найдете. Поки дефицит бюджету перекривається за рахунок ФНБ. Побачимо що буде даль. Я тут не провидець в відмінності від деяких.

Вот также и кацапы говорят
Делают вброс, а потом, вам надо - вы и ищите
Нет уж, набросил - давай факты, а не в кусты
pesikot
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  #<1 ... 3807380838093810
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