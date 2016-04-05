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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 3813381438153816
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 20:55

Hotab
сегодня просто шабаш фриков
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 21:03

  vitaliian написав:Сказочники. Чтобы получить от РФ репарации она должна быть настолько истощена


так скільки там арештували по світу всього? для реалізації на користь постраждалих згода РФ не потрібна
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Проходь мимо.
Аргументів в тебе нуль.
Тільки бикування. Дурне, як у школяра або дорослого (гопника).

Як можна бути таким упоротим ще й хамлом? Вам купа людей написала, що Ви не праві щей аргументовано пояснили чому, але ж пиха та упоротість не дозволяє це прийняти? Та зніміть вже накінець корону і попросіть перед тими кого незаслужено образили вибачення, це як мінімум, як на мене. Геть розчарували Ви мене :cry:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 21:11

[quote="5556003:Василь-Рівне"][quote="5555993:detroytred"] Проходь мимо.
Аргументів в тебе нуль.
Тільки бикування. Дурне, як у школяра або дорослого (гопника).[/quote]
Як можна бути таким упоротим ще й хамлом? Вам купа людей написала, що Ви не праві щей аргументовано пояснили чому, але ж пиха та упоротість не дозволяє це прийняти? Та зніміть вже накінець корону і попросіть перед тими кого незаслужено образили вибачення, це як мінімум, як на мене. Геть розчарували Ви мене :cry:[/quote]
_________________________________
Ну і скільки???
Які аргументи були у Прохожего та Песікота.

На аргументи Отг та Камікадзе я відповів. Нормальна дискусія, обговорення. Особливо з Камідзе.
Якщо вкажете, де я хамлю першим, будь ласка.

А от ваше хамство з чого? На якій підставі?
Що інші мені хамили або заперечували?
Нема підстав. А у мене тепер є для вказати вам, що ви упоротий і хамло.

В студію! Де кого я незаслужено образив? Конкретно.
В студію. А не голослів'я.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 19 бер, 2023 21:16, всього редагувалось 2 разів.
detroytred
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 21:13

  Zebra написав:
  otg написав:
  Zebra написав:.
Война должна быть делом добровольным на выгодных финансовых засадах.
Фактически штраф не справедливый.
Если б это было так, то нам быі давно пришлось бы здаться :) К сожалению нет столько добровольцев что б победить агрессора.

Если нет такого количества добровольцев, значит пипл не чувствует справедливости, и не хочет умирать за пенсию соседа, бывшего сотрудника ГАИ, с пенсией в 17 тысяч грн. С какого перепугу кто-то должен воевать за это? Или за пенсии судье Василя Стуса... Или за то, что членам ОПЗЖ до сих пор в радах всех уровней платятся зарплаты, пенсии, и нет коллективного наказания этой шайке колаборантов, подстилок агрессора.
Кац предлагает сдаться?
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 21:18

  detroytred написав:
  otg написав:
  detroytred написав:Черговий демагогічний прийом.
Предметом було не обговорення теми взагалі, а даний конкретний випадок.
Для судження не треба бути знавцем.
Достатньо вміти читати і розуміти текст.
Я розписав конкретий випадок. Не знаєте теми, не стройте тут демагогію.

Ви розписали не конкретний випадок, а кеп-очевидне -- що всл (хоть чоловіка, хоть жінку) можна відправляти. Що згода не потрібна.

Але предметом не було можна чи не можна, потрібна чи не потрібна згода згідно законів, статутів, інструкцій. Це й так очевидніше нікуди.
Я розписав конкретно як це робиться. Точно так було в Львові. Але там пішла коса на камінь. Командиру треба було виконати наказ, а медсестра розказала що не хоче. Во і закрутилось. Інструкції, статут. В житті не завжди так просто як Ви придумуєте собі.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 21:23

  otg написав:
  detroytred написав:
  otg написав: Я розписав конкретий випадок. Не знаєте теми, не стройте тут демагогію.

Ви розписали не конкретний випадок, а кеп-очевидне -- що всл (хоть чоловіка, хоть жінку) можна відправляти. Що згода не потрібна.

Але предметом не було можна чи не можна, потрібна чи не потрібна згода згідно законів, статутів, інструкцій. Це й так очевидніше нікуди.
Я розписав конкретно як це робиться. Точно так було в Львові. Але там пішла коса на камінь. Командиру треба було виконати наказ, а медсестра розказала що не хоче. Во і закрутилось. Інструкції, статут. В житті не завжди так просто як Ви придумуєте собі.

Що я собі вигадав?
Або зацитуйте, або хоч своїми словами напишіть -- що.я.собі.вигадав.

Я порівняю зі своїми дописами.

Предметом обговорення є конкретні наведені мною заяви та подія згідно посиланням.
Там чітко вказано все.

Що я собі вигадав?
detroytred
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