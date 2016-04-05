В августе путин планирует посетить ЮАР. Африка заявила, что знает о юридических обязательствах, связанных с ордером на его арест, - Reuters
Ожидается, что в августе путин планирует посетить саммит, на котором Бразилия, россия, Индия, Китай и Африка проведут переговоры.
Как пишет агентство, пресс-секретарь президента Сирила Рамафосы Винсент Магвеня заявил, что правительство ЮАР осознает свои юридические обязательства, однако до саммита будет "продолжать взаимодействовать с заинтересованными сторонами".
"Мы принимаем к сведению отчет об ордере на арест, который выдал МУС. Южная Африка по-прежнему привержена и очень хочет, чтобы конфликт в Украине был разрешен мирным путем через переговоры", - сказал Магвеня.
Среди вала воя кликуш, изредка проскакивают реальные интервью:
Президент Чехии: У Украины в этом году будет лишь одна попытка большого контрнаступления
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/prezident ... 55441.html У Украины в этом году будет только одна попытка контрнаступления, так как для новых крупных операций у Запада может не хватить ресурсов. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, опубликованном 19 марта. Он отметил, что Запад должен дать Украине все, что поможет ей достичь целей и освободить свои территории. При этом Павел сказал, что ресурсы Запада не безграничны.
"Западная помощь также имеет пределы. Мы должны быть реалистами и признать, что в следующем году в Соединенных Штатах пройдут выборы. После предыдущих избирательных кампаний в США видно, что общество и политики в них больше сосредотачиваются на внутренних делах. Даже если в предстоящей кампании и будет важная глобальная тема, она будет связана не с Европой, а с американо-китайскими отношениями. Интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться в следующем году. И когда интерес Америки угаснет, многие европейские страны сделают то же самое", – сказал он.
19 марта (Рейтер) — На следующий день после того, как Международный уголовный суд обвинил его в военных преступлениях , президент Владимир Путин неожиданно посетил оккупированный Россией украинский город Мариуполь, где произошли одни из самых страшных разрушений за годы его вторжения годичной давности. .
Государственное телевидение показало расширенные кадры, на которых Путин гуляет по городу в субботу вечером, встречается с переселенцами и информируется о ходе восстановительных работ вице-премьером Маратом Хуснуллиным. ........ Визит Путина был похож на жест неповиновения после того, как в пятницу Международный уголовный суд выдал ордер на его арест, обвинив его в военном преступлении, связанном с депортацией сотен детей из Украины. ...... Туда Путин прилетел на вертолете после визита в Крым на девятую годовщину его аннексии Россией со стороны Украины.
Из Мариуполя он отправился в Ростов на юге России, где в воскресенье государственное телевидение показало его встречу с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, командующим военными действиями России на Украине.
"І не направляють без їхньої згоди на передній край."
Сполучник "і" що сполучає? Відповідь тільки одна може бути -- жінок, яких мобілізували за їхньою згоди, в тому числі і медиків. Після мобілізації (куди? - на військову службу) вони стають ким? -- військовослужбовцями. В тому числі і всл-медиками.
Заява була про те, що жінок мобілізують за їх згодою. І відправляють їх на передній край ТЕЖ ТІЛЬКИ ЗА згодою (зрозуміло після того, як їх мобілізували і вони стали військовослужбовцями).
Більшої дурні, що Маляр мала на увазі цивільних жінок, коли казала про відправку на передній край тільки за їх згоди, вигадати важко. Вона чітко вказувала на мобілізованих. Використала сполучник "і". Мобілізують куди? На військову службу. Військову службу проходять військовослужбовці.
І: "Личаківський районний суд Львова оштрафував на 102 тисячі гривень військову медсестру зі Львова, яка відмовилась виконати наказ начальника та не поїхала у службове відрядження у зону бойових дій. Про це пише zaxid.net." https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-zasu ... 62249.html
За многословием иногда сложно рассмотреть смысл вами сказанного. Сокращу, оставив только ключевые слова
detroytred: "навіщо отакі заяви при наявності в публічному доступі протилежного?"
Маляр. Женщин без их согласия: а) не мобилизуют б) не направляют на передовую
Суд: Женщину направляли в зону боевых действий без согласия
В чем противоположность этих двух цитат? Суд ничего не писал ни за мобилизацию, ни за передовую.