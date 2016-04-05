detroytred написав:Ну і для дебілів цвях у тупі бошки (бо навіть не можуть два речення осилити з цитати нещодавньої заяви, а лізуть з голослівними образами, тоді даю цитату і посилання на заяву від серпня):
""Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила — лише за її згодою", — підкреслила Маляр.
detroytred написав:Там і про облік теж. Що ніяким чином не заперечує інших тверджень у статті (про відправку жінок на фронт за їх згодою).
Дійсно смішно Вас читати.
Да да, всіх насильно відправляють з 2014 р. Добре. Секретної інфи тут нема, розповім про що тема. В госпіталі працюють медсестри військово-службовці, та медсестри вільнонаймані. Командиру приходить разнарядка відправити в командировку наприклад 2 доктора, та 1 медсестру. Відправити можуть і військовослужбовців і вільнонайманих. Різниця лиш в тому, що вільнонайманій не можуть приказати, військовослужбовцю можуть. Як що хтось іздить з вільно найманих, то як правило лише добровільно. Коротше більше не пишить мені. Втомився я від Вас.
Востаннє редагувалось otg в Нед 19 бер, 2023 20:23, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Звідки Ви це все взяли?))))))))))
Я прочитав, що направляли. І навіть судили. Штраф дали.
"Личаківський районний суд Львова оштрафував на 102 тисячі гривень військову медсестру зі Львова, яка відмовилась виконати наказ начальника та не поїхала у службове відрядження у зону бойових дій. Про це пише zaxid.net." https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-zasu ... 62249.html
От читаю, написано -- направляли, судили, дали штраф. Звідки Ваші заперечення?????????
Вся ментовская, военная, прокурорская и судебная пенсионерия в отставке получает от 10-100-200 тысяч грн пенсии. И практически никто их них не отправляет своих детей на фронт. 90% погибших, это набранные по селам люди. Фактически руками нищеты защищается пенсионная благодать этой рати. Война должна быть делом добровольным на выгодных финансовых засадах. Фактически штраф не справедливый.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 19 бер, 2023 20:19, всього редагувалось 1 раз.
Читайте внимательно что пишите, не будет таких ляпов. Ее направляли в зону боевых действий, а не на передовую. Это разные понятия. Я почти год провел в зоне боевых действий, но никогда не был на передовой. Аналогично артиллеристы и многие другие никогда не были на передовой, хотя находятся в зоне боевых действий. Маляр говорила только про передовую, вы необоснованно обвиняете ее во лжи.
Смотрите Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, он утверждается Мининтеграцией.
Передній край не входить в зону бойових дій?
Вище дав заяву Маляр, у якій вона вказує про відправку жінок на фронт тільки за їх згодою. "Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила — лише за її згодою", — підкреслила Маляр.
Фронт — район (смуга, зона) території, на якій ведуться бойові дії (у поняттях фронт і тил.
Це сюр... Заперечувати факт.
З.и. читайте уважно, що таке ложь. Тоді не буде таких ляпів, що я звинувачував Маляр у лжи. Свідомо неправду я не казав. І несвідомо теж. Бо протиріччя є між заявою Маляр і фактом, що жінку відправляли без її згоди у зону бойових дій (на фронт. До якого входить і передній край).
"дядя Петя ты дурак?"(с) это лютый ппц мда, рога спилили но походу не сильно помогло
Читайте внимательно что пишите, не будет таких ляпов. Ее направляли в зону боевых действий, а не на передовую. Это разные понятия. Я почти год провел в зоне боевых действий, но никогда не был на передовой. Аналогично артиллеристы и многие другие никогда не были на передовой, хотя находятся в зоне боевых действий. Маляр говорила только про передовую, вы необоснованно обвиняете ее во лжи.
Смотрите Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, он утверждается Мининтеграцией.
Передній край не входить в зону бойових дій?
Вище дав заяву Маляр, у якій вона вказує про відправку жінок на фронт тільки за їх згодою. "Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила — лише за її згодою", — підкреслила Маляр.
Фронт — район (смуга, зона) території, на якій ведуться бойові дії (у поняттях фронт і тил.
Це сюр... Заперечувати факт.
З.и. читайте уважно, що таке ложь. Тоді не буде таких ляпів, що я звинувачував Маляр у лжи. Свідомо неправду я не казав. І несвідомо теж. Бо протиріччя є між заявою Маляр і фактом, що жінку відправляли без її згоди у зону бойових дій (на фронт. До якого входить і передній край).
"дядя Петя ты дурак?"(с) это лютый ппц мда, рога спилили но походу не сильно помогло
Що, клоун, це в тебе чергове голослів'я? Навчись читати. І аргументувати.