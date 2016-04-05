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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 бер, 2023 20:55
Hotab
сегодня просто шабаш фриков
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:03
vitaliian написав:
Сказочники. Чтобы получить от РФ репарации она должна быть настолько истощена
так скільки там арештували по світу всього? для реалізації на користь постраждалих згода РФ не потрібна
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:05
detroytred написав:
Проходь мимо.
Аргументів в тебе нуль.
Тільки бикування. Дурне, як у школяра або дорослого (гопника).
Як можна бути таким упоротим ще й хамлом? Вам купа людей написала, що Ви не праві щей аргументовано пояснили чому, але ж пиха та упоротість не дозволяє це прийняти? Та зніміть вже накінець корону і попросіть перед тими кого незаслужено образили вибачення, це як мінімум, як на мене. Геть розчарували Ви мене
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Василь-Рівне
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:11
[quote="5556003:Василь-Рівне"][quote="5555993:detroytred"] Проходь мимо.
Аргументів в тебе нуль.
Тільки бикування. Дурне, як у школяра або дорослого (гопника).[/quote]
Як можна бути таким упоротим ще й хамлом? Вам купа людей написала, що Ви не праві щей аргументовано пояснили чому, але ж пиха та упоротість не дозволяє це прийняти? Та зніміть вже накінець корону і попросіть перед тими кого незаслужено образили вибачення, це як мінімум, як на мене. Геть розчарували Ви мене
[/quote]
_________________________________
Ну і скільки???
Які аргументи були у Прохожего та Песікота.
На аргументи Отг та Камікадзе я відповів. Нормальна дискусія, обговорення. Особливо з Камідзе.
Якщо вкажете, де я хамлю першим, будь ласка.
А от ваше хамство з чого? На якій підставі?
Що інші мені хамили або заперечували?
Нема підстав. А у мене тепер є для вказати вам, що ви упоротий і хамло.
В студію! Де кого я незаслужено образив? Конкретно.
В студію. А не голослів'я.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 19 бер, 2023 21:16, всього редагувалось 2 разів.
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detroytred
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:13
Zebra написав: otg написав: Zebra написав:
.
Война должна быть делом добровольным на выгодных финансовых засадах.
Фактически штраф не справедливый.
Если б это было так, то нам быі давно пришлось бы здаться
К сожалению нет столько добровольцев что б победить агрессора.
Если нет такого количества добровольцев, значит пипл не чувствует справедливости, и не хочет умирать за пенсию соседа, бывшего сотрудника ГАИ, с пенсией в 17 тысяч грн. С какого перепугу кто-то должен воевать за это? Или за пенсии судье Василя Стуса... Или за то, что членам ОПЗЖ до сих пор в радах всех уровней платятся зарплаты, пенсии, и нет коллективного наказания этой шайке колаборантов, подстилок агрессора.
Кац предлагает сдаться?
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otg
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:18
detroytred написав: otg написав: detroytred написав:
Черговий демагогічний прийом.
Предметом було не обговорення теми взагалі, а даний конкретний випадок.
Для судження не треба бути знавцем.
Достатньо вміти читати і розуміти текст.
Я розписав конкретий випадок. Не знаєте теми, не стройте тут демагогію.
Ви розписали не конкретний випадок, а кеп-очевидне -- що всл (хоть чоловіка, хоть жінку) можна відправляти. Що згода не потрібна.
Але предметом не було можна чи не можна, потрібна чи не потрібна згода згідно законів, статутів, інструкцій. Це й так очевидніше нікуди.
Я розписав конкретно як це робиться. Точно так було в Львові. Але там пішла коса на камінь. Командиру треба було виконати наказ, а медсестра розказала що не хоче. Во і закрутилось. Інструкції, статут. В житті не завжди так просто як Ви придумуєте собі.
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otg
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:23
otg написав: detroytred написав: otg написав:
Я розписав конкретий випадок. Не знаєте теми, не стройте тут демагогію.
Ви розписали не конкретний випадок, а кеп-очевидне -- що всл (хоть чоловіка, хоть жінку) можна відправляти. Що згода не потрібна.
Але предметом не було можна чи не можна, потрібна чи не потрібна згода згідно законів, статутів, інструкцій. Це й так очевидніше нікуди.
Я розписав конкретно як це робиться. Точно так було в Львові. Але там пішла коса на камінь. Командиру треба було виконати наказ, а медсестра розказала що не хоче. Во і закрутилось. Інструкції, статут. В житті не завжди так просто як Ви придумуєте собі.
Що я собі вигадав?
Або зацитуйте, або хоч своїми словами напишіть -- що.я.собі.вигадав.
Я порівняю зі своїми дописами.
Предметом обговорення є конкретні наведені мною заяви та подія згідно посиланням.
Там чітко вказано все.
Що я собі вигадав?
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detroytred
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:34
І Василь-Рівне!
Не зникайте, надайте відповідь потім, але надайте -- де кого я незаслужено образив?
Я вибачусь.
Поки є факт -- завжди спочатку образи в мій бік.
На рівному місці. Не напрягаючись з аргументацією для образи.
От як ви.
Не навівши факту жодної незаслуженої!!!! образи з мого боку в бік форумчан, узагальнили щось і видали -- про упоротим, хамлом.
Бо схотілося))
Я Вам навіть полегшу роботу. Щоб вам не витрачати час на двоїх з вашого узагальнення -- два повідомлення від Прохожого та Песікота, на які залишилися обрізані! модератором! мої відповіді, вилучені.
Але вони були. з образами. Повірте або спитайте модератора.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 19 бер, 2023 21:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:39
detroytred написав:
Що я собі вигадав?
Або зацитуйте, або хоч своїми словами напишіть -- що.я.собі.вигадав.
Я порівняю зі своїми дописами.
Предметом обговорення є конкретні наведені мною заяви та подія згідно посиланням.
Там чітко вказано все.
Що я собі вигадав?
Знаєте Вам мабуть треба відкрити де Ви служили, а то Вас так читаєш, та диву дивуєшся. Да, ще одне, за то що Ви розкриєте цю величезну тайну, Вам платити ніхто не збирається. Навіть гривну.
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otg
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:43
otg написав: detroytred написав:
Що я собі вигадав?
Або зацитуйте, або хоч своїми словами напишіть -- що.я.собі.вигадав.
Я порівняю зі своїми дописами.
Предметом обговорення є конкретні наведені мною заяви та подія згідно посиланням.
Там чітко вказано все.
Що я собі вигадав?
Знаєте Вам мабуть треба відкрити де Ви служили, а то Вас так читаєш, та диву дивуєшся. Да, ще одне, за то що Ви розкриєте цю величезну тайну, Вам платити ніхто не збирається. Навіть гривну.
Я розумію, що коли справа доходить до конкретики, до надання підтвердження своїм словам, то виникають труднощі)).
Тому хочеться підмінити предмет.
В мене мільйони випадків отакого досвіду.
Є всі мої твердження в обговоренні.
Де? Що? Я вигадав.
Що саме Ви в мене заперечували?????
Я за свої твердження стосовно Ваших без проблем надам всі цитати.
Люди добрі))), так не можна. На підставі "бо схотілося" тулити, що завгодно.
Халяви не буде.
З.и. і замість чергового вигадування пригадайте за що я пропонував парі на гроші.
Не за таємницю. А за навчити безпідставно не "вигадувати")).
До того ж на особисту адресу.
А не просто по дискусіям.
Востаннє редагувалось detroytred
в Нед 19 бер, 2023 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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