Додано: Нед 19 бер, 2023 19:24

sashaqbl написав: drevlyanin написав: Особисто знаю людей, котрі за кілька секунд, поки ціль перебуває в полі зору, втигають зробити 2-4 постріли і збити 2-3 а інколи і 4 цілі! Ну і організувати їх та забезпечити потрібною зброєю мають все ж таки не Шмідти. Особисто знаю людей, котрі за кілька секунд, поки ціль перебуває в полі зору, втигають зробити 2-4 постріли і збити 2-3 а інколи і 4 цілі! Ну і організувати їх та забезпечити потрібною зброєю мають все ж таки не Шмідти.

Ви справді вважаєте, що стрільба з дробовика на відстань 20 метрів по качці, яка летить 70 км/год і стрільба з ДШК на відстань 500 метрів по ціли, яка летить 250 км/год - це одне й те ж? Ви справді вважаєте, що стрільба з дробовика на відстань 20 метрів по качці, яка летить 70 км/год і стрільба з ДШК на відстань 500 метрів по ціли, яка летить 250 км/год - це одне й те ж?

О-о-о, відчувається що ви, окрім інших галузей, ще й експерт-мисливець.Але є тут кілька невідомих(чомусь) вам моментів:1) у найрозповсюдженішего Шахеда переважна більшість джерел вказують крейсерську швидкість не 250 а 180-185 км/год;2) качка, мабуть єдино відомий вам мисливський птах, розвиває швидкість 70-90 км/год і рідко підпускає мисливця на улюблені вами 20 метрів, частіще доводиться стріляти на перельотах на 35-40+;3) птахи часто змінюють траекторію та швидкість польоту, особливо коли помічають люлину а Шахед шмаляє в основному по прямій і не реагує на стрільця;4) кутові розміри Шахеда на відстані 200м і Чирка на 30 будуть приблизно однакові;5) час знаходження птаха на віддалі пострілу складає до 5-7 секунд і з'являється він як правило несподівано, для Шахеда цей час десь у двічі більший і він видає себе завчасно голосним звуком;6) висота польоту Шахеда не 500 і навіть не 300 метрів, тому зовсім не обов'язково намагатися поцілити в нього з півкілометра;7) вартість відновлення пошкодженої електростанції, трансформатора на 750 кВ та інших важливих об'єктів, не говорячи вже про людські життя, не йде ні в яке порівняння навіть з десятком бандеромобілів з кулеметами, до того ж такі авто з навченими екіпажами можуть знадобитися й для інших завдань під час війни.