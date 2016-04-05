Додано: Нед 19 бер, 2023 22:33

І на останок, щоб навчити *фріків*, як один дописувач кваліфікує.



Вчиться у Хотаба, Холяви, Камікадзе. І частково в Отг.

Було моє повідомлення, де я звернув увагу на факт протиріччя.

Хотаб - виказав свою думку, що й не треба зайвий раз (при відправці у зону бд) всл-цю питати.

Холява - що це частний випадок.

Камікадзе - виразив незгоду з моїм розумінням формулювань у Маляр.

Отг - розписав випадок з практики.



Так я це й не заперечував.

Окрім Камікадзе. Якому навів свої підстави для такого розуміння.

І на цьому б все. Тему закрито. Бажаючі виказали свої думки по даному питанню. Навіть не по моєму зауваженні, а взагалі по даній тематиці.

Але ж ... виникли якісь претензії, звинувачення, образи.



З ким і відносно саме чого сперечався -- все перед очима. З ким і відносно чого.

Кого і де я незаслужено образив?

Приймаю претензії. Тільки з конкретикою.



На цьому мабуть тимчасово всім до побачення.

Бо годинами відбиватися від демагогії та нападок зі стелі, звиняйте. Бо комусь схотілося побравувати, який він різкий перець.

А от Василя чекаю підтверджень. Відповім.



Гарних обговорень. Цікавих думок, інформації. Тим, хто сюди заходить дійсно для обговорення.

А не для рефлексій та бикування.