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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 38123813381438153816>
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 20:12

  otg написав:
  detroytred написав:Ну і для дебілів цвях у тупі бошки (бо навіть не можуть два речення осилити з цитати нещодавньої заяви, а лізуть з голослівними образами, тоді даю цитату і посилання на заяву від серпня):

""Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила — лише за її згодою", — підкреслила Маляр.

https://suspilne.media/277052-zodna-zin ... iku-zinok/

Читайте по буквах. Всі твердження в статті.
І спробуйте цивільних приплести.

Тепер подивлюся -- зілл'єтеся чи будете вибачатися.
Ви хоть тему почитайте:) Йдеться про облік. Я деяким чином знаю тему про жінок військових-медиків. Просто смішно Вас читати. :)_

Там і про облік теж.
Що ніяким чином не заперечує інших тверджень у статті (про відправку жінок на фронт за їх згодою).

Дійсно смішно Вас читати.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 20:16

  detroytred написав:Там і про облік теж.
Що ніяким чином не заперечує інших тверджень у статті (про відправку жінок на фронт за їх згодою).

Дійсно смішно Вас читати.
Да да, всіх насильно відправляють з 2014 р. :) Добре. Секретної інфи тут нема, розповім про що тема. В госпіталі працюють медсестри військово-службовці, та медсестри вільнонаймані. Командиру приходить разнарядка відправити в командировку наприклад 2 доктора, та 1 медсестру. Відправити можуть і військовослужбовців і вільнонайманих. Різниця лиш в тому, що вільнонайманій не можуть приказати, військовослужбовцю можуть. Як що хтось іздить з вільно найманих, то як правило лише добровільно. Коротше більше не пишить мені. Втомився я від Вас. :)
Востаннє редагувалось otg в Нед 19 бер, 2023 20:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 20:18

  detroytred написав:Звідки Ви це все взяли?))))))))))

Я прочитав, що направляли.
І навіть судили. Штраф дали.

"Личаківський районний суд Львова оштрафував на 102 тисячі гривень військову медсестру зі Львова, яка відмовилась виконати наказ начальника та не поїхала у службове відрядження у зону бойових дій. Про це пише zaxid.net."
https://varta1.com.ua/news/u-lvovi-zasu ... 62249.html

От читаю, написано -- направляли, судили, дали штраф.
Звідки Ваші заперечення?????????

Вся ментовская, военная, прокурорская и судебная пенсионерия в отставке получает от 10-100-200 тысяч грн пенсии. И практически никто их них не отправляет своих детей на фронт. 90% погибших, это набранные по селам люди. Фактически руками нищеты защищается пенсионная благодать этой рати.
Война должна быть делом добровольным на выгодных финансовых засадах.
Фактически штраф не справедливый.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 19 бер, 2023 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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2
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 20:18

  otg написав:
  detroytred написав:Там і про облік теж.
Що ніяким чином не заперечує інших тверджень у статті (про відправку жінок на фронт за їх згодою).

Дійсно смішно Вас читати.
Да да, всіх насильно відправляють з 2014 р. :)

Злив примітивним демагогічним прийомом.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 20:25

  detroytred написав:Злив примітивним демагогічним прийомом.
Я ж написав не пишіть мені більше. Не знаєте теми, не треба тут з себе знавця строїти.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 20:27

  Zebra написав:.
Война должна быть делом добровольным на выгодных финансовых засадах.
Фактически штраф не справедливый.
Если б это было так, то нам быі давно пришлось бы здаться :) К сожалению нет столько добровольцев что б победить агрессора.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 20:28

  otg написав:
  detroytred написав:Злив примітивним демагогічним прийомом.
Я ж написав не пишіть мені більше. Не знаєте теми, не треба тут з себе знавця строїти.

Черговий демагогічний прийом.
Предметом було не обговорення теми взагалі, а даний конкретний випадок.
Для судження не треба бути знавцем.
Достатньо вміти читати і розуміти текст.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 20:28

  detroytred написав:
  Камикадзе написав:detroytred

Читайте внимательно что пишите, не будет таких ляпов.
Ее направляли в зону боевых действий, а не на передовую. Это разные понятия. Я почти год провел в зоне боевых действий, но никогда не был на передовой. Аналогично артиллеристы и многие другие никогда не были на передовой, хотя находятся в зоне боевых действий.
Маляр говорила только про передовую, вы необоснованно обвиняете ее во лжи.

Смотрите Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, он утверждается Мининтеграцией.

Передній край не входить в зону бойових дій?

Вище дав заяву Маляр, у якій вона вказує про відправку жінок на фронт тільки за їх згодою.
"Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила — лише за її згодою", — підкреслила Маляр.



Фронт — район (смуга, зона) території, на якій ведуться бойові дії (у поняттях фронт і тил.

Це сюр...
Заперечувати факт.

З.и. читайте уважно, що таке ложь.
Тоді не буде таких ляпів, що я звинувачував Маляр у лжи.
Свідомо неправду я не казав.
І несвідомо теж. Бо протиріччя є між заявою Маляр і фактом, що жінку відправляли без її згоди у зону бойових дій (на фронт. До якого входить і передній край).

"дядя Петя ты дурак?"(с)
это лютый ппц
мда, рога спилили но походу не сильно помогло :evil:
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 20:30

  detroytred написав:Черговий демагогічний прийом.
Предметом було не обговорення теми взагалі, а даний конкретний випадок.
Для судження не треба бути знавцем.
Достатньо вміти читати і розуміти текст.
Я розписав конкретий випадок. Не знаєте теми, не стройте тут демагогію.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 20:31

  Прохожий написав:
  detroytred написав:
  Камикадзе написав:detroytred

Читайте внимательно что пишите, не будет таких ляпов.
Ее направляли в зону боевых действий, а не на передовую. Это разные понятия. Я почти год провел в зоне боевых действий, но никогда не был на передовой. Аналогично артиллеристы и многие другие никогда не были на передовой, хотя находятся в зоне боевых действий.
Маляр говорила только про передовую, вы необоснованно обвиняете ее во лжи.

Смотрите Перечень территорий, на которых ведутся боевые действия, он утверждается Мининтеграцией.

Передній край не входить в зону бойових дій?

Вище дав заяву Маляр, у якій вона вказує про відправку жінок на фронт тільки за їх згодою.
"Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила — лише за її згодою", — підкреслила Маляр.



Фронт — район (смуга, зона) території, на якій ведуться бойові дії (у поняттях фронт і тил.

Це сюр...
Заперечувати факт.

З.и. читайте уважно, що таке ложь.
Тоді не буде таких ляпів, що я звинувачував Маляр у лжи.
Свідомо неправду я не казав.
І несвідомо теж. Бо протиріччя є між заявою Маляр і фактом, що жінку відправляли без її згоди у зону бойових дій (на фронт. До якого входить і передній край).

"дядя Петя ты дурак?"(с)
это лютый ппц
мда, рога спилили но походу не сильно помогло :evil:

Що, клоун, це в тебе чергове голослів'я?
Навчись читати.
І аргументувати.
detroytred
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