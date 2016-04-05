Больше читайте тут:У Украины в этом году будет только одна попытка контрнаступления, так как для новых крупных операций у Запада может не хватить ресурсов. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, опубликованном 19 марта.Он отметил, что Запад должен дать Украине все, что поможет ей достичь целей и освободить свои территории. При этом Павел сказал, что ресурсы Запада не безграничны."Западная помощь также имеет пределы. Мы должны быть реалистами и признать, что в следующем году в Соединенных Штатах пройдут выборы. После предыдущих избирательных кампаний в США видно, что общество и политики в них больше сосредотачиваются на внутренних делах. Даже если в предстоящей кампании и будет важная глобальная тема, она будет связана не с Европой, а с американо-китайскими отношениями. Интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться в следующем году. И когда интерес Америки угаснет, многие европейские страны сделают то же самое", – сказал он.