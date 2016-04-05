.....я коротко . Когда происходит набор медиков в госпиталь , то все идет по следующей процедуре . Приглашается человек на собеседование , где в присутствии нескольких специалистов происходит профотбор .На собеседовании оговаривается , что в боевые действия тоже можешь попасть . Если человек прошел собеседование , получает" прикрепление " и идет в военкомат где и происходит мобилизация . Если тебя призвали (мобилизовали ) , то ты ОБЯЗАН выполнять поставленные перед тобой задачи ,согласно должностных инструкций и протоколов . Даже если они тебе не нравятся .
Все остальное -ДЕРЬМО .
...которое так усердно распространяют несколько "невинных жертв от социалистического строя " Побитые переселенцы ,проклятые западэнцы, голодные люди , обруганные в очереди нецензурными словами за то что должны слушать проповеди в церкви прежде чем получить 3-5 бесплатный паек.
Перестаньте скатываться к стариковскому брюзжанию . Все это частные случаи .
І: "Личаківський районний суд Львова оштрафував на 102 тисячі гривень військову медсестру зі Львова, яка відмовилась виконати наказ начальника та не поїхала у службове відрядження у зону бойових дій. Про це пише zaxid.net." https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-zasu ... 62249.html
За многословием иногда сложно рассмотреть смысл вами сказанного. Сокращу, оставив только ключевые слова
detroytred: "навіщо отакі заяви при наявності в публічному доступі протилежного?"
Маляр. Женщин без их согласия: а) не мобилизуют б) не направляют на передовую
Суд: Женщину направляли в зону боевых действий без согласия
В чем противоположность этих двух цитат? Суд ничего не писал ни за мобилизацию, ни за передовую.
Медсестру не направляли на передовую вообще ни с согласия, ни без согласия. Противоречия в словах Маляр и тесте суда нет.
Я понимаю, что в санаториях медсестрам платят мало, поэтому есть желание занять штатную клетку военной медсестры с соответствующим окладом и отсидеться во Львове. Но эти штатные клетки нужны в госпиталях и медпунктах в зоне боевых действий. С передовой бойцов могут вынести без них, никто насильно тянуть на себе бойца женщину не заставляет.
Медсестру не направляли на передовую вообще ни с согласия, ни без согласия. Противоречия в словах Маляр и тесте суда нет.
Я понимаю, что в санаториях медсестрам платят мало, поэтому есть желание занять штатную клетку военной медсестры с соответствующим окладом и отсидеться во Львове. Но эти штатные клетки нужны в госпиталях и медпунктах в зоне боевых действий. С передовой бойцов могут вынести без них, никто насильно тянуть на себе бойца женщину не заставляет.
Звідки Ви це все взяли?))))))))))
Я прочитав, що направляли. І навіть судили. Штраф дали.
"Личаківський районний суд Львова оштрафував на 102 тисячі гривень військову медсестру зі Львова, яка відмовилась виконати наказ начальника та не поїхала у службове відрядження у зону бойових дій. Про це пише zaxid.net." https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-zasu ... 62249.html
От читаю, написано -- направляли, судили, дали штраф. Звідки Ваші заперечення?????????
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 бер, 2023 19:30, всього редагувалось 2 разів.
drevlyanin написав:Особисто знаю людей, котрі за кілька секунд, поки ціль перебуває в полі зору, втигають зробити 2-4 постріли і збити 2-3 а інколи і 4 цілі! Ну і організувати їх та забезпечити потрібною зброєю мають все ж таки не Шмідти.
Ви справді вважаєте, що стрільба з дробовика на відстань 20 метрів по качці, яка летить 70 км/год і стрільба з ДШК на відстань 500 метрів по ціли, яка летить 250 км/год - це одне й те ж?
О-о-о, відчувається що ви, окрім інших галузей, ще й експерт-мисливець. Але є тут кілька невідомих(чомусь) вам моментів: 1) у найрозповсюдженішего Шахеда переважна більшість джерел вказують крейсерську швидкість не 250 а 180-185 км/год; 2) качка, мабуть єдино відомий вам мисливський птах, розвиває швидкість 70-90 км/год і рідко підпускає мисливця на улюблені вами 20 метрів, частіще доводиться стріляти на перельотах на 35-40+; 3) птахи часто змінюють траекторію та швидкість польоту, особливо коли помічають люлину а Шахед шмаляє в основному по прямій і не реагує на стрільця; 4) кутові розміри Шахеда на відстані 200м і Чирка на 30 будуть приблизно однакові; 5) час знаходження птаха на віддалі пострілу складає до 5-7 секунд і з'являється він як правило несподівано, для Шахеда цей час десь у двічі більший і він видає себе завчасно голосним звуком; 6) висота польоту Шахеда не 500 і навіть не 300 метрів, тому зовсім не обов'язково намагатися поцілити в нього з півкілометра; 7) вартість відновлення пошкодженої електростанції, трансформатора на 750 кВ та інших важливих об'єктів, не говорячи вже про людські життя, не йде ні в яке порівняння навіть з десятком бандеромобілів з кулеметами, до того ж такі авто з навченими екіпажами можуть знадобитися й для інших завдань під час війни.
Читайте внимательно что пишите, не будет таких ляпов. Ее направляли в зону боевых действий, а не на передовую. Это разные понятия. Я почти год провел в зоне боевых действий, но никогда не был на передовой. Аналогично артиллеристы и многие другие никогда не были на передовой, хотя находятся в зоне боевых действий. Маляр говорила только про передовую, вы необоснованно обвиняете ее во лжи.
Смотрите Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, он утверждается Мининтеграцией.
Камикадзе написав: Читайте внимательно что пишите, не будет таких ляпов. Ее направляли в зону боевых действий, а не на передовую. Это разные понятия. Я почти год провел в зоне боевых действий, но никогда не был на передовой. Аналогично артиллеристы и многие другие никогда не были на передовой, хотя находятся в зоне боевых действий. Маляр говорила только про передовую, вы необоснованно обвиняете ее во лжи.
Смотрите Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, он утверждается Мининтеграцией.
можно ли исходя из ваших пояснений и следующего текста
І не направляють без їхньої згоди на передній край.
сказать, шо без согласия на передний край не отправляют, а в зону боевых действий могут ?
detroytred написав:Ну і для дебілів цвях у тупі бошки (бо навіть не можуть два речення осилити з цитати нещодавньої заяви, а лізуть з голослівними образами, тоді даю цитату і посилання на заяву від серпня):
""Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила — лише за її згодою", — підкреслила Маляр.
Читайте внимательно что пишите, не будет таких ляпов. Ее направляли в зону боевых действий, а не на передовую. Это разные понятия. Я почти год провел в зоне боевых действий, но никогда не был на передовой. Аналогично артиллеристы и многие другие никогда не были на передовой, хотя находятся в зоне боевых действий. Маляр говорила только про передовую, вы необоснованно обвиняете ее во лжи.
Смотрите Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, он утверждается Мининтеграцией.
Передній край не входить в зону бойових дій?
Вище дав заяву Маляр, у якій вона вказує про відправку жінок на фронт тільки за їх згодою. "Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила — лише за її згодою", — підкреслила Маляр.
Фронт — район (смуга, зона) території, на якій ведуться бойові дії (у поняттях фронт і тил.
Це сюр... Заперечувати факт.
З.и. читайте уважно, що таке ложь. Тоді не буде таких ляпів, що я звинувачував Маляр у лжи. Свідомо неправду я не казав. І несвідомо теж. Бо протиріччя є між заявою Маляр і фактом, що жінку відправляли без її згоди у зону бойових дій (на фронт. До якого входить і передній край).