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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3807380838093810
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 16:32

  fler написав:Де ж посилання на ці кацапські фантазії? :mrgreen:
Вам треба посилання на їх стат, чи Ви хотіли побачити ворожу статтю? Я читав блумберг, де риторика прблизно та ж. Россіяни за рахунок високих цін на нафту вивезли 22 рік ліпше 21-го. Не дивлячись на парадні реляції, санкції почали приносити якийсь результат тільки зараз. Й то падіння січня починає сповільнюватися за рахунок тіньового флоту. Не хочу Вам шукати ссилку в блумберг, захочете самі найдете. Поки дефицит бюджету перекривається за рахунок ФНБ. Побачимо що буде даль. Я тут не провидець в відмінності від деяких.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 16:38

  otg написав:
  fler написав:Де ж посилання на ці кацапські фантазії? :mrgreen:
Вам треба посилання на їх стат, чи Ви хотіли побачити ворожу статтю? Я читав блумберг, де риторика прблизно та ж. Россіяни за рахунок високих цін на нафту вивезли 22 рік ліпше 21-го. Не дивлячись на парадні реляції, санкції почали приносити якийсь результат тільки зараз. Й то падіння січня починає сповільнюватися за рахунок тіньового флоту. Не хочу Вам шукати ссилку в блумберг, захочете самі найдете. Поки дефицит бюджету перекривається за рахунок ФНБ. Побачимо що буде даль. Я тут не провидець в відмінності від деяких.

Вот также и кацапы говорят
Делают вброс, а потом, вам надо - вы и ищите
Нет уж, набросил - давай факты, а не в кусты
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Теперь надо напасть на Турцию!" Патриоты РФ нашли нового противника и требуют захватить Стамбул


Проблема даже не в том, что в российском телевизоре говорят клинические дебилы, а в том, что по всяким ТГ-каналам распространяют нечто подобное

Ну и "давайте воспользуемся ...", давайте ударим в спину
Прямо как в 2014 году

PS. Ну и само собой, для ЛАД "пропагандист" - это Казанский, потому что Казанский показывает всю гниль пропагандистов РФ
ЛАД и да, подана прямая речь, всё как ты любишь :)

PPS. А вот Багдасаров, наверное для ЛАД, это не пропагандист, а хороший русский
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 19 бер, 2023 17:17, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В августе путин планирует посетить ЮАР. Африка заявила, что знает о юридических обязательствах, связанных с ордером на его арест, - Reuters

Ожидается, что в августе путин планирует посетить саммит, на котором Бразилия, россия, Индия, Китай и Африка проведут переговоры.

Как пишет агентство, пресс-секретарь президента Сирила Рамафосы Винсент Магвеня заявил, что правительство ЮАР осознает свои юридические обязательства, однако до саммита будет "продолжать взаимодействовать с заинтересованными сторонами".

"Мы принимаем к сведению отчет об ордере на арест, который выдал МУС. Южная Африка по-прежнему привержена и очень хочет, чтобы конфликт в Украине был разрешен мирным путем через переговоры", - сказал Магвеня.

https://www.unian.net/world/yuar-v-koto ... an_channel
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 17:43

  prodigy написав:
у нас серед людей 70+ на сході і півдні більше 20% "резедентів"
коли чекають на руське

ліквідувати їх неможливо, доки вони самі не зникнуть з часом

Как раз с Вашей колокольни - впросак. К стати обеими ногами.

Как раз речь о тех, кто их "делает такими" - принудительно - насильственным образом.
Под ширмой официальной власти от Государства Украина.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 17:45

  otg написав:
  detroytred написав:Навіть не знаю, як Вам думка, що малось на увазі про цивільних медиків, могла прийти.
То бішь Ви вирішила що Маляр казала що військові медики зможуть по бажанню. Хочу їду, хочу не їду....

detroytred набросил овнеца на ветку
на нем же и подскользнулся
бывает...

не нужно "гадать", слился так слился
и подумайте на досуге в чем разница между ГРАЖДАНСКИМ медиком и ВОЕННОЙ медсестрой
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 17:51

Среди вала воя кликуш, изредка проскакивают реальные интервью:
Президент Чехии: У Украины в этом году будет лишь одна попытка большого контрнаступления

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/prezident ... 55441.html
У Украины в этом году будет только одна попытка контрнаступления, так как для новых крупных операций у Запада может не хватить ресурсов. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, опубликованном 19 марта.
Он отметил, что Запад должен дать Украине все, что поможет ей достичь целей и освободить свои территории. При этом Павел сказал, что ресурсы Запада не безграничны.

"Западная помощь также имеет пределы. Мы должны быть реалистами и признать, что в следующем году в Соединенных Штатах пройдут выборы. После предыдущих избирательных кампаний в США видно, что общество и политики в них больше сосредотачиваются на внутренних делах. Даже если в предстоящей кампании и будет важная глобальная тема, она будет связана не с Европой, а с американо-китайскими отношениями. Интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться в следующем году. И когда интерес Америки угаснет, многие европейские страны сделают то же самое", – сказал он.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 17:58

  Прохожий написав:
  otg написав:
  detroytred написав:Навіть не знаю, як Вам думка, що малось на увазі про цивільних медиків, могла прийти.
То бішь Ви вирішила що Маляр казала що військові медики зможуть по бажанню. Хочу їду, хочу не їду....

detroytred набросил овнеца на ветку
на нем же и подскользнулся
бывает...

не нужно "гадать", слился так слился
и подумайте на досуге в чем разница между ГРАЖДАНСКИМ медиком и ВОЕННОЙ медсестрой

Вот ни разу не сижу на берегу
Вот ни разу ничего не жду

Но вот как-то само получилось то, что ... я выделил
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 18:16

  Прохожий написав:
  otg написав:
  detroytred написав:Навіть не знаю, як Вам думка, що малось на увазі про цивільних медиків, могла прийти.
То бішь Ви вирішила що Маляр казала що військові медики зможуть по бажанню. Хочу їду, хочу не їду....

detroytred набросил овнеца на ветку
на нем же и подскользнулся
бывает...

не нужно "гадать", слился так слился
и подумайте на досуге в чем разница между ГРАЖДАНСКИМ медиком и ВОЕННОЙ медсестрой

Накинув гімна це ти.

Читай по буквах, сходи до вчителя у школу, він тобі розтулмачить:
"У нас не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків. І не направляють без їхньої згоди на передній край. "
https://www.radiosvoboda.org/a/news-mal ... 24315.html

"І не направляють без їхньої згоди на передній край."

Сполучник "і" що сполучає?
Відповідь тільки одна може бути -- жінок, яких мобілізували за їхньою згоди, в тому числі і медиків.
Після мобілізації (куди? - на військову службу) вони стають ким? -- військовослужбовцями. В тому числі і всл-медиками.

Заява була про те, що жінок мобілізують за їх згодою.
І відправляють їх на передній край ТЕЖ ТІЛЬКИ ЗА згодою (зрозуміло після того, як їх мобілізували і вони стали військовослужбовцями).

Це моя арументація моєї думки.
А в тебе, окрім голослівного вкиду про гімнецо --- нуль.
detroytred
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  #<1 ... 3807380838093810
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