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Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3810381138123813
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 19:11

detroytred

Здравствуйте .

.....я коротко .
Когда происходит набор медиков в госпиталь , то все идет по следующей процедуре .
Приглашается человек на собеседование , где в присутствии нескольких специалистов происходит профотбор .На собеседовании оговаривается , что в боевые действия тоже можешь попасть .
Если человек прошел собеседование , получает" прикрепление " и идет в военкомат где и происходит мобилизация .
Если тебя призвали (мобилизовали ) , то ты ОБЯЗАН выполнять поставленные перед тобой задачи ,согласно должностных инструкций и протоколов .
Даже если они тебе не нравятся .

Все остальное -ДЕРЬМО .

...которое так усердно распространяют несколько "невинных жертв от социалистического строя "
Побитые переселенцы ,проклятые западэнцы, голодные люди , обруганные в очереди нецензурными словами за то что должны слушать проповеди в церкви прежде чем получить 3-5 бесплатный паек.

Перестаньте скатываться к стариковскому брюзжанию .
Все это частные случаи .

Все , некогда.
Быть Добру .
МЫ ПОБЕДИМ !
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 19:14

  Камикадзе написав:
  detroytred написав:Я все розумію, але навіщо отакі заяви при наявності в публічному доступі протилежного?

Маляр: "У нас не мобілізовують жінок без їхньої згоди, навіть медиків. І не направляють без їхньої згоди на передній край. "
https://www.radiosvoboda.org/a/news-mal ... 24315.html

І:
"Личаківський районний суд Львова оштрафував на 102 тисячі гривень військову медсестру зі Львова, яка відмовилась виконати наказ начальника та не поїхала у службове відрядження у зону бойових дій. Про це пише zaxid.net."
https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-zasu ... 62249.html



За многословием иногда сложно рассмотреть смысл вами сказанного. Сокращу, оставив только ключевые слова

detroytred: "навіщо отакі заяви при наявності в публічному доступі протилежного?"

Маляр. Женщин без их согласия:
а) не мобилизуют
б) не направляют на передовую

Суд:
Женщину направляли в зону боевых действий без согласия

В чем противоположность этих двух цитат? Суд ничего не писал ни за мобилизацию, ни за передовую.

Це тролінг?

Ключові слова: заява - не направляють (без згоди).
Реалії протилежні - направляли.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 бер, 2023 19:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 19:21

detroytred

Медсестру не направляли на передовую вообще ни с согласия, ни без согласия. Противоречия в словах Маляр и тесте суда нет.

Я понимаю, что в санаториях медсестрам платят мало, поэтому есть желание занять штатную клетку военной медсестры с соответствующим окладом и отсидеться во Львове. Но эти штатные клетки нужны в госпиталях и медпунктах в зоне боевых действий. С передовой бойцов могут вынести без них, никто насильно тянуть на себе бойца женщину не заставляет.
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 19:23

  Камикадзе написав:detroytred

Медсестру не направляли на передовую вообще ни с согласия, ни без согласия. Противоречия в словах Маляр и тесте суда нет.

Я понимаю, что в санаториях медсестрам платят мало, поэтому есть желание занять штатную клетку военной медсестры с соответствующим окладом и отсидеться во Львове. Но эти штатные клетки нужны в госпиталях и медпунктах в зоне боевых действий. С передовой бойцов могут вынести без них, никто насильно тянуть на себе бойца женщину не заставляет.

Звідки Ви це все взяли?))))))))))

Я прочитав, що направляли.
І навіть судили. Штраф дали.

"Личаківський районний суд Львова оштрафував на 102 тисячі гривень військову медсестру зі Львова, яка відмовилась виконати наказ начальника та не поїхала у службове відрядження у зону бойових дій. Про це пише zaxid.net."
https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-zasu ... 62249.html

От читаю, написано -- направляли, судили, дали штраф.
Звідки Ваші заперечення?????????
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 бер, 2023 19:30, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 19:24

  sashaqbl написав:
  drevlyanin написав:Особисто знаю людей, котрі за кілька секунд, поки ціль перебуває в полі зору, втигають зробити 2-4 постріли і збити 2-3 а інколи і 4 цілі! Ну і організувати їх та забезпечити потрібною зброєю мають все ж таки не Шмідти.

Ви справді вважаєте, що стрільба з дробовика на відстань 20 метрів по качці, яка летить 70 км/год і стрільба з ДШК на відстань 500 метрів по ціли, яка летить 250 км/год - це одне й те ж?


О-о-о, відчувається що ви, окрім інших галузей, ще й експерт-мисливець. :wink: Але є тут кілька невідомих(чомусь) вам моментів:
1) у найрозповсюдженішего Шахеда переважна більшість джерел вказують крейсерську швидкість не 250 а 180-185 км/год;
2) качка, мабуть єдино відомий вам мисливський птах, розвиває швидкість 70-90 км/год і рідко підпускає мисливця на улюблені вами 20 метрів, частіще доводиться стріляти на перельотах на 35-40+;
3) птахи часто змінюють траекторію та швидкість польоту, особливо коли помічають люлину а Шахед шмаляє в основному по прямій і не реагує на стрільця;
4) кутові розміри Шахеда на відстані 200м і Чирка на 30 будуть приблизно однакові;
5) час знаходження птаха на віддалі пострілу складає до 5-7 секунд і з'являється він як правило несподівано, для Шахеда цей час десь у двічі більший і він видає себе завчасно голосним звуком;
6) висота польоту Шахеда не 500 і навіть не 300 метрів, тому зовсім не обов'язково намагатися поцілити в нього з півкілометра;
7) вартість відновлення пошкодженої електростанції, трансформатора на 750 кВ та інших важливих об'єктів, не говорячи вже про людські життя, не йде ні в яке порівняння навіть з десятком бандеромобілів з кулеметами, до того ж такі авто з навченими екіпажами можуть знадобитися й для інших завдань під час війни.
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 19:31

detroytred

Читайте внимательно что пишите, не будет таких ляпов.
Ее направляли в зону боевых действий, а не на передовую. Это разные понятия. Я почти год провел в зоне боевых действий, но никогда не был на передовой. Аналогично артиллеристы и многие другие никогда не были на передовой, хотя находятся в зоне боевых действий.
Маляр говорила только про передовую, вы необоснованно обвиняете ее во лжи.

Смотрите Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, он утверждается Мининтеграцией.
Камикадзе
 
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