Додано: Нед 19 бер, 2023 19:11

detroytred



Здравствуйте .



.....я коротко .

Когда происходит набор медиков в госпиталь , то все идет по следующей процедуре .

Приглашается человек на собеседование , где в присутствии нескольких специалистов происходит профотбор .На собеседовании оговаривается , что в боевые действия тоже можешь попасть .

Если человек прошел собеседование , получает" прикрепление " и идет в военкомат где и происходит мобилизация .

Если тебя призвали (мобилизовали ) , то ты ОБЯЗАН выполнять поставленные перед тобой задачи ,согласно должностных инструкций и протоколов .

Даже если они тебе не нравятся .



Все остальное -ДЕРЬМО .



...которое так усердно распространяют несколько "невинных жертв от социалистического строя "

Побитые переселенцы ,проклятые западэнцы, голодные люди , обруганные в очереди нецензурными словами за то что должны слушать проповеди в церкви прежде чем получить 3-5 бесплатный паек.



Перестаньте скатываться к стариковскому брюзжанию .

Все это частные случаи .



Все , некогда.

Быть Добру .

МЫ ПОБЕДИМ !