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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3810381138123813>
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 16:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Теперь надо напасть на Турцию!" Патриоты РФ нашли нового противника и требуют захватить Стамбул


Проблема даже не в том, что в российском телевизоре говорят клинические дебилы, а в том, что по всяким ТГ-каналам распространяют нечто подобное

Ну и "давайте воспользуемся ...", давайте ударим в спину
Прямо как в 2014 году

PS. Ну и само собой, для ЛАД "пропагандист" - это Казанский, потому что Казанский показывает всю гниль пропагандистов РФ
ЛАД и да, подана прямая речь, всё как ты любишь :)

PPS. А вот Багдасаров, наверное для ЛАД, это не пропагандист, а хороший русский
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 19 бер, 2023 17:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 17:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В августе путин планирует посетить ЮАР. Африка заявила, что знает о юридических обязательствах, связанных с ордером на его арест, - Reuters

Ожидается, что в августе путин планирует посетить саммит, на котором Бразилия, россия, Индия, Китай и Африка проведут переговоры.

Как пишет агентство, пресс-секретарь президента Сирила Рамафосы Винсент Магвеня заявил, что правительство ЮАР осознает свои юридические обязательства, однако до саммита будет "продолжать взаимодействовать с заинтересованными сторонами".

"Мы принимаем к сведению отчет об ордере на арест, который выдал МУС. Южная Африка по-прежнему привержена и очень хочет, чтобы конфликт в Украине был разрешен мирным путем через переговоры", - сказал Магвеня.

https://www.unian.net/world/yuar-v-koto ... an_channel
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 17:43

  prodigy написав:
у нас серед людей 70+ на сході і півдні більше 20% "резедентів"
коли чекають на руське

ліквідувати їх неможливо, доки вони самі не зникнуть з часом

Как раз с Вашей колокольни - впросак. К стати обеими ногами.

Как раз речь о тех, кто их "делает такими" - принудительно - насильственным образом.
Под ширмой официальной власти от Государства Украина.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 17:51

Среди вала воя кликуш, изредка проскакивают реальные интервью:
Президент Чехии: У Украины в этом году будет лишь одна попытка большого контрнаступления

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/war/prezident ... 55441.html
У Украины в этом году будет только одна попытка контрнаступления, так как для новых крупных операций у Запада может не хватить ресурсов. Такое мнение высказал президент Чехии Петр Павел в интервью польскому изданию Rzeczpospolita, опубликованном 19 марта.
Он отметил, что Запад должен дать Украине все, что поможет ей достичь целей и освободить свои территории. При этом Павел сказал, что ресурсы Запада не безграничны.

"Западная помощь также имеет пределы. Мы должны быть реалистами и признать, что в следующем году в Соединенных Штатах пройдут выборы. После предыдущих избирательных кампаний в США видно, что общество и политики в них больше сосредотачиваются на внутренних делах. Даже если в предстоящей кампании и будет важная глобальная тема, она будет связана не с Европой, а с американо-китайскими отношениями. Интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться в следующем году. И когда интерес Америки угаснет, многие европейские страны сделают то же самое", – сказал он.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 18:04

  ЛАД написав:
19 марта (Рейтер) — На следующий день после того, как Международный уголовный суд обвинил его в военных преступлениях , президент Владимир Путин неожиданно посетил оккупированный Россией украинский город Мариуполь, где произошли одни из самых страшных разрушений за годы его вторжения годичной давности. .

Государственное телевидение показало расширенные кадры, на которых Путин гуляет по городу в субботу вечером, встречается с переселенцами и информируется о ходе восстановительных работ вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
........
Визит Путина был похож на жест неповиновения после того, как в пятницу Международный уголовный суд выдал ордер на его арест, обвинив его в военном преступлении, связанном с депортацией сотен детей из Украины.
......
Туда Путин прилетел на вертолете после визита в Крым на девятую годовщину его аннексии Россией со стороны Украины.

Из Мариуполя он отправился в Ростов на юге России, где в воскресенье государственное телевидение показало его встречу с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, командующим военными действиями России на Украине.

https://www.reuters.com/world/europe/putin-makes-surprise-trip-mariupol-first-occupied-donbas-ukraine-2023-03-19/

то был двойник. А возможно и тройник)
Defort
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 18:16

"У нас не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків. І не направляють без їхньої згоди на передній край. "
https://www.radiosvoboda.org/a/news-mal ... 24315.html

"І не направляють без їхньої згоди на передній край."

Сполучник "і" що сполучає?
Відповідь тільки одна може бути -- жінок, яких мобілізували за їхньою згоди, в тому числі і медиків.
Після мобілізації (куди? - на військову службу) вони стають ким? -- військовослужбовцями. В тому числі і всл-медиками.

Заява була про те, що жінок мобілізують за їх згодою.
І відправляють їх на передній край ТЕЖ ТІЛЬКИ ЗА згодою (зрозуміло після того, як їх мобілізували і вони стали військовослужбовцями).

Це моя арументація моєї думки.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 18:25

Більшої дурні, що Маляр мала на увазі цивільних жінок, коли казала про відправку на передній край тільки за їх згоди, вигадати важко.
Вона чітко вказувала на мобілізованих. Використала сполучник "і".
Мобілізують куди?
На військову службу.
Військову службу проходять військовослужбовці.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 18:30

  prodigy написав:у нас серед людей 70+ на сході і півдні більше 20% "резедентів"
коли чекають на руське

ліквідувати їх неможливо, доки вони самі не зникнуть з часом

С деменцией людей хватает везде, а всего навсего их (этих людей) нужно лечить.
И естественно изъять из зоны влияния, на ослабленные умы, такую каку, как фарион. Это в данном конкретном случае:
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 18:35

Ну і для дебілів цвях у тупі бошки (бо навіть не можуть два речення осилити з цитати нещодавньої заяви, а лізуть з голослівними образами, тоді даю цитату і посилання на заяву від серпня):

""Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила — лише за її згодою", — підкреслила Маляр.

https://suspilne.media/277052-zodna-zin ... iku-zinok/

Читайте по буквах. Всі твердження в статті.
І спробуйте цивільних приплести.

Тепер подивлюся -- зілл'єтеся чи будете вибачатися.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 19:06

  detroytred написав:Я все розумію, але навіщо отакі заяви при наявності в публічному доступі протилежного?

Маляр: "У нас не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків. І не направляють без їхньої згоди на передній край. "
https://www.radiosvoboda.org/a/news-mal ... 24315.html

І:
"Личаківський районний суд Львова оштрафував на 102 тисячі гривень військову медсестру зі Львова, яка відмовилась виконати наказ начальника та не поїхала у службове відрядження у зону бойових дій. Про це пише zaxid.net."
https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-zasu ... 62249.html



За многословием иногда сложно рассмотреть смысл вами сказанного. Сокращу, оставив только ключевые слова

detroytred: "навіщо отакі заяви при наявності в публічному доступі протилежного?"

Маляр. Женщин без их согласия:
а) не мобилизуют
б) не направляют на передовую

Суд:
Женщину направляли в зону боевых действий без согласия

В чем противоположность этих двух цитат? Суд ничего не писал ни за мобилизацию, ни за передовую.
Камикадзе
 
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