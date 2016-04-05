fler написав:Де ж посилання на ці кацапські фантазії?
Вам треба посилання на їх стат, чи Ви хотіли побачити ворожу статтю? Я читав блумберг, де риторика прблизно та ж. Россіяни за рахунок високих цін на нафту вивезли 22 рік ліпше 21-го. Не дивлячись на парадні реляції, санкції почали приносити якийсь результат тільки зараз. Й то падіння січня починає сповільнюватися за рахунок тіньового флоту. Не хочу Вам шукати ссилку в блумберг, захочете самі найдете. Поки дефицит бюджету перекривається за рахунок ФНБ. Побачимо що буде даль. Я тут не провидець в відмінності від деяких.
fler написав:Де ж посилання на ці кацапські фантазії?
Вам треба посилання на їх стат, чи Ви хотіли побачити ворожу статтю? Я читав блумберг, де риторика прблизно та ж. Россіяни за рахунок високих цін на нафту вивезли 22 рік ліпше 21-го. Не дивлячись на парадні реляції, санкції почали приносити якийсь результат тільки зараз. Й то падіння січня починає сповільнюватися за рахунок тіньового флоту. Не хочу Вам шукати ссилку в блумберг, захочете самі найдете. Поки дефицит бюджету перекривається за рахунок ФНБ. Побачимо що буде даль. Я тут не провидець в відмінності від деяких.
Вот также и кацапы говорят Делают вброс, а потом, вам надо - вы и ищите Нет уж, набросил - давай факты, а не в кусты
В августе путин планирует посетить ЮАР. Африка заявила, что знает о юридических обязательствах, связанных с ордером на его арест, - Reuters
Ожидается, что в августе путин планирует посетить саммит, на котором Бразилия, россия, Индия, Китай и Африка проведут переговоры.
Как пишет агентство, пресс-секретарь президента Сирила Рамафосы Винсент Магвеня заявил, что правительство ЮАР осознает свои юридические обязательства, однако до саммита будет "продолжать взаимодействовать с заинтересованными сторонами".
"Мы принимаем к сведению отчет об ордере на арест, который выдал МУС. Южная Африка по-прежнему привержена и очень хочет, чтобы конфликт в Украине был разрешен мирным путем через переговоры", - сказал Магвеня.
Среди вала воя кликуш, изредка проскакивают реальные интервью:
Президент Чехии: У Украины в этом году будет лишь одна попытка большого контрнаступления
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/prezident ... 55441.html У Украины в этом году будет только одна попытка контрнаступления, так как для новых крупных операций у Запада может не хватить ресурсов. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, опубликованном 19 марта. Он отметил, что Запад должен дать Украине все, что поможет ей достичь целей и освободить свои территории. При этом Павел сказал, что ресурсы Запада не безграничны.
"Западная помощь также имеет пределы. Мы должны быть реалистами и признать, что в следующем году в Соединенных Штатах пройдут выборы. После предыдущих избирательных кампаний в США видно, что общество и политики в них больше сосредотачиваются на внутренних делах. Даже если в предстоящей кампании и будет важная глобальная тема, она будет связана не с Европой, а с американо-китайскими отношениями. Интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться в следующем году. И когда интерес Америки угаснет, многие европейские страны сделают то же самое", – сказал он.
detroytred написав:Навіть не знаю, як Вам думка, що малось на увазі про цивільних медиків, могла прийти.
То бішь Ви вирішила що Маляр казала що військові медики зможуть по бажанню. Хочу їду, хочу не їду....
detroytred набросил овнеца на ветку на нем же и подскользнулся бывает...
не нужно "гадать", слился так слился и подумайте на досуге в чем разница между ГРАЖДАНСКИМ медиком и ВОЕННОЙ медсестрой
Накинув гімна це ти.
Читай по буквах, сходи до вчителя у школу, він тобі розтулмачить: "У нас не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків. І не направляють без їхньої згоди на передній край. " https://www.radiosvoboda.org/a/news-mal ... 24315.html
"І не направляють без їхньої згоди на передній край."
Сполучник "і" що сполучає? Відповідь тільки одна може бути -- жінок, яких мобілізували за їхньою згоди, в тому числі і медиків. Після мобілізації (куди? - на військову службу) вони стають ким? -- військовослужбовцями. В тому числі і всл-медиками.
Заява була про те, що жінок мобілізують за їх згодою. І відправляють їх на передній край ТЕЖ ТІЛЬКИ ЗА згодою (зрозуміло після того, як їх мобілізували і вони стали військовослужбовцями).
Це моя арументація моєї думки. А в тебе, окрім голослівного вкиду про гімнецо --- нуль.