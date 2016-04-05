Куда летит Си. Часть I



Одним прекрасным днем – например, завтра (или другой ближайший день) – по направлению с юго-востока, пролетая деревню Чмаровку, в Москву прибудет последнее китайское предупреждение.



Позже председатель Си, облаченный в черный-черный парадный костюм, медленно выйдет из самолета. Пересядет в черный-черный правительственный лимузин – и в сопровождении немецкой бронетехники S-класса (тоже черного цвета) поедет в Кремль. К черному-черному от злости Хуйлу.



А теперь немного предыстории.



Война орков против Украины для Китая стала неприятным, и не совсем ожидаемым сюрпризом. Точнее, не ожидались такие последствия. Ситуация крепко поломала планы Поднебесной по господству в мире. Китай резонно предполагал, что продлится это все две-три недели максимум. Ну может, месяц. И все, чики-пики, дальше все пойдет своим чередом.



Но так случилось, что вмешались ВСУ. И внесли в эти планы серьезные коррективы. Для начала Киев за три дня взят не был, ну а за последующими жестами доброй воли подоспело бегство орков из Херсона. «Приключение на 20 минут» обернулось катастрофой.



Случилось то, что война затянулась. Запад стал объединяться, перевооружаться и вообще выдал невиданное ранее единство. Последнее для Китая – крайне плохо. Ну как же, у него планы были вполне себе другие. Например, на фоне всеобщей пассивности вернуть остров Формоза, чтобы наконец стереть из учебников истории это колониальное название их островных территорий.



«Тайвань должен вернуться в родную гавань, и точка!» – провозглашал Си, стоя перед зеркалом. То есть репетируя выступление на съезде партии. И это могло бы произойти: Тайвань, страна-остров с мощнейшей экономикой, компаниями, производящими микроэлектронику и электронные компоненты для всего мира на триллионы долларов, уже практически была в руках Поднебесной.



Политическая партия по типу нашей ОПЗЖ неплохо зашла в парламент Тайваня. Набрала мест, соцопросы, социнжиниринг, плюшки, обещанные континентальным Китаем. И тут случилось… Ну дальше вы знаете, война. То есть всем планам пришел кирдык.



Куда летит Си. Часть II



Янки – как потомки английских колонизаторов, унаследовавшие душевные качества англосаксов и помноженные на предприимчивость – могут позволить себе проспать первый удар. Получить удар по Перл-Харбору. Проспать развал СССР и до конца не верить в авантюрную войну Пыни. Это да.



Но Америка дважды за неделю пощечины не пропускает. И на правах мирового полицейского дала понять, что родной гавани для Тайваня не будет. Так что уважаемые товарищи Ли-Си-Цыны, как вы пролюбили остров в XIX веке – так и забудьте. Ну, еще на какое-то время.



Война РФии в Украине запустила европейские механизмы. Проснулась Франция. Китай по неплохой цене получал российские ресурсы, газ, нефть, древесину. Также чувствовал себя королем саванны на Африканском континенте, скупая за бусики местные кофейные демократии и подзаборных диктаторов. Даже позволил себе проводить Экономические форумы на заднем дворе Парижа в Африке (Тунис, Алжир, Марокко) где недвусмысленно рассказывал: теперь это зона экономических интересов Поднебесной.



Как вы помните, от такого нахальства Франция круассаном давилась, но сделать ничего не могла. Так как в Африке, кроме крокодилов и горилл, завелась ЧВК «Вагнер». Те еще паразиты. По найму местных царьков охраняли полученные китайские бусики.



Китай строил грандиозные планы. Репутация, идеи, искусственный интеллект, контроль населения, машинное обучение и нейросети в области планирования производства и экономики. А для этого нужны и грандиозные ресурсы. И тут все идет прахом.



Европа перевооружается, США отдадут Тайвань только через свой труп. Франция поставила себе целью вернуть все колонии в Африке и по максимуму загнать Китай за поребрик, для чего уже начала процесс утилизации ЧВК «Вагнер» в Украине (поставками вооружения), с последующей финализацией данного отребья на Кофейном континенте. А это визиты мсье Макрона в Африку и подготовка Французского Иностранного Легиона к дальнему путешествию. Прямо как в старые добрые.



Короче, французы выпиздюхивают русских из Африки, а британцы взялись за русню на Мальте. Пару строк о втором. Если раньше премьер-министр Мальты всегда советовался с главой русской общины в плане разных политический действий и поддержки, то сейчас их даже на балы не зовут. Это, чтобы вы поняли, весьма важно. Там не так много ивентов проводится, выпиздили с одного – следующих можешь не ждать. Ты никто. Какая Россия? Моя твоя не понимай.



В общем, силовой блок гарантий стабильности в Африке трещит. А вводить войска в Африку Китай точно не собирается – председатель Си еще с головой дружит. Правда, и в РФию точно не введет: смысла нет.



Куда летит Си. Часть III



Есть люди, которые проповедуют: Китаю выгодна слабая РФия, и как только она распадется – Пекин вернет себе земли, утраченные еще в XIX веке. Приамурье и т.д. Для них сообщаю, такого точно не будет.



Во-первых, вы себе даже не представляете, что это за земля. Мне довелось там быть в 2009 году. Снимали там документальный фильм о природе и фауне для National Geographic, объездив все эти земли за несколько месяцев. Я вам скажу, для жизни и работы эти территории непригодны. Точно не считаю китайцев идиотами – а количество денег, которые необходимо туда вложить, превысят все доходы от владения этой территорией.



Вот Китай и понимает суть. Пока русский Ваня в состоянии продавать все мало-мальски нужное с этих земель (и за копейки, иначе Китай вышел из чата) надо товар покупать. А вкладывать в них – тут уж увольте. Да и нет там такого количества необходимых Китаю полезных ископаемых. Даже если Китай отгрызет все по Енисей.



Все, что Китай получает за так, находится в западной Сибири. Да и страной-агрессором даже Китайскому дракону не хочется стать. Захват территорий обойдется дороже, чем прибыль с трофея. А пока обмен бусиков на нефть, газ, алмазы идет – лучше поддерживать РФию в таком стабильном состоянии. Главное, чтобы не рвались налаженные потоки сырья. То есть не торговать санкционкой, а то опять США доступ к технологиям подкрутят. Пока Тайвань «не наш», совсем больно будет.



И даже имея мощнейший компромат против семьи старика Джозефа, Китай не может поддерживать Россию и получать гешефт с войны. Потому что президент США – не вся Америка.



Там достаточно механизмов и рычагов, чтобы воплощать задуманное. Яркий пример – это взрывы на «северных потоках», организацию и реализацию которых приписывают к оппозиционному Байдену крылу в спецслужбах США. Но так говорят, и я почему-то верю.



Вдогонку к визиту Си в Россию Запад подбросил еще одну неприятность для Плешивой моли. Это ордер Международного Суда. Он ясно дал понять: все, о чем надоговаривается Си с Пу, Вашингтону по борту.



Так что нелегка у Си миссия. Если кратко – ты вернись на границы 24 числа, забери пакетики со своими опарышами. Тогда и поговорим об гарантиях. Может, даже мазу потяну, что с вашими замороженными активами делать Европе и США. Компенсацию придумать и выплатить Украине. «Надо, Хуй Ло Пынь. Надо. Пора заканчивать, як батько рідний прошу».



Иначе снова разговоры о ядерке.



Говорят, в особо отбитых головах в Кремле блуждают мысли о нанесении тактического ядерного удара. Но каждый раз, как пропагандоны начинают вопить об несуществующих «Сарматах» и прочей вундервафле, включается Китай. Со словами главы МИДа Ван И вопли прекращаются.



Да и есть вполне себе реальный шанс, что приказ об ударе саботируют свои же. Как и много чего ранее. Пример, кидок «Вагнера» с боеприпасами – чисто из-за внутренних терок, кто на районе бугор. Кидок от МО РФ русскому ВПК по е###у. До сих пор за снаряды не заплатили, а старый до#####б Сивков в эфирах п####т на Минфин. Много чего скисло.



Да и пинок крепкий Пыня получил на Шанхайском саммите в Самарканде. Так, что Моль упорхала створками жопы до закрытия Саммита.



