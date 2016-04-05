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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:48
detroytred написав: otg написав: detroytred написав:
Що я собі вигадав?
Або зацитуйте, або хоч своїми словами напишіть -- що.я.собі.вигадав.
Я порівняю зі своїми дописами.
Предметом обговорення є конкретні наведені мною заяви та подія згідно посиланням.
Там чітко вказано все.
Що я собі вигадав?
Знаєте Вам мабуть треба відкрити де Ви служили, а то Вас так читаєш, та диву дивуєшся. Да, ще одне, за то що Ви розкриєте цю величезну тайну, Вам платити ніхто не збирається. Навіть гривну.
Я розумію, що коли справа доходить до конкретики, до надання підтвердження своїм словам, то виникають труднощі)).
Тому хочеться підмінити предмет.
В мене мільйони випадків отакого досвіду.
Є всі мої твердження в обговоренні.
Де? Що? Я вигадав.
Що саме Ви в мене заперечували?????
Я за свої твердження стосовно Ваших без проблем надам всі цитати.
Ви феноменальний.... Я Вам розписав як конкретно це відбувається в військовй частині під назвою госп-ль. А Вам треба своя конкретика, яку розумієте тільки Ви. Фсьо я вже казав не пишіть, ви зовсім не цікаві. Пишете одну дурість.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:52
otg написав:
Ви феноменальний.... Я Вам розписав як конкретно це відбувається в військовй частині під назвою госп-ль. А Вам треба своя конкретика, яку розумієте тільки Ви. Фсьо я вже казав не пишіть, ви зовсім не цікаві. Пишете одну дурість.
І що я заперечував в Вашому розписі?
Що???
Ще раз подивіться предмет обговорення.
І вкажіть конкретно де моє дурне твердження. Яке саме?
Навіщо голословити?
І після цього це я феноменальний?))
Ви не можете навести жодної моєї вигадки.
З.и. класика -- доходить до конкретики - і одразу злив.
На що завгодно.
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detroytred
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:56
Польский посол во Франции заявил, что Польша может выступить на стороне Украины против России в случае поражения Украины.
Трудно сказать, уполномочен ли был посол делать такое заявление, но учитывая статус и обычную аккуратность дипломатов в выражениях, предположим, что да.
Что такое поражение Украины, сказать тоже непросто, так как это понятие всегда относительно. Разгром - да, тут всё достаточно очевидно, это невозможность продолжения борьбы, но вот поражение - это крайне размытая формулировка. К примеру, по отношению к целям вторжения в Сирию Россия, несомненно, потерпела поражение, так как исходная задача - принуждение Турции к миру на российских условиях (4 трубы Турецкого потока) так и не была решена, более того - турки отстояли в полной мере свои требования, а теперь ведут переговоры на гораздо более жестких условиях, чем до 2015 года. Поражение в чистом виде, но не разгром, так как он как раз для Турции целью не являлся.
В общем, Польша будет самостоятельно определять, когда именно Украина потерпит поражение, и самостоятельно готова вступить в боевые действия сепаратно от НАТО. НАТО, кстати, в этом случае не будет применять положение своего устава о защите члена организации, так как поляки явно будут действовать не на своей территории, а значит - непосредственной угрозы самой Польше нет. А вот если появится - тогда ситуация будет иной.
Посольство Польши во Франции опровергло слова главы диппредставительства по поводу готовности Варшавы вступить в прямой военный конфликт с Россией. В заявлении утверждается, что слова посла "интерпретируется некоторыми СМИ в отрыве от контекста, в котором оно было сделано".
"Посол утверждал о необходимости поддержки Украины союзниками. Он также рассказал об угрозе, которую Россия представляет для Европы и европейских ценностей. Не было никакого объявления о прямом участии Польши в войне, а только предупреждение о последствиях, которые может иметь поражение Украины - возможность России атаковать или вовлечь в войну страны Балтии и Польшу", — отмечают в диппредставительстве.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 22:33
І на останок, щоб навчити *фріків*, як один дописувач кваліфікує.
Вчиться у Хотаба, Холяви, Камікадзе. І частково в Отг.
Було моє повідомлення, де я звернув увагу на факт протиріччя.
Хотаб - виказав свою думку, що й не треба зайвий раз (при відправці у зону бд) всл-цю питати.
Холява - що це частний випадок.
Камікадзе - виразив незгоду з моїм розумінням формулювань у Маляр.
Отг - розписав випадок з практики.
Так я це й не заперечував.
Окрім Камікадзе. Якому навів свої підстави для такого розуміння.
І на цьому б все. Тему закрито. Бажаючі виказали свої думки по даному питанню. Навіть не по моєму зауваженні, а взагалі по даній тематиці.
Але ж ... виникли якісь претензії, звинувачення, образи.
З ким і відносно саме чого сперечався -- все перед очима. З ким і відносно чого.
Кого і де я незаслужено образив?
Приймаю претензії. Тільки з конкретикою.
На цьому мабуть тимчасово всім до побачення.
Бо годинами відбиватися від демагогії та нападок зі стелі, звиняйте. Бо комусь схотілося побравувати, який він різкий перець.
А от Василя чекаю підтверджень. Відповім.
Гарних обговорень. Цікавих думок, інформації. Тим, хто сюди заходить дійсно для обговорення.
А не для рефлексій та бикування.
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