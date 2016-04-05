.....я коротко . Когда происходит набор медиков в госпиталь , то все идет по следующей процедуре . Приглашается человек на собеседование , где в присутствии нескольких специалистов происходит профотбор .На собеседовании оговаривается , что в боевые действия тоже можешь попасть . Если человек прошел собеседование , получает" прикрепление " и идет в военкомат где и происходит мобилизация . Если тебя призвали (мобилизовали ) , то ты ОБЯЗАН выполнять поставленные перед тобой задачи ,согласно должностных инструкций и протоколов . Даже если они тебе не нравятся .
Все остальное -ДЕРЬМО .
...которое так усердно распространяют несколько "невинных жертв от социалистического строя " Побитые переселенцы ,проклятые западэнцы, голодные люди , обруганные в очереди нецензурными словами за то что должны слушать проповеди в церкви прежде чем получить 3-5 бесплатный паек.
Перестаньте скатываться к стариковскому брюзжанию . Все это частные случаи .
І: "Личаківський районний суд Львова оштрафував на 102 тисячі гривень військову медсестру зі Львова, яка відмовилась виконати наказ начальника та не поїхала у службове відрядження у зону бойових дій. Про це пише zaxid.net." https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-zasu ... 62249.html
За многословием иногда сложно рассмотреть смысл вами сказанного. Сокращу, оставив только ключевые слова
detroytred: "навіщо отакі заяви при наявності в публічному доступі протилежного?"
Маляр. Женщин без их согласия: а) не мобилизуют б) не направляют на передовую
Суд: Женщину направляли в зону боевых действий без согласия
В чем противоположность этих двух цитат? Суд ничего не писал ни за мобилизацию, ни за передовую.
Медсестру не направляли на передовую вообще ни с согласия, ни без согласия. Противоречия в словах Маляр и тесте суда нет.
Я понимаю, что в санаториях медсестрам платят мало, поэтому есть желание занять штатную клетку военной медсестры с соответствующим окладом и отсидеться во Львове. Но эти штатные клетки нужны в госпиталях и медпунктах в зоне боевых действий. С передовой бойцов могут вынести без них, никто насильно тянуть на себе бойца женщину не заставляет.
Медсестру не направляли на передовую вообще ни с согласия, ни без согласия. Противоречия в словах Маляр и тесте суда нет.
Я понимаю, что в санаториях медсестрам платят мало, поэтому есть желание занять штатную клетку военной медсестры с соответствующим окладом и отсидеться во Львове. Но эти штатные клетки нужны в госпиталях и медпунктах в зоне боевых действий. С передовой бойцов могут вынести без них, никто насильно тянуть на себе бойца женщину не заставляет.
Звідки Ви це все взяли?))))))))))
Я прочитав, що направляли. І навіть судили. Штраф дали.
"Личаківський районний суд Львова оштрафував на 102 тисячі гривень військову медсестру зі Львова, яка відмовилась виконати наказ начальника та не поїхала у службове відрядження у зону бойових дій. Про це пише zaxid.net." https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-zasu ... 62249.html
От читаю, написано -- направляли, судили, дали штраф. Звідки Ваші заперечення?????????
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 бер, 2023 19:30, всього редагувалось 2 разів.
drevlyanin написав:Особисто знаю людей, котрі за кілька секунд, поки ціль перебуває в полі зору, втигають зробити 2-4 постріли і збити 2-3 а інколи і 4 цілі! Ну і організувати їх та забезпечити потрібною зброєю мають все ж таки не Шмідти.
Ви справді вважаєте, що стрільба з дробовика на відстань 20 метрів по качці, яка летить 70 км/год і стрільба з ДШК на відстань 500 метрів по ціли, яка летить 250 км/год - це одне й те ж?
О-о-о, відчувається що ви, окрім інших галузей, ще й експерт-мисливець. Але є тут кілька невідомих(чомусь) вам моментів: 1) у найрозповсюдженішего Шахеда переважна більшість джерел вказують крейсерську швидкість не 250 а 180-185 км/год; 2) качка, мабуть єдино відомий вам мисливський птах, розвиває швидкість 70-90 км/год і рідко підпускає мисливця на улюблені вами 20 метрів, частіще доводиться стріляти на перельотах на 35-40+; 3) птахи часто змінюють траекторію та швидкість польоту, особливо коли помічають люлину а Шахед шмаляє в основному по прямій і не реагує на стрільця; 4) кутові розміри Шахеда на відстані 200м і Чирка на 30 будуть приблизно однакові; 5) час знаходження птаха на віддалі пострілу складає до 5-7 секунд і з'являється він як правило несподівано, для Шахеда цей час десь у двічі більший і він видає себе завчасно голосним звуком; 6) висота польоту Шахеда не 500 і навіть не 300 метрів, тому зовсім не обов'язково намагатися поцілити в нього з півкілометра; 7) вартість відновлення пошкодженої електростанції, трансформатора на 750 кВ та інших важливих об'єктів, не говорячи вже про людські життя, не йде ні в яке порівняння навіть з десятком бандеромобілів з кулеметами, до того ж такі авто з навченими екіпажами можуть знадобитися й для інших завдань під час війни.
Читайте внимательно что пишите, не будет таких ляпов. Ее направляли в зону боевых действий, а не на передовую. Это разные понятия. Я почти год провел в зоне боевых действий, но никогда не был на передовой. Аналогично артиллеристы и многие другие никогда не были на передовой, хотя находятся в зоне боевых действий. Маляр говорила только про передовую, вы необоснованно обвиняете ее во лжи.
Смотрите Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, он утверждается Мининтеграцией.