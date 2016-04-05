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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 бер, 2023 20:36
otg написав: Zebra написав:
.
Война должна быть делом добровольным на выгодных финансовых засадах.
Фактически штраф не справедливый.
Если б это было так, то нам быі давно пришлось бы здаться
К сожалению нет столько добровольцев что б победить агрессора.
Если нет такого количества добровольцев, значит пипл не чувствует справедливости, и не хочет умирать за пенсию соседа, бывшего сотрудника ГАИ, с пенсией в 17 тысяч грн. С какого перепугу кто-то должен воевать за это? Или за пенсии судье Василя Стуса... Или за то, что членам ОПЗЖ до сих пор в радах всех уровней платятся зарплаты, пенсии, и нет коллективного наказания этой шайке колаборантов, подстилок агрессора.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 20:36
otg написав: detroytred написав:
Черговий демагогічний прийом.
Предметом було не обговорення теми взагалі, а даний конкретний випадок.
Для судження не треба бути знавцем.
Достатньо вміти читати і розуміти текст.
Я розписав конкретий випадок. Не знаєте теми, не стройте тут демагогію.
Ви розписали не конкретний випадок, а кеп-очевидне -- що всл (хоть чоловіка, хоть жінку) можна відправляти. Що згода не потрібна.
Але предметом не було можна чи не можна, потрібна чи не потрібна згода згідно законів, статутів, інструкцій. Це й так очевидніше нікуди.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 20:39
detroytred написав:
Передній край не входить в зону бойових дій?
Свідомо неправду я не казав.
І несвідомо теж. Бо протиріччя є між заявою Маляр і фактом, що жінку відправляли без її згоди у зону бойових дій (на фронт. До якого входить і передній край).
Передний край несомненно входит и в зону бовых действий, и в Украину, и в Европу, и в планету земля и даже во вселенную. И какой из этого вывод хотите сделать? Обратное не справедливо.
Вы утверждали о противоречии конкретной цитаты Маляр и конкретной цитаты суда. Я прочитал ваш пост и не нашел их в этих цитатах, их там нет.
Начинать искать противоречия в других цитатах - это выходить за рамки нашей дискуссии. Это без меня.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 20:41
detroytred написав: Прохожий написав: detroytred написав:
Передній край не входить в зону бойових дій?
Вище дав заяву Маляр, у якій вона вказує про відправку жінок на фронт тільки за їх згодою.
"Нагадаю, що з 2014 року жодна жінка примусово на фронт не потрапила — лише за її згодою", — підкреслила Маляр.
Фронт — район (смуга, зона) території, на якій ведуться бойові дії (у поняттях фронт і тил.
Це сюр...
Заперечувати факт.
З.и. читайте уважно, що таке ложь.
Тоді не буде таких ляпів, що я звинувачував Маляр у лжи.
Свідомо неправду я не казав.
І несвідомо теж. Бо протиріччя є між заявою Маляр і фактом, що жінку відправляли без її згоди у зону бойових дій (на фронт. До якого входить і передній край).
"дядя Петя ты дурак?"(с)
это лютый ппц
мда, рога спилили но походу не сильно помогло
Що, клоун, це в тебе чергове голослів'я?
Навчись читати.
І аргументувати.
рогопил тупой усохни
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Додано: Нед 19 бер, 2023 20:45
Камикадзе написав: detroytred написав:
Передній край не входить в зону бойових дій?
Свідомо неправду я не казав.
І несвідомо теж. Бо протиріччя є між заявою Маляр і фактом, що жінку відправляли без її згоди у зону бойових дій (на фронт. До якого входить і передній край).
Передний край несомненно входит и в зону бовых действий, и в Украину, и в Европу, и в планету земля и даже во вселенную. И какой из этого вывод хотите сделать? Обратное не справедливо.
Вы утверждали о противоречии конкретной цитаты Маляр и конкретной цитаты суда. Я прочитал ваш пост и не нашел их в этих цитатах, их там нет. Начинать искать противоречия в других цитатах - это выходить за рамки нашей дискуссии
. Это без меня.
не реагируйте)
это наглядно показывает реальность что...
"и сто мудрецов не смогут ответить на все вопросы которые может задать один дурак"(с)
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Додано: Нед 19 бер, 2023 20:46
Zebra
,
не хочет умирать за пенсию соседа, бывшего сотрудника ГАИ,
Что это за бред? Почему это воевать - это воевать за пенсию сотрудника гаи? Или следака? Причем вообще его пенсия к войне? А если не было бы войны, то его пенсия заслуженная? Или именно война делает ее незаслуженной?
Почему следак или прокурор имеет, по вашему мнению, первоочередную обязанность воевать? (я не говорю, что он не должен, меня интересует, почему первоочередная?) Он более других подготовлен? Что это вообще за какая-то скрытая ненависть то ли к бюджетникам, то ли госслужащим? Это какая-то классовая ненависть?
К теме о медсестре. Так аж вышло, что на медэвакуации много с медиками общались. Прямо говорят: много желающих (было) на 43 тысячи в госпитале Белой Церкви или Житомира тусоваться, достаточно призваться. Но всех предупреждают: по жребию будете ездить в командировки в госпитали в зоне БД. Где нагрузки и физические, и моральные на порядок выше. Подписал контракт , призвался - будь добр! Я считаю, что добровольное согласие было получено в момент подписания контракта. Дальше в нем нет необходимости повторно получать.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 19 бер, 2023 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 20:48
Камикадзе написав: detroytred написав:
Передній край не входить в зону бойових дій?
Свідомо неправду я не казав.
І несвідомо теж. Бо протиріччя є між заявою Маляр і фактом, що жінку відправляли без її згоди у зону бойових дій (на фронт. До якого входить і передній край).
Передний край несомненно входит и в зону бовых действий, и в Украину, и в Европу, и в планету земля и даже во вселенную. И какой из этого вывод хотите сделать? Обратное не справедливо.
Вы утверждали о противоречии конкретной цитаты Маляр и конкретной цитаты суда. Я прочитал ваш пост и не нашел их в этих цитатах, их там нет.
Начинать искать противоречия в других цитатах - это выходить за рамки нашей дискуссии. Это без меня.
От тільки жінку відправляли в зону бойових дій.
В які входить передній край, на який вказала Маляр у першій тій цитаті.
А от вся Україна, Європа, Земля не входять у зону бойових дій.
Тобто, як мінімум, лжи або помилки! з мого боку не було.
Друга ж цитата остаточно доводить правильність моєї думки.
Що Маляр у своїх заявах має на увазі, що жінки в зону бойових дій відправляються тільки за їх згодою.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 20:49
Куда летит Си. Часть I
Одним прекрасным днем – например, завтра (или другой ближайший день) – по направлению с юго-востока, пролетая деревню Чмаровку, в Москву прибудет последнее китайское предупреждение.
Позже председатель Си, облаченный в черный-черный парадный костюм, медленно выйдет из самолета. Пересядет в черный-черный правительственный лимузин – и в сопровождении немецкой бронетехники S-класса (тоже черного цвета) поедет в Кремль. К черному-черному от злости Хуйлу.
А теперь немного предыстории.
Война орков против Украины для Китая стала неприятным, и не совсем ожидаемым сюрпризом. Точнее, не ожидались такие последствия. Ситуация крепко поломала планы Поднебесной по господству в мире. Китай резонно предполагал, что продлится это все две-три недели максимум. Ну может, месяц. И все, чики-пики, дальше все пойдет своим чередом.
Но так случилось, что вмешались ВСУ. И внесли в эти планы серьезные коррективы. Для начала Киев за три дня взят не был, ну а за последующими жестами доброй воли подоспело бегство орков из Херсона. «Приключение на 20 минут» обернулось катастрофой.
Случилось то, что война затянулась. Запад стал объединяться, перевооружаться и вообще выдал невиданное ранее единство. Последнее для Китая – крайне плохо. Ну как же, у него планы были вполне себе другие. Например, на фоне всеобщей пассивности вернуть остров Формоза, чтобы наконец стереть из учебников истории это колониальное название их островных территорий.
«Тайвань должен вернуться в родную гавань, и точка!» – провозглашал Си, стоя перед зеркалом. То есть репетируя выступление на съезде партии. И это могло бы произойти: Тайвань, страна-остров с мощнейшей экономикой, компаниями, производящими микроэлектронику и электронные компоненты для всего мира на триллионы долларов, уже практически была в руках Поднебесной.
Политическая партия по типу нашей ОПЗЖ неплохо зашла в парламент Тайваня. Набрала мест, соцопросы, социнжиниринг, плюшки, обещанные континентальным Китаем. И тут случилось… Ну дальше вы знаете, война. То есть всем планам пришел кирдык.
Куда летит Си. Часть II
Янки – как потомки английских колонизаторов, унаследовавшие душевные качества англосаксов и помноженные на предприимчивость – могут позволить себе проспать первый удар. Получить удар по Перл-Харбору. Проспать развал СССР и до конца не верить в авантюрную войну Пыни. Это да.
Но Америка дважды за неделю пощечины не пропускает. И на правах мирового полицейского дала понять, что родной гавани для Тайваня не будет. Так что уважаемые товарищи Ли-Си-Цыны, как вы пролюбили остров в XIX веке – так и забудьте. Ну, еще на какое-то время.
Война РФии в Украине запустила европейские механизмы. Проснулась Франция. Китай по неплохой цене получал российские ресурсы, газ, нефть, древесину. Также чувствовал себя королем саванны на Африканском континенте, скупая за бусики местные кофейные демократии и подзаборных диктаторов. Даже позволил себе проводить Экономические форумы на заднем дворе Парижа в Африке (Тунис, Алжир, Марокко) где недвусмысленно рассказывал: теперь это зона экономических интересов Поднебесной.
Как вы помните, от такого нахальства Франция круассаном давилась, но сделать ничего не могла. Так как в Африке, кроме крокодилов и горилл, завелась ЧВК «Вагнер». Те еще паразиты. По найму местных царьков охраняли полученные китайские бусики.
Китай строил грандиозные планы. Репутация, идеи, искусственный интеллект, контроль населения, машинное обучение и нейросети в области планирования производства и экономики. А для этого нужны и грандиозные ресурсы. И тут все идет прахом.
Европа перевооружается, США отдадут Тайвань только через свой труп. Франция поставила себе целью вернуть все колонии в Африке и по максимуму загнать Китай за поребрик, для чего уже начала процесс утилизации ЧВК «Вагнер» в Украине (поставками вооружения), с последующей финализацией данного отребья на Кофейном континенте. А это визиты мсье Макрона в Африку и подготовка Французского Иностранного Легиона к дальнему путешествию. Прямо как в старые добрые.
Короче, французы выпиздюхивают русских из Африки, а британцы взялись за русню на Мальте. Пару строк о втором. Если раньше премьер-министр Мальты всегда советовался с главой русской общины в плане разных политический действий и поддержки, то сейчас их даже на балы не зовут. Это, чтобы вы поняли, весьма важно. Там не так много ивентов проводится, выпиздили с одного – следующих можешь не ждать. Ты никто. Какая Россия? Моя твоя не понимай.
В общем, силовой блок гарантий стабильности в Африке трещит. А вводить войска в Африку Китай точно не собирается – председатель Си еще с головой дружит. Правда, и в РФию точно не введет: смысла нет.
Куда летит Си. Часть III
Есть люди, которые проповедуют: Китаю выгодна слабая РФия, и как только она распадется – Пекин вернет себе земли, утраченные еще в XIX веке. Приамурье и т.д. Для них сообщаю, такого точно не будет.
Во-первых, вы себе даже не представляете, что это за земля. Мне довелось там быть в 2009 году. Снимали там документальный фильм о природе и фауне для National Geographic, объездив все эти земли за несколько месяцев. Я вам скажу, для жизни и работы эти территории непригодны. Точно не считаю китайцев идиотами – а количество денег, которые необходимо туда вложить, превысят все доходы от владения этой территорией.
Вот Китай и понимает суть. Пока русский Ваня в состоянии продавать все мало-мальски нужное с этих земель (и за копейки, иначе Китай вышел из чата) надо товар покупать. А вкладывать в них – тут уж увольте. Да и нет там такого количества необходимых Китаю полезных ископаемых. Даже если Китай отгрызет все по Енисей.
Все, что Китай получает за так, находится в западной Сибири. Да и страной-агрессором даже Китайскому дракону не хочется стать. Захват территорий обойдется дороже, чем прибыль с трофея. А пока обмен бусиков на нефть, газ, алмазы идет – лучше поддерживать РФию в таком стабильном состоянии. Главное, чтобы не рвались налаженные потоки сырья. То есть не торговать санкционкой, а то опять США доступ к технологиям подкрутят. Пока Тайвань «не наш», совсем больно будет.
И даже имея мощнейший компромат против семьи старика Джозефа, Китай не может поддерживать Россию и получать гешефт с войны. Потому что президент США – не вся Америка.
Там достаточно механизмов и рычагов, чтобы воплощать задуманное. Яркий пример – это взрывы на «северных потоках», организацию и реализацию которых приписывают к оппозиционному Байдену крылу в спецслужбах США. Но так говорят, и я почему-то верю.
Вдогонку к визиту Си в Россию Запад подбросил еще одну неприятность для Плешивой моли. Это ордер Международного Суда. Он ясно дал понять: все, о чем надоговаривается Си с Пу, Вашингтону по борту.
Так что нелегка у Си миссия. Если кратко – ты вернись на границы 24 числа, забери пакетики со своими опарышами. Тогда и поговорим об гарантиях. Может, даже мазу потяну, что с вашими замороженными активами делать Европе и США. Компенсацию придумать и выплатить Украине. «Надо, Хуй Ло Пынь. Надо. Пора заканчивать, як батько рідний прошу».
Иначе снова разговоры о ядерке.
Говорят, в особо отбитых головах в Кремле блуждают мысли о нанесении тактического ядерного удара. Но каждый раз, как пропагандоны начинают вопить об несуществующих «Сарматах» и прочей вундервафле, включается Китай. Со словами главы МИДа Ван И вопли прекращаются.
Да и есть вполне себе реальный шанс, что приказ об ударе саботируют свои же. Как и много чего ранее. Пример, кидок «Вагнера» с боеприпасами – чисто из-за внутренних терок, кто на районе бугор. Кидок от МО РФ русскому ВПК по е###у. До сих пор за снаряды не заплатили, а старый до#####б Сивков в эфирах п####т на Минфин. Много чего скисло.
Да и пинок крепкий Пыня получил на Шанхайском саммите в Самарканде. Так, что Моль упорхала створками жопы до закрытия Саммита.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Нед 19 бер, 2023 20:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 20:51
Прохожий написав:
рогопил тупой усохни
Проходь мимо.
Аргументів в тебе нуль.
Тільки бикування. Дурне, як у школяра або дорослого (гопника).
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Додано: Нед 19 бер, 2023 20:53
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